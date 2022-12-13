谁给卡塔尔世界杯赋予了灵魂？

（德国之声中文网）世界杯赛事的核心是全球球迷济济一堂，交流切磋，并顺便体验东道国的丰富文化。对于因为人权问题饱受争议的卡塔尔以及这场世界杯，德国等欧洲国家表现得有些冷漠、一些球迷甚至持抵制态度，但同时，来自亚洲、非洲和美洲的球迷带来了自己的故事。在卡塔尔，巴西、阿根廷和摩洛哥风光无限。

巴西队和阿根廷队的南亚粉丝

巴西和阿根廷这两支南美球队不仅得到了来自本国的球迷的欢呼，而且赢得了大批印度球迷和巴基斯坦球迷的支持——他们中间有些人在卡塔尔工作，有些人则从印度千里迢迢赶来为他们加油。

同时，摩洛哥队简直享有“准东道国”的地位，来自众多阿拉伯国家的球迷抱团支持这只非洲劲旅，挤满了比赛现场。每场比赛后，多哈的露天市场瓦吉夫（Souq Waqif）都挤满了这只阿特拉斯雄狮的球迷，埃及、卡塔尔、阿尔及利亚、巴勒斯坦和沙特的旗帜与摩洛哥的旗帜一起挥舞。瓦吉夫集市取代了缺乏气氛的国际足联球迷区，成为真正的球迷活动中心。

卡塔尔多哈的一个地铁站的2022年世界杯海报

“地铁在这里”合唱队

官方指定的派对区反倒没什么派对，部分原因是交通不便。7公里长的多哈海滨大道（Corniche），是国际足联安排的球迷狂欢场所。在比赛期间，沿线的道路被完全关闭，这让当地居民和出租车司机非常沮丧。他们告诉德国之声，这对需要穿过市中心的几乎所有行程都产生了破坏性影响。

大概是为了应对游人如织，避免出现踩踏现象，卡塔尔想出了这一妙招：在大多数地铁站，建了一个由临时障碍物组成的蜿蜒迷宫，无论有人没人，都要绕行10分钟。几十个保安拿着扩音器和手指形状泡沫，齐声高喊“地铁在这里”来引导行人，球迷们时常嘲讽地加入到这种合唱中。

在争议中拉开帷幕的卡塔尔世界杯

本届世界杯的一个主要卖点是球迷们不需要在体育场馆之间长途奔波。在这个有史以来举办世界杯的最小国家，体育场馆之间最远的距离是55公里。

2026年世界杯将是一个明显不同的旅行故事，它将在加拿大、美国和墨西哥三国举行。这些国家不太可能像卡塔尔那样大手笔投资、花360亿美元建设最先进的地铁系统。

在卡塔尔，球迷们在无人驾驶的列车上来回穿梭，列车上有空调车厢和豪华座椅，而且全程免费。

不过，有时人们会感觉有些设计比较无脑。在豪尔市（Al Khor），地铁站和出租车停靠区距离巴伊特体育场（Al-Bayt）入口大约有45分钟的路程。

外来打工人的体验

对于大多数移民工人来说，他们与比赛的距离更远。移民工人们离世界杯赛事最近的地方是阿尔雷扬市的工人粉丝区。在可容纳14500人的国家板球馆内，工人们可以通过大屏幕免费看球。每当梅西、C罗或内马尔出现在屏幕上时，人们就会发出惊呼的声音。

梅西热潮席卷全球 国际粉丝为阿根廷助威

当记者采访时，很少有人愿意谈及工作条件。而移民工人的待遇和本届世界杯的人力成本是西方媒体的一个关注重点。

一场“清醒”的世界杯

一个明显的现象是，本届世界杯的球迷们在往返于比赛现场时往往平静和睦，这与2021年英格兰欧洲杯现场形成了鲜明的对比。据报道，这也是第一届没有英格兰球迷被捕的世界杯，大概归功于不同的酒水政策。

据报道，这也是第一届有女人担任主裁判的男子世界杯，但这一进步的亮点却让卡塔尔女足被压制的事实蒙上了阴影。在多哈市中心以外的本地餐馆、咖啡馆和广场，很少能看到女性。但对于许多阿拉伯女球迷来说，这是她们平生第一次有机会现场体验足球比赛。

这的确是一场奇怪而矛盾的世界杯。在这个被称作“史上最贵”的世界杯上，摩洛哥和梅西留下了他们的传奇，C罗挥泪告别。卡塔尔则摇身变成了旅游胜地。而最终，是应该聚焦于足球比赛呢，还是关注赛事背后的争议事件？全球舆论仍莫衷一是。

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