 谁研发了BNT162新冠疫苗？ | 科技环境 | DW | 12.11.2020

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科技环境

谁研发了BNT162新冠疫苗？

由德国BioNTech和美国辉瑞制药共同研发的BNT162新冠疫苗，在3期临床试验的早期分析中显现出了90%的有效率。在这支被寄予厚望的疫苗背后，是两名幼年移民德国的土耳其裔学者。

Ugur Sahin und seine Frau Özlem Türeci (Stefan F. Sämmer/imago images)

萨辛(Ugur Sahin)和图雷齐(Özlem Türeci)均来自土耳其移民家庭

(德国之声中文网) 今年1月，新冠疫情刚刚在中国爆发，位于德国美因茨的生物科技企业BioNTech就启动了一项名为"光速"(Lightspeed)的研发项目，希望能够迅速推出一款针对新冠病毒的疫苗。短短3个月后，该公司就已经初步筛选出了一批疫苗配方，进入临床试验阶段。

通常，一款疫苗的研发需时8到10年，因此，BioNTech与合作伙伴美国辉瑞制药本周宣布BNT162新冠疫苗有效率高达90%、有望在近期申请美国政府的紧急许可，确实称得上"光速"。

那么，究竟是谁主导研发了这款疫苗？

BioNTech的创始人，是一对土耳其裔移民夫妻：萨辛(Ugur Sahin)和图雷齐(Özlem Türeci)。这家生物科技企业，原本专注于抗癌药物的研发，根据每个病人的基因量身订造免疫抗癌疗法。和传统的放疗、化疗不同，免疫疗法旨在激活机体自身的防御机制，让免疫系统有的放矢地去攻击癌细胞。不过，BioNTech成立12年来，尚未有免疫抗癌疗法药物获得药监部门的批准。

学霸云集的年轻企业

现年54岁的萨辛4岁时就随父母从土耳其移民到了德国。高中毕业后，他在科隆大学攻读医学。在学生时代，萨辛就时常在实验室熬夜做科研，他强调，他从来没有觉得科研工作有多艰难。1992年，萨辛以"最优等"成绩获得了博士学位，随后在科隆大学医院担任内科医师，专长是血液学与肿瘤学。1999年，他获得了教授资格。后来，他跳槽到了萨尔大学附属医院，在那里结识了他后来的妻子图雷齐。

图雷齐同样来自土耳其移民家庭，她的父亲也是医生，这对她的职业选择产生了决定性影响。在萨尔大学求学期间，她结识了萨辛。两人2002年结婚时，萨辛正在德国美因茨大学医院工作。图雷齐介绍说，婚礼当天，萨辛依然在实验室工作，甚至在婚礼之后还匆匆赶回实验室。

Deutschland Biontech - Ugur Sahin (Dominik Pietsch/Biontech/dpa/picture-alliance)

现年54岁的萨辛(Ugur Sahin)

2001年，萨辛和图雷齐共同创立了一家名为Ganymed的生物制药公司，专注于免疫抗癌药物的研发。2016年，夫妻两人将这家企业以4.22亿欧元的价格转手出售。而BioNTech公司则创立于2008年。

目前，夫妻两人分别担任BioNTech公司董事长以及医学主管职务，图雷齐还负责具体的临床研发工作。两人同时也都在美因茨大学任教，活跃在癌症研究的最前沿。BioNTech目前共有来自60多个国家1300余名员工，其中1/4拥有博士头衔。公司的女性员工比例也超过一半。

BioNTech公司的总部坐落于德国美因茨的"金矿街"(An der Goldgrube)。疫苗研发顺利，也让这家企业挖到了名副其实的金矿。周一传出疫苗有效率高达90%的消息之后，该公司以及合作伙伴辉瑞制药的股价都大幅上涨，并且带动了股市的总体回暖。

辉瑞出资 BioNTech研发无后顾之忧

根据BioNTech公司以及辉瑞制药的新闻通稿，双方在今年3月中旬达成了新冠疫苗合作研发协议。按照协议，BioNTech运用其专有的mRNA疫苗研发平台进行疫苗配方筛选，而作为老牌药企的辉瑞制药则发挥其组织临床试验、向各国药监部门申请许可的丰富经验，为BioNTech研发疫苗铺平大规模生产以及上市销售的道路。考虑到BioNTech规模较小、资金规模不足，辉瑞制药还为BioNTech提供了1.85亿美元的预付资金用于疫苗研发。两家公司约定，在研发初期，原则上由辉瑞公司承担全部费用；等到疫苗上市之后，BioNTech逐步向辉瑞回付款项，最终双方应当各承担50%的研发费用。

两家公司都对外界强调，BNT162疫苗是从BioNTech的实验室内走向临床的。不过，最近几天的新闻报道中，普遍的说法是"BNT162是辉瑞研发的疫苗"。对此，萨辛在接受《法兰克福汇报》采访时表示，这种说法应该与部分美国媒体的"某种爱国主义情怀有关"。萨辛同时强调，这种误传"本身并没有什么恶意"。

Corona Impfstoff l Pfizer und BioNTech - Biotechnologie (SvenSimon/picture alliance)

跻身亿万富翁

萨辛在同一篇采访中还驳斥了特朗普总统的指控。后者声称，制药企业故意将疫苗研发好消息保留到大选之后发布。萨辛表示，BioNTech在11月8日晚上20点15分才收到了最新的临床试验分析结果，因此在次日中午(本周一)对外宣布，并无刻意拖延。

目前，新疫苗虽然还没有获得任何国家药监部门的正式批准，但是BioNTech已经在提前扩大美因茨总部以及Idar-Oberstein工厂的产能，还在马尔堡收购了一条生产线。钱对于BioNTech而言，暂时不是问题，该公司的股价已经连续多日快速上涨，是炙手可热的投资对象。分别持有公司近20%股份的萨辛教授和图雷齐博士，也双双跻身全德国最富的100人行列，身价暴增到了24亿欧元。

观看视频 01:55

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