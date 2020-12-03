 谁的专利申请多？德国落后了 | 经济纵横 | DW | 10.12.2020

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经济纵横

谁的专利申请多？德国落后了

在第四次工业革命的浪潮中，互联网、5G、人工智能和大数据技术成为全球经济的重要引擎。但在专利申请方面，德国却落在了后面。

Europäisches Patentamt

总部位于德国慕尼黑的欧洲专利局

（德国之声中文网）当技术的发展正在迅速推动第四次工业革命之时，德国却正在失去优势。据欧洲专利局（EPO）周四（12月10日）公布的一项研究结果，虽然德国在这一领域的专利申请量仍然高于欧洲任何其他国家，但在国际对比中，德国却已落伍。

第四次工业革命的显著标志是互联网、大数据、人工智能和5G移动传输标准。它将极大推进经济的发展。这些领域的专利数量迅速增加。从2010年到2018年，平均每年增加20%，是所有其他技术领域的平均速度的5倍。

2018年，该领域共申请近4万个国际专利，其中2051个专利来自德国。虽然这几乎是欧洲的三分之一，但仅排在全球第五位。美国申请专利11927个，排名第一，其次是日本（6679）、中国（6307）和韩国（4370）。 德国的地位正在削弱，其年度平均增长率为14.9%，远远落后于美国、韩国和中国。

Kraftwerkssparte von Siemens

西门子是德国专利申请最多的公司，但国际排名也在下降

那些申请技术专利最多的德国公司，领先地位也在被赶超。2000年至2009年，德国西门子公司的专利申请量还位居全球第四，占全部专利申请量的1.8%。在2010年至2018年期间，尽管申报的专利数量明显增加，但是仅排在世界第18位，占专利总申请量的0.8%。

 

 

李京慧/叶宣（德新社）

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