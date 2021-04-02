谁来替欧洲的新冠债务买单？

（德国之声中文网）德国联邦议院提出一份2021年的补充财政预算，把今年的新增借款推到2400亿欧元的历史新高。财政部长肖尔茨（Olaf Scholz）表示，这一 "大胆的迈进 "旨在缓解新冠疫情对经济的影响。

补充预算案将使德国的整体债务达到2.2万亿欧元，这也创下了历史新高。联邦债务比率，即债务额与国内生产总值（GDP）的比例，今年将达到80%左右。

但是德国并非孤例，欧盟各成员国的债务都在增长。根据欧洲统计局（Eurostat）的数据，2021年欧元区国家的平均负债率将接近100%，而且没有放缓的迹象。

欧盟《稳定与增长公约》暂停执行

欧元区的《稳定与增长公约》要求欧盟成员国将公共债务限制在60%以内，财政赤字不得超过3%，这将如何是好？

欧委会经济委员根蒂罗尼（Paolo Gentiloni）表示，由于经济严重衰退，欧盟已经暂停执行该公约，至少要暂停到今年年底，甚至延续到2022年。这意味着欧盟将继续大举借债来对抗危机。但是这种情况何以为继？

如果必要就可以做——至少位于布鲁塞尔的布鲁盖尔（Bruegel）经济研究所所长沃尔夫（Guntram Wolff）这样认为。他对德国之声说，"就我所知，明年仍将暂停执行这个公约。这是可以理解的，因为我们仍然处于一个特殊的经济形势中。"

沃尔夫表示，与十年前欧盟上一次金融危机不同，这次的债务问题较少。相比之下，这次政府债务的利率非常低，意味着政府财政的债务成本不高。沃尔夫还认为，只要欧洲央行等金融机构坚持印钞模式，向市场大量增发货币，就不会出现利率上升风险。

随着经济增长，债务会自生自灭

沃尔夫也不认为欧元的稳定性存在问题，至少目前如此。他说，"我们目前有一个比以往更强大的货币联盟。欧元区有一个稳定机制，有新的纾困资金，而且也有一个吃一堑长一智的货币政策。"

问题是：欧盟各成员国最终将如何偿还债务？在沃尔夫看来，答案很简单。

"债务问题的决定性因素始终是增长率。"他说，"如果你实现了更高的增长，债务问题就会自行解决。毕竟，紧缩政策对解决高债务的作用非常有限。" 因此，解决债务问题不能靠储蓄，而要靠增长。

欧盟议员、德国保守派政党基社盟的金融专家费伯(Markus Ferber)赞同疫情之后实施这样的减债方案。"目前，我们还不担心欧元的稳定性。毕竟，全球诸多经济区都在采取类似政策。这样一来，经济也不会变形。“

费伯也曾参与应对2008-2012年金融危机。他对德国之声说，欧洲经济在适当的时候应该回归稳定。他认为，欧盟《稳定与增长公约》应该在明年尽早重新执行——否则，一些成员国有可能想将特殊情况永久化，不付出重大改革的努力，轻而易举地获得预算资金。他说，"这一点真的让我很担心。"

费伯认为，欧盟价值7500亿欧元的新冠纾困资金允许联合借贷，以赠款和贷款的形式分配给困难的成员国，只能是一次性的做法。"不能允许这样的想法，以为可以通过将堆积如山的债务转移到整个欧洲来重组国家预算。"他说，"这些债务最终将不得不由成员国来偿还。"

最终谁来买单？

布鲁盖尔经济研究所所长沃尔夫认为，欧盟今年首次集体产生的债务，无论是现在还是将来，最终都要由各成员国公民来偿还。

与此同时，整个欧盟的债务继续膨胀。希腊的负债率正在飙升至200%，而意大利的负债率也快接近180%。如果这种情况发生在新冠疫情之前，一定会敲响警钟。但是这一次，沃尔夫和费伯等专家并不太担心希腊——这个在上一次危机中令人头疼的国家。两位专家都认为，在过去十年中，希腊已经对经济进行了充分的调整。

"在27个欧盟成员国中，希腊是唯一一个将新冠疫情后的复苏计划与改革挂钩的国家。"费伯说，"坦率地说，我最担心的是意大利。" 他认为，如果利率上升或出现破产潮，意大利政府和银行可能很快再跌跟斗。

意大利新任总理是欧洲央行前行长德拉吉（Mario Draghi），他支持明确的增长政策。沃尔夫对此表示赞赏。他说，"只要意大利再多一点增长，金融危机发生的机率就非常非常小。"他认为，目前极低的债务成本可以避免金融市场的投机行为。

如果不能呢？专家认为发生意外的可能性很小。目前世界上所有主要国家，尤其是美国，都在大力举债。今年美国的负债率可能会飙升至133%。但各国央行都在提供廉价的货币，而且利率很低，通胀率也会很低。

和她在全球各地的同行一样，欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)鼓励各国政府暂时按兵不动。"过早结束当下措施是错误的，那无异于跳崖自杀。"她多次对欧盟财长们说，现在继续借贷，等到疫情结束之后再说。