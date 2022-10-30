谁来保卫欧洲的天空?

波蘭導彈从哪里飞来？ 澤連斯基称“俄国” 拜登北約均反驳

一枚據稱「俄製」導彈落入波蘭境內，導致2人死亡。北約與波蘭表示可能是烏克蘭的防空導彈，回到华府的拜登继续坚持这一说法，但烏克蘭總統澤連斯基却強烈否認，稱他相信烏軍的報告。