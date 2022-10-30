谁来保卫欧洲的天空?

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
乌克兰多个城市近期连遭俄罗斯空袭，这让欧洲其他国家也加强了防空意识。15个欧洲国家现在发起了“欧洲天盾计划”，旨在联合采购并协调防空体系。
中国石化与卡塔尔能源公司签署了长达27年的液化天然气供应协议，卡塔尔能源承诺每年向中石化提供400万吨液化天然气。另外，中国自俄乌战争开打以来，从俄罗斯进口的能源总量出現明显增长。
11月15日，一枚据称“俄制”导弹落入波兰境内，造成2人死亡。克里姆林宫否认所有指控。美国方面初步调查显示，可能是乌克兰军队为拦截俄罗斯导弹所发射的防空导弹。
一枚據稱「俄製」導彈落入波蘭境內，導致2人死亡。北約與波蘭表示可能是烏克蘭的防空導彈，回到华府的拜登继续坚持这一说法，但烏克蘭總統澤連斯基却強烈否認，稱他相信烏軍的報告。
俄罗斯侵乌战争主导了这次巴厘岛的G20峰会，世界主要工业国家领导人在周三结束峰会时发表声明，表示大多数成员国“以最强烈措辞”谴责俄罗斯对乌克兰的战争。他们还表达了对经济的担忧，称这场冲突正让本以脆弱的世界经济变得更糟。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版