 谁来保卫欧洲的天空? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.10.2022

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时政风云

谁来保卫欧洲的天空?

乌克兰多个城市近期连遭俄罗斯空袭，这让欧洲其他国家也加强了防空意识。15个欧洲国家现在发起了“欧洲天盾计划”，旨在联合采购并协调防空体系。

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俄军近期加强了对乌克兰民用基础设施的攻击，许多城市满目疮痍。但是在首都基辅，市政部门竭尽全力迅速清理废墟，让民众能够坚持正常生活。不过，也有人认为，废墟应该留存作为俄军暴行的罪证。

清理废墟 炮火中的基辅拒绝凋零 30.10.2022

伊斯坦布尔是少数几个仍拥有通往俄罗斯直飞航班的欧洲城市之一，许多俄罗斯人购买飞往伊斯坦布尔的单程票，从而逃避战争。他们将土耳其视作临时避难所，也有些人买房创业，作长期打算。

俄罗斯难民在伊斯坦布尔开启新生活 31.10.2022

挪威天然气拯救欧洲？

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16.11.2022 Im Terminal C des früheren Flughafens Berlin-Tegel ist das Ukraine-Ankunftszentrum TXL eingerichtet. 1600 Betten stehen aktuell für Kriegsflüchtlinge zur Verfügung. Bis Jahresende sollen weitere Plätze geschaffen werden. Dafür werden neben den zwei bereits aufgestellten Zelten weitere Zelte aufgebaut. Foto: Sabine Kinkartz/DW

柏林为接纳更多乌克兰难民做准备 22.11.2022

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Qatar v Ecuador - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - November 20, 2022 General view of the official mascot La'eeb during the opening ceremony REUTERS/Kai Pfaffenbach

在争议中拉开帷幕的卡塔尔世界杯 21.11.2022

花了三年時間和所有積蓄，盧瓦瑟萊開發出環保太陽能飛機。他的下一個目標是說服航空業，民航機也能用太陽能飛行。為了證明飛機性能，他展開了空中環法之旅。

飛翔吧! 環保太陽能飛機 13.11.2022

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ARCHIV - Ein Blick über einen kleinen Teil der weitläufigen Gasanlagen von Ras Laffan bei Doha in Katar mit riesigen Gastanks, aufgenommen am 25.05.2006. (zu dpa «Größter Exporteur von Flüssiggas: Gas aus Katar fließt weiter» vom 07.06.2017) Foto: Tim Brakemeier/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

史上最长！中石化和卡塔尔能源达成LNG供应协议 21.11.2022

中国石化与卡塔尔能源公司签署了长达27年的液化天然气供应协议，卡塔尔能源承诺每年向中石化提供400万吨液化天然气。另外，中国自俄乌战争开打以来，从俄罗斯进口的能源总量出現明显增长。

A view shows damages after an explosion in Przewodow, a village in eastern Poland near the border with Ukraine, in this image obtained from social media by Reuters released on November 15, 2022. /via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. Reuters has verified the photographs in the following ways: The images do not exist on the internet already so are unlikely to be old, they show first responders wearing Polish paramedic and firefighter uniforms, there is a destroyed tractor and trailer with grain on the ground and Polish media reported the explosion occurred at a grain facility in Przewodow. Satellite imagery shows what appears to be an agricultural facility in Przewodow with large storage barns. However the photographs do not show enough of the surrounding area to provide a positive geolocation match with satellite imagery.

导弹落入波兰村庄 美情报称或为乌克兰防空炮 16.11.2022

11月15日，一枚据称“俄制”导弹落入波兰境内，造成2人死亡。克里姆林宫否认所有指控。美国方面初步调查显示，可能是乌克兰军队为拦截俄罗斯导弹所发射的防空导弹。

16.22.2022 *** Police officers walk near the site of an explosion in Przewodow, a village in eastern Poland near the border with Ukraine, November 16, 2022. Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

波蘭導彈从哪里飞来？ 澤連斯基称“俄国” 拜登北約均反驳 17.11.2022

一枚據稱「俄製」導彈落入波蘭境內，導致2人死亡。北約與波蘭表示可能是烏克蘭的防空導彈，回到华府的拜登继续坚持这一说法，但烏克蘭總統澤連斯基却強烈否認，稱他相信烏軍的報告。

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俄罗斯侵乌战争主导了这次巴厘岛的G20峰会，世界主要工业国家领导人在周三结束峰会时发表声明，表示大多数成员国“以最强烈措辞”谴责俄罗斯对乌克兰的战争。他们还表达了对经济的担忧，称这场冲突正让本以脆弱的世界经济变得更糟。