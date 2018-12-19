谁有工作，谁就能来？德国政界激辩移民新规

（德国之声中文网）苏尔（Suhl）是德国中部的一座小城市，属于图林根州，与黑森州接壤。自柏林墙倒下后，苏尔每况愈下，三分之一住民已然离去。现在，只有3.5万人住在该市，平均年龄逾50。这样，苏尔成了德国"最老的城市"。

这带来这样的后果：退休金减少、养老保金的收入不足、劳动力日渐匮乏。在图林根州工商会的支持下，苏尔启动了一项计划：让越南青年劳工就业，减轻专业劳工匮乏现象。

Cao Quang Truong是其中一员。8个月前，他来到德国，接受培训，准备当建筑专业工。这位22岁青年对得到这样的机会甚感兴奋。培训结束后，他会愿意留在苏尔。可是，事情没那么简单。因为，作为越南人，他为此需有长期居留许可。然而拿到这样的许可谈何容易。

谁有工作，就应能来

有近1100万没有德国护照的人生活在德国。每年超过10万外国人申请入籍。尽管这样，过去数十年里，联邦德国从不将自己视为移民国。现在，要改变这一情况了。联邦政府拟定了《专业劳工移民法》，放宽对非欧盟专业劳工的工作移民限制。

本周四（5月9日），联邦议院首次辩论该法。根据这一移民法，来自欧盟以外地区的专业劳工也可在德国工作，前提是，有工作合同、具备得到认证的相关资质。对特定职业的限制将被取消，所谓的前置核查，即确定是否已有德国人或其他欧盟公民申请该工作，也被取消。不过，各地区仍可视情况在短期内恢复实施这一核查。

历史性转折

具备相关资质、德语熟练者亦可在没有工作合同的情况下入境德国求职，最长可居留6个月。迄今，这一规定只适用于高校毕业生。不过，求职者自己必须能够养活自己。各种社会福利费是没有的。这一规定将试行5年。

联邦内政部长泽霍费尔称此举是"历史性转折"，使联邦德国朝向实施一种"现代移民政策"。他许诺说，新法带来了明确的标准，规定了具备何种先决条件的人可以进入并居住在德国。泽霍费尔称，由此，国家能在任何时候都确保控制让谁进来："通过该法，我们创造了前提，确保我们的经济亟需的专业劳工有控、有序进入我国。"

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就业岗位日渐空缺

目前，德国经济行业缺少大约120万专业劳工。尤其是在护理、建筑业，情况尤其吃紧。联邦劳动部长海尔（Hubertus Heil）在议会辩论中举例说明这一局面："眼下，谁若想在柏林找到一名工匠，困难至极；而要是我们有足够的专业劳工，本来可以完成多少事情！"

此次辩论相当激烈。自民党、左翼党和绿党咸认为联邦政府的相关新法还远远不够；右翼民粹主义的选项党则断然拒绝该法。左翼党一名议员批评说，联邦政府制定此法只是为了经济利益，而不考虑如何使所有人都能得到好工作。

遭拒庇护申请人的机会

属于这一一揽子法律的还有所谓的"就业容忍"条例。因不能遣送而被容忍暂居德国的原无居留权的外国人，可经由该条例获得拥有合法居留身份的机会。前提条件是，当事人至少一年半来每周工作35小时以上，从而能养活自己。此外，他还应有"足够的"说德语能力、无犯罪前科。

基民盟和基社盟仍对这一俗称的"转轨"措施持狐疑态度。该措施提供了一种可能，使当事人从避难审批程序转入合法移民程序。联邦内政部长泽霍费尔在联邦议院强调，相关法案"不是避难审批程序的游戏方式"。社民党的观点则全然不同。来自该党的联邦劳动部长海尔表示，应该看到，"这些人正是我们非常需要的。"

法案耽搁数月

经内部长期讨价还价，联盟党和社民党组成的大联合政府去年12月已就专业劳工移民法作出决定。因联盟党此后踩闸，相关法案现在方交由议会审议。联盟党认为，该法与旨在更好履行出境责任的另一法案互为表里。取名为《有序返回法》的相关法案同样定于下周交由议会审议。

德国城镇联盟支持相关措施。该组织总干事在联邦议院发言时警告说，在求职无果的情况下，来自欧盟以外国家和地区的求职者可能不会自愿离境。他指出，现在就已难以强制遭拒的避难申请人离境。

亦是苏尔市的机会

图林根商会则确信，出台专业劳工移民法非常必要。该组织指出，有了这样的法律，苏尔市那样的项目才有可能在全国也成功实施。对图林根州的小城市苏尔来说，这一新法可算是最后希望之所在。联邦建筑、城市及地区研究所估计，若情况不变，至2030年，苏尔市人口将只剩下2.74万。