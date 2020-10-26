谁是美中贸易纠纷中的真正赢家？

（德国之声中文）越南人董然（Dung Trans）的生意非常红火，他说，“去年我们工厂又加盖了一层，而现在我已经开始寻找新厂址，要比现在的大四倍”。对于其制造电子产品的公司Spartronics来说,中美贸易纠纷算是一个福音。而这种情况不仅仅发生在董然身上。

迄今为止，美中贸易纠纷已经持续两年有余。在2018年7月至2019年9月期间，美国向几乎所有中国商品征收了最高达25%的关税。这带来了深远影响。

在纠纷开始前，美国进口中有23%来自中国。该数字超过5260亿美元——仅仅2017年一年！这相当于墨西哥和加拿大对美出口的总和，而这两个国家是美国的第二大和第三大进口来源地。

亚洲开发银行（ADB）的首席经济学家泽田康幸表示，中美贸易纠纷中“两个最大的输家是中美两国本身”。该银行的一项分析显示，两国的GDP和就业情况都会因为贸易纠纷受影响。

2019年11月的一项联合国报告显示，对于美国消费者而言，纠纷意味着他们要为中国商品支付更高的价格。对于中方而言，意味着出口额的下降。与贸易战开始前的2017年底相比，美国企业2019年底明显更少地从中国采购手机、电脑和家具。

贸易争端影响美国从中国的货物进口

2020年的黑天鹅事件

到了2020年初，中美签署了第一阶段经贸协议，旨在缓解两国之间的贸易纠纷。协议要求中方额外购买2000亿美元的美国商品，以减少美方贸易逆差。然而早在协议生效前，外界普遍认为这是不现实的。而新冠疫情则让其更遥不可及。

“考虑到（今年）中国经济的增速要比一月时预计的低得多，额外购买美国商品的要求非常具有挑战性”，经济学家泽田康幸说。此外，这一协议并没有解除对中国进口的关税，因此只是给纠纷按下了暂停键，并没有解决它。

之后开始的新冠疫情影响了全球供应链。不过自今年第二季度凯盛，中国经济开始恢复。作为第一批走出防疫封锁的主要经济体，中国向美国提供了其亟需的商品。泽田康幸表示，这一定程度上与卫生用品、医疗设备的出口增加有关。例如，中国向美国的口罩出口量增加了10倍。

疫情期间美国对华进口的数字再次上升

这也与过去数月美国授予一些产品关税豁免有关，这不仅涉及医疗外科手套和口罩，也涉及许多电子产品、汽车零件等。所有这些都让中美间的贸易几乎回到了争端前的水平。

不过，贸易战的影响仍在发酵。在纠纷中，美国人在手机、电脑、灯具、打印机等方面的需求没有下降，而伴随着中国进口价格的上涨，美国人在采购商品时开始将目光投向其他一些国家。

东南亚与墨西哥从贸易纠纷中获益

对于一些国家而言，这种贸易重定向带来的益处，甚至超过了贸易纠纷带来的弊端。

亚洲开放银行的泽田康幸说，“对于中国以外的新兴国家而言，正面影响占了上风”。他说，那些生产与中国制造同类型产品的国家，收益似乎最大。

其中就包括美国的邻国墨西哥。在2017年至2019年间，由于中美贸易争端，墨西哥估计多向美国出口了47亿美元。

对于马来西亚、越南等这些GDP体量较小的国家，增加数十亿美元出口意义非凡。而这些国家之中，最大的赢家是越南。在中美贸易纠纷的两年中，越南多出口了64亿美元，这几乎相当于该国整个医疗体系全年支出的两倍。

在两年贸易争端期间，越南及墨西哥受益最多

上述内容是这份德国之声分析报告的研究结果。该报告研究了2017年至2019年间的美国进口，以找出哪些国家、哪些行业从中收益最多。衡量一个出国方重要性的一个指标是，看其产品在所有该类型进口产品中所占的市场份额。

比如，以前美国进口的电脑中，有62%来自中国。在2019年底，该数字降低至44%。对于中国，这意味着超过50亿美元的出口损失。

同时，有所失必有所得。中国的所失就是台湾和墨西哥的所得。两个国家所占的市场份额增加了6%。截至2019年底，两国在美国进口电脑中的占比分别上升至10%和25%。

台湾和墨西哥对中国电脑业构成挑战

后疫情时代的发展

不过对于墨西哥而言，疫情将一切又打回原形。在新冠疫情开始，墨西哥对美国的出口量大幅跳水，如今甚至降到了比中美贸易纠纷开始前还要低的水平。

美国从墨西哥的进口在疫情期间下滑

越南和台湾则进一步扩大了其对美国的出口量。

其中的部分原因是越南面对外国商家，早就将自己定位为中国之外的选择。

东南亚国家在疫情期间继续获利

“越南一步步地提高了制造业，吸引外国投资并增加了对美国的出口”，在全球供应商与买家之间牵线搭桥的咨询公司环球资源(Global Sources)的越南经理武文谦（Khiem Vu）说。

武文谦还表示，中美贸易纠纷迫使很多中国制造商更快从中国迁走，将生产线迁往越南。例如，洞洞鞋Crocs（卡骆驰）。该品牌的中国制造商已经在越南富寿县（Phu Tho）建立了能容纳几千工人的厂房，专供美国市场。

把厂址从中国搬到越南不仅仅是Crocs一家鞋厂。在2019年底，越南向美国出口的鞋子比两年前增加了30%，而中国对美国的鞋类出口则下降了15%。武文谦说，“诸如箱包、眼镜、服装、家具、电子产品等在中国被征收高关税的劳动密集型产品，其越南供应商比以往任何时候都更具竞争力”。

2017年底到2019年期间，越南对美国的手机出口翻了一番还多。对于Spartronics这样生产电子产品的企业，新冠疫情还助燃了其增加。“我们很幸运，在正确的时间，占据了正确的位置”，该企业的老板董然说。他的业务也包括制造医疗产品，例如呼吸机和新冠测试套件。他说，“这个领域的增长令人难以置信，其盈余弥补了我们在其他细分市场中面临的挑战”。

越南和台湾的电子产品出口飙升

他表示，所有这些都给越南带来的显而易见的变化。曾经在加州硅谷生活的他，将如今越南的发展比作当年的硅谷。“如果你曾到过越南，如今再来，会看到多出很多大楼、很多摩天大楼。”

开放才是硬道理

董然认为，现在越南面临的问题是该国能以多快的速度，进行配套的基础设施建设。他说， “突然之间货流量的增加，会让机场和港口变得拥挤。虽然政府致力于做出改进，但这需要时间”。

同时，这位越南企业家对未来也有信心。他认为，他所在行业的繁荣以及整个越南的变化将持续下去。“我认为，无论这些贸易问题结果如何，东南亚和越南都将继续增长。”他同时希望结束贸易争端，表示“我们离不开中国”。他说， “我们需要以公平的方式相互依赖，这非常重要。”

分析显示，两大经济体之间的贸易纠纷永远会殃及池鱼。经济学家泽田康幸说，“iPad、iPhone这类产品是现在通过一个非常复杂的、相互之间紧密连接的供应链网络生产的。中国产品的产量下降将影响中间产品的供应商。这将对亚洲经济体产生巨大的负向溢出效应”。

泽田康幸也希望美中贸易纠纷告终。他说，“在过去几十年里，整个亚太地区从开放贸易中受益匪浅。我认为，要尽可能回到美中贸易紧张之前的时代，这一点非常重要”。

Christine Laskowski 对本文亦有贡献。

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