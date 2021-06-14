谁是德国的 "新右翼"？

（德国之声中文网）德国情报机构年度报告中一个小章节表明，德国国家安全机构对于"新右翼"已经有了新的意识。

有史以来头一遭，德国联邦宪法保卫局（BfV）在其政治极端分子年度报告中加入了关于 "新右翼 "的目录和章节。BfV说，这个标签代表了一个由个人和组织构成的 "非正式网络"。这个网络并不组织暴力袭击，但为威胁德国宪法的右翼 "文化革命 "提供支持。

"新右翼"这个词并不新鲜。它源自法国，用来描述对1960年代左翼学生示威的反对运动。如今它已成为右翼光谱中的一股势力，试图填补右翼极端主义与民主合法性之间的空隙。

根据BfV的说法，新右翼具有隐蔽性。发表于6月中旬的这份报告说："右翼极端主义组织并不总是显而易见，往往通过违反人类尊严、法治和民主原则的各种表现形式来彰显自身。"

民主与公民社会研究所（IDZ）右翼极端主义研究负责人萨尔海泽（Axel Salheiser）对BfV报告中的新增内容表示欢迎。"到目前为止，这肯定是情报机构的盲点。"他对德国之声说，"我们谈论的是保守中间派和强硬的右翼极端主义之间的灰色区域，这表明这一与国家安全有关的问题正在被重新审视。"

根据萨尔海泽的说法，新右翼的特点是有意识的策略选择，将自己装扮为中产阶级、爱国主义和保守主义，同时推动"激进的反民主、民族种族主义和反自由主义立场"。

其中最突出的是 "大换血 "阴谋论，认为一个强大的、隐藏的西方精英（通常被隐晦地指称为犹太人）正试图通过从非洲和中东大规模移民来取代白人。

BfV将哪些组织列入了新的名录，它们代表了什么？这些组织都没有被禁止，甚至没有受到情报机构监视，但是都被BfV描述为 "可疑"。其中只有一个，即 "身份认同运动"，在BfV以前的报告中被提及。

“德国身份认同运动”（IBD）

身份认同运动是一个遍及全欧洲的右翼网络，近十年内通过在公共场所组织快闪活动声名鹊起，以年轻人作为动员目标。

根据BfV的数据，2020年IBD在德国有大约575名成员，但IBD网站称它有300名活动家和1000名支持者。该组织拥有较大的影响力，其网站鼓吹"使抵抗运动专业化"：它在德国16个州都有分支机构，还有一家媒体机构、一家金融咨询公司、一家购物网站，甚至还有一款精酿啤酒。

与此同时，它用"理论博客 "推销其意识形态。该博客阐述了该运动的指导原则，以及一个将新右翼普遍团结起来的概念："民族多元主义"。该概念认为，所有国家都应保持其文化（抑或种族）身份，限制移民。

BfV称其对民族身份的生物学定义是 "违背民主原则的"。

"严谨媒体"（COMPACT）

"严谨媒体"（COMPACT）已经成为德国读者最多的新右翼媒体。它成立于2010年，包含一个网站（COMPACT online）、一个YouTube频道（COMPACT TV）和一本声称有4万份发行量的COMPACT月刊--在德国许多街头杂货店免费出售。

COMPACT自称 "主权杂志 "，俨然是美国极端右翼媒体"布莱巴特新闻网"（Breitbart）的德国版。

只要看一眼该杂志的文章标题，就会发现它们何其片面。2020年欧洲杯的开幕式上，绿色和平组织的跳伞行动，COMPACT将其描述为 "生态恐怖主义"。另一篇发表于2021年6月的文章将美国前总统特朗普宣称选票造假失去连任机会说成是事实，尽管没有提供任何证据，并猜测他可能会卷土重来。

但是，引起BfV注意的是该杂志对德国政府和政治制度的煽动性宣传，特别是它对 "抵抗和革命言辞 "的使用。

这在疫情期间变得特别明显。"严谨媒体"（COMPACT）的联合创始人埃尔萨瑟（Jürgen Elsässer）在反对疫情限制措施的抗议活动中说，反对 "默克尔政权 "的 "变革之风-犹如1989年的秋天"。BfV认为，埃尔萨瑟由此将推翻东德共产主义独裁政权与破坏德国民主秩序相提并论。

BfV还发现"严谨媒体"（COMPACT）与德国选择党（AfD）的霍克（Björn Höcke）等极右翼知名政客之间的联系，该杂志对他们进行了正面报道。

"百分之一 "组织（Ein Prozent e. V.）

成立于2015年的 "百分之一 "组织与IBD关系密切，自称是 "德国利益的专业抵抗平台"。它的名字来自该组织的信念，即认为1%的德国人口（约83万人）的支持将足以扭转舆论的趋势。该组织目前声称有52,000名支持者。与其他类似团体一样，"百分之一 "组织非常重视专业的数字营销、网络建设和媒体传播。

该组织网站上列出的项目包括一个YouTube频道、一个播客（最近一期包括霍克访谈）、一个由 "史上首个爱国电影工作室 "制作的视频广播，以及一些旨在推广右翼艺术家的项目，例如一个摇滚专辑和一本漫画书的制作与发行。

"百分之一 "组织还呼吁其志愿者充当 "选举观察员"。最近萨克森-安哈尔特举行地区选举之后，它对AfD相对较低的得票提出了质疑。

与BfV报告目录中的类似团体一样，"百分之一 "组织认为 "大规模移民"--尤其是来自穆斯林国家的移民--是对德国社会的主要威胁。

BfV认为，该组织对移民群体的诋毁违反了德国宪法中的平等和人类尊严原则。

极右翼知识分子库比契克是新右翼运动的精神领袖

国家政策研究所 (IfS)

国家政策研究所（IfS）是一个极右翼知识分子智囊团，成立于2000年，当时30岁的作家和活动家库比契克（Götz Kubitschek）是共同创办人之一。

此后，库比契克成为新右翼的精神领袖，参与了"百分之一 "组织和IBD的意识形态拓展，并充当了2015年和2016年的"PEGIDA"反伊斯兰化示威活动的主要发言人。他还与AfD图林根州领导人霍克有着密切的联系。

国家政策研究所（IfS）宣称自己是对主流政治左转趋势的一种矫正，并认为基民盟（CDU）和自民党（FDP）等传统保守政党已经采纳了多元文化主义。

该机构在其网站上表示，德国当今的教育工作没有以"维护德国国家利益"为导向，宣称"没有民族认同，德国就没有未来。"

BfV说，国家政策研究所（IfS）的意识形态剥夺了少数群体融入一个民族身份的权利，违反了宪法中规定的平等和人类尊严的原则。

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