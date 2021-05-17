 谁是哈马斯背后的支持者? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.05.2021

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时政风云

谁是哈马斯背后的支持者?

哈马斯自2007年以来一直控制着加沙地带，多次袭击以色列。它被诸多国家列为恐怖组织，也有一些外国盟友。那么，谁在支持哈马斯，它的数千枚火箭炮来自哪里？

2019年，哈马斯武装分子在加沙地带南部的一场反以色列军事演习中祈祷

2019年，哈马斯武装分子在加沙地带南部的一场反以色列军事演习中祈祷

（德国之声中文网）很多德国媒体曾经称哈马斯是一个激进的伊斯兰组织。最近，随着加沙地带冲突升级，媒体通常称哈马斯为伊斯兰恐怖组织。大多数西方国家的政府，包括欧盟和美国，都将其列为恐怖组织。挪威和瑞士是少有的例外。这两个国家都采取了严格的中立立场，并与这个自2007年以来一直控制着加沙地带的组织保持着外交关系。

哈马斯利用秘密隧道运输货物以及向以色列发动袭击。

哈马斯利用秘密隧道运输货物以及向以色列发动袭击。

哈马斯简史

哈马斯成立于20世纪80年代，自成立以来一直反对阿拉法特的巴勒斯坦解放组织（PLO）。有人说，为了建立一个与巴解组织抗衡的组织，以色列政府在哈马斯成立之初为其提供了资金——但是没有任何证据支持这一说法。

与巴解组织不同，哈马斯不承认以色列的合法存在。其组织徽章刻画了耶路撒冷的岩石圆顶，以及将以色列、加沙和西岸整个作为巴勒斯坦国的领土轮廓。

1993年，阿拉法特与以色列通过签订《奥斯陆协定》达成和平，结束了1987年开始的武装冲突。哈马斯拒绝承认这一和平协定，继续对以色列进行恐怖袭击。

美国前克林顿、阿拉法特和以色列前总理拉宾。哈马斯拒绝承认他们达成的和平协定。

美国前克林顿、阿拉法特和以色列前总理拉宾。哈马斯拒绝承认他们达成的和平协定。

2006年，哈马斯赢得了加沙的选举。2007年，哈马斯在与法塔赫的一系列冲突中获胜。自此以后，西岸继续由阿巴斯领导的温和派法塔赫控制，而加沙地带则由哈马斯控制。

哈马斯继续从加沙地带对以色列发动战争，声称其行动是为了 "自卫"。2008/2009年、2012年和2014年，哈马斯与以色列发生了激烈的武装冲突。

加沙地带什么样？

加沙地带是世界上人口最稠密的地方之一。它与以色列和埃及毗邻的海陆边界戒备森严，在很大程度上限制了它的经济发展。加沙的大部分人口生活在极度贫困中，依靠国外的人道主义支持度日。

Karte Israel Gaza Strip West Bank EN

哈马斯经常从居民区内向以色列发射火箭炮，并在居民公寓楼内设立指挥所。这种做法实际上是利用平民作为人肉盾牌。哈马斯一直在秘密挖掘地下隧道，偷运武器到加沙。武器走私主要来自埃及，尽管埃及政府一直在予以打击。

谁在支持哈马斯？

卡塔尔是哈马斯最重要的资金援助者和盟友。2012年，卡塔尔埃米尔阿勒萨尼（Sheik Hamad bin Khalifa al-Thani）成为第一个访问哈马斯政府的国家元首。到目前为止，这个君主制酋长国已经向哈马斯提供了18亿美元援助。以色列希望卡塔尔能够加入美国调停下的《亚伯拉罕协议》，并与之建立外交关系。

哈马斯也得到了土耳其的支持。就在哈马斯向以色列发动火箭袭击前夕的会谈中，土耳其总统埃尔多安表示了对哈马斯领导人哈尼耶（Ismail Haniyeh）的支持。

土耳其总统埃尔多安支持哈马斯

土耳其总统埃尔多安支持哈马斯

哈马斯还得到了一系列非国家机构和基金会的支持，其中一些来自德国。据德国《明镜周刊》报道，来自德国的组织对哈马斯的捐款越来越多。

哈马斯的火箭炮来自哪里？

过去几天，从加沙地带向以色列发射的火箭炮数量达到了前所未有的水平。上周二，哈马斯宣称它在几分钟内发射了130枚火箭炮，试图突破以色列的铁穹防御系统。铁穹防御系统仍然比哈马斯技高一筹，但也昂贵得多。

上周五，以色列军队报告说，从加沙地带发射过来的火箭炮多达1800多枚。

多年来，哈马斯的火箭炮都来自伊朗。中东导弹技术专家欣茨(Fabian Hinz)告诉德国电视二台（ZDF），加沙的各类组织都扩大了他们的弹药库，拥有数以千计的导弹——以色列媒体也证实了这一点。

上周，《耶路撒冷邮报》援引以色列情报部门的消息称，估计哈马斯拥有5000-6000枚火箭炮。与哈马斯合作的巴勒斯坦伊斯兰圣战组织，估计也拥有8000枚火箭炮。

欣茨说，伊朗的火箭炮曾经通过苏丹和埃及走私到加沙。然而，自从苏丹独裁者巴希尔(Omar al-Bashir)于2019年被赶下台以后，这个通道变得日益困难。据称，在外部援助之下，哈马斯现在开始在加沙自制火箭炮。

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