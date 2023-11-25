谁是哈马斯真正的首领？

（德国之声中文网）恐怖组织哈马斯在10月7日攻破以色列在加沙地带的边境防御工事，造成1200多名以色列人死亡，约240人被扣为人质。加沙哈马斯指挥官叶海亚·辛瓦尔（Jihia al-Sinwar）被认为是此次突袭最关键的幕后策划者，以色列军队的目标之一就是消灭他。
不过，辛瓦尔只是这个巴勒斯坦激进组织的几个主要人物其中之一。
「汗尤尼斯屠夫」辛瓦尔
1962年出生于加沙地带南部的汗尤尼斯难民营、现年61岁的辛瓦尔以铁腕手段领导着加沙哈马斯。他被认为具领袖魅力、智商极高，但却残忍无情。
身为20世纪80年代末哈马斯的创始成员之一，辛瓦尔参与建立了哈马斯的军事分支卡萨姆旅，该旅在以色列发动了多次自杀式袭击。他还对自己团队中涉嫌与以色列合作的人采取了残忍的行动，因此被称为「汗尤尼斯屠夫」。
一名妇女在汗尤尼斯难民营的帐篷里做饭--这也是辛瓦尔的出生地
1988年，以色列法院以谋杀数名涉嫌合作对象和两名以色列士兵的罪名判处他四个无期徒刑。辛瓦尔在狱中学习希伯来语，并通过阅读以色列名人的书籍，研究「敌人」的思想。
在被关押22年后，为了交换被俘的以色列士兵沙利特（Gilad Schalit），辛瓦尔于2011年与其他1000多名巴勒斯坦囚犯一起获释。随后，他回到加沙负责哈马斯军事和政治部门之间的的联系。 2017 年，他成为该恐怖组织在加沙地带的领袖。
以色列总理内塔尼亚胡最近指责辛瓦尔在与以色列的战斗中甘愿牺牲巴勒斯坦平民。内塔尼亚胡称，辛瓦尔对其人民的命运不感兴趣，其行为「就像地堡里的小希特勒」。
不过，据以色列媒体报道，辛瓦尔可能已经逃离了加沙北部的战火，现在位于老家汗尤尼斯地区。
「九命猫」德伊夫
穆罕默德·德伊夫（Mohammed Deif）自2002年以来一直领导着加沙哈马斯的卡萨姆旅。以色列称德伊夫应对多起自杀式袭击和数十名被杀害的以色列士兵与平民负责。此外，哈马斯在加沙广布的地道系统也和德伊夫有关。据称德伊夫参与策划并指挥了哈马斯10月7日的大部分行动，因此以色列也希望能在军事行动中消灭他。
德伊夫唯一已知的一张照片摄于2000年
自1995年以来，德伊夫一直是以色列的头号通缉犯之一。 2000年，他被暂时监禁在以色列，但在2000年至2005年的第二次起义动荡时期得以逃脱。此后，他几乎没有留下任何踪迹，也鲜少在公众前露面。
有传言称德伊夫在七次暗杀行动中幸存下来，尽管受了一些重伤：据称他失去了一只眼睛、一只脚和部分手臂。人们仅听闻他多年来每晚都在不同的房子里过夜，以保护自己免受以色列的袭击。
藏在暗处的副手伊萨
与辛瓦尔一样，马尔万·伊萨（Marwan Issa）也出生在加沙的难民营。人们只知道伊萨最初属于穆斯林兄弟会，哈马斯后来发展成为该组织的附属组织。
在1987年至1993年的第一次起义期间，伊萨曾在以色列服刑五年。巴勒斯坦权力机构也曾于1997年逮捕伊萨，但他在2000年第二次起义爆发后获释。如今，他是卡萨姆旅的副总指挥，也是德伊夫的得力助手。
2023年10月，哈马斯从加沙发射火箭弹袭击以色列
伊萨曾多次在以色列的针对性暗杀行动中幸免于难，如今他再次被以色列列为通缉要犯。据信，伊萨在策划和实施10月7日的恐怖袭击中也扮演了重要角色。
远离战场的首脑：哈尼亚和马沙尔
彻底瓦解哈马斯对以色列来说可能很困难，因为哈马斯最重要的两名领导人并不在加沙，而是在卡塔尔。其中一位是伊斯梅尔·哈尼亚（Ismail Hanija），他被普遍认为是哈马斯的最高领导人。
哈尼亚也出生在加沙地带的一个难民营，最初就读于联合国学校，接着在加沙伊斯兰大学学习，并在那里接触到激进的独立运动。1993 年，哈尼亚被任命为哲学系主任，随后于1997年成为哈马斯精神领袖的办公室主任。
2023年7月，巴勒斯坦总统阿巴斯（左）和哈马斯首脑哈尼亚（右）在土耳其总统埃尔多安（中）的办公室交谈
当哈马斯于2006年选举获胜后，哈尼亚被巴勒斯坦总统阿巴斯（Mahmud Abbas）任命为巴勒斯坦总理。但一年之后，哈马斯将总统领导的法塔赫党从加沙地带驱逐出去。阿巴斯因此解除了哈尼亚的总理职位，但哈尼亚拒绝接受。
如今巴勒斯坦事实上的领土仍然分为两部分：法塔赫管辖约旦河西岸，哈马斯则统治加沙地带。哈尼亚于2017年当选为哈马斯政治局主席--成为哈立德·梅沙尔的继任者。
哈马斯高层梅沙尔（左）和俄罗斯外交部长拉夫罗夫（右）相谈甚欢
另一位最重要的领导人哈立德·梅沙尔（Chalid Maschaal）1956年出生于约旦河西岸，在科威特大学学习物理学，他的政治立场也在此时变得激进。后来他居住在叙利亚和约旦，并于1996年成为哈马斯的创始成员及主席，多次呼吁对以色列采取恐怖行动。他在2017年辞去了哈马斯政治局主席的职务，由哈尼亚接任，目前梅沙尔担任哈马斯外交部的领导人。
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中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记
哈马斯发动恐怖袭击
2023年10月7日清晨，哈马斯对以色列发起了大规模的袭击。这个伊斯兰极端组织被欧盟、美国等其他国家定义为恐怖组织。在犹太教的西赫托拉节（Simchat Tora，又称妥拉节或诵经节）这一天，数以千计的火箭弹从加沙地带发射到以色列定居点。与此同时，全副武装的恐怖分子通过海陆空各种途径登陆到以色列领土。这些武装分子在多个地点进行无差别的杀戮——受害者多为平民。根据以色列提供的数据，有1400人遇难，另有超过240人被当作人质绑架至加沙地带。
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以色列对恐袭的反击
在哈马斯发动袭击后不久，以色列军方很快启动了代号“铁剑”的军事行动，对加沙地带的目标进行轰炸。哈马斯方面称，截至11月8日，已经有超过10500名巴勒斯坦人死亡。相关数字无法得到独立证实。
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围困加沙
10月9日，以色列开始对加沙地带进行封锁，切断水电供应和食品物资的运输通道。此时以军方已经重新夺回对以色列边境地区的控制。10月13日，以色列要求加沙地带北部居民在24小时之内离开该地。数十万居民选择了逃离。10月15日，加沙南部的自来水供应恢复。对加沙地带的封锁在之后略微有所缓和。
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政治上的团结
10月11日，内部政治分裂严重的以色列组建了“民族团结”紧急政府。反对派政治家本尼·甘茨（Benny Gantz，图右）与现任总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特（Joav Galant）共同组成了战时内阁。此外以军前参谋总长埃森科特（Gadi Eisenkot）和现任战略事务部部长德尔默（Ron Dermer）在战时内阁获得观察员身份。
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黎巴嫩边境地区的战斗
在哈马斯发动恐袭之后不久，以色列北部靠近黎巴嫩的边界地区就发生了交火。以色列军队和什叶派武装真主党（Hisbollah）之间的交战持续不断，至今已经造成多名记者受伤或者遇难。图为10月30日，在黎巴嫩真主党的一次葬礼上，一名战死者的儿子伏在棺木上。真主党领袖哈桑·纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）11月3日在演讲中威胁要让冲突升级。不过在那之后，以黎边境地区的交火规模并未明显扩大。
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医院爆炸事件
10月17日，加沙城一所基督教医院阿赫利阿拉伯医院发生爆炸。以色列军方认为，伊斯兰圣战组织一枚误射的火箭弹应为此负责。而哈马斯则指责是以军所为。美国情报机构随后估计的死亡人数 “在100到300人之间”；而哈马斯控制的加沙卫生部则称有至少471人遇难。在这一事件发生后，阿拉伯世界多地发生了示威游行。
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被绑架的人质
10月20日和22日，哈马斯先后共释放了四名女性人质。10月30日，以色列军队解救了一名被绑架的女兵。哈马斯在10月底表示，愿意释放所有人质，但前提是以方要释放数千名被判监禁的巴勒斯坦人作为交换。
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以色列展开地面攻势
10月26日，以色列坦克开进加沙地带。次日晚上，以军正式开启地面攻势，并且不断地在这个人口密集的狭长海岸地区推进。11月5日，以军方宣称将加沙地带分隔为两半——北加沙和南加沙，此外加沙城也彻底被包围，并发生了交火。以色列称目前专注于追踪并摧毁被哈马斯用作堡垒和指挥中心的地下隧道。
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加沙地带的人道主义危机
根据两名美国地理学家估算，加沙地带在经历了四周的战火之后，大约15%的房屋建筑遭到损毁或被夷为平地，38000到45000座建筑在以军的轰炸中被毁。根据以色列的统计，开战一个月的时间里，已经有超过90万人离开了加沙北部。根据曾跟随“无国界医生”组织在加沙地带进行救援的美国护士艾米丽·卡拉汉（Emily Callahan）讲述，当地情况十分糟糕，医护人员看到很多“面部、颈部和四肢严重烧伤的儿童”，他们无法在医院得到救治，而是被送去没有干净水源的难民营。
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艰难的人道救援
10月21日，首批运送食品和医疗物资的车队开进加沙地带。此前，以色列和埃及就重新开放拉法边检站达成了一致。在之后的数天内，几百辆搭载救援物资的货车穿过边界。
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违反国际法
联合国秘书长古特雷斯10月24日对于在加沙地带发生的“明显违反国际人道主义法律行为”予以谴责。三天后，联合国大会通过了一份不具有约束力的决议，呼吁“立即实现人道主义停火”。联合国安理会至今未能就相关议题通过任何一份决议。
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国际调解努力
美国国务卿布林肯在10月7日哈马斯发动袭击之后，已经多次前往中东地区。其他的西方国家政要也都前往以色列，与内塔尼亚胡政府寻求对话。布林肯在访问时强调了以色列的自卫权，但同时也敦促以方保护加沙地带的平民安全。10月21日，埃及首都开罗举行了所谓的“和平峰会”，区域内多个以色列的邻国都参加了这一会议，欧洲也有国家派代表与会，但是会议未取得实质性成果。
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以色列：没有占领加沙的计划
11月8日，以色列总理内塔尼亚胡表示，在打击哈马斯的战斗结束之后，以色列并没有占领加沙的计划。“我们不寻求征服加沙、不寻求占领加沙、也不寻求统治加沙。”不过以色列战略事务部部长德尔默在同一天也强调，即使在哈马斯势力被摧毁之后，以色列还是会在那里“无限期地”承担“总体安全责任”。