谁是哈马斯真正的首领？

（德国之声中文网）恐怖组织哈马斯在10月7日攻破以色列在加沙地带的边境防御工事，造成1200多名以色列人死亡，约240人被扣为人质。加沙哈马斯指挥官叶海亚·辛瓦尔（Jihia al-Sinwar）被认为是此次突袭最关键的幕后策划者，以色列军队的目标之一就是消灭他。

不过，辛瓦尔只是这个巴勒斯坦激进组织的几个主要人物其中之一。

「汗尤尼斯屠夫」辛瓦尔

1962年出生于加沙地带南部的汗尤尼斯难民营、现年61岁的辛瓦尔以铁腕手段领导着加沙哈马斯。他被认为具领袖魅力、智商极高，但却残忍无情。

身为20世纪80年代末哈马斯的创始成员之一，辛瓦尔参与建立了哈马斯的军事分支卡萨姆旅，该旅在以色列发动了多次自杀式袭击。他还对自己团队中涉嫌与以色列合作的人采取了残忍的行动，因此被称为「汗尤尼斯屠夫」。

1988年，以色列法院以谋杀数名涉嫌合作对象和两名以色列士兵的罪名判处他四个无期徒刑。辛瓦尔在狱中学习希伯来语，并通过阅读以色列名人的书籍，研究「敌人」的思想。

在被关押22年后，为了交换被俘的以色列士兵沙利特（Gilad Schalit），辛瓦尔于2011年与其他1000多名巴勒斯坦囚犯一起获释。随后，他回到加沙负责哈马斯军事和政治部门之间的的联系。 2017 年，他成为该恐怖组织在加沙地带的领袖。

以色列总理内塔尼亚胡最近指责辛瓦尔在与以色列的战斗中甘愿牺牲巴勒斯坦平民。内塔尼亚胡称，辛瓦尔对其人民的命运不感兴趣，其行为「就像地堡里的小希特勒」。

不过，据以色列媒体报道，辛瓦尔可能已经逃离了加沙北部的战火，现在位于老家汗尤尼斯地区。

「九命猫」德伊夫

穆罕默德·德伊夫（Mohammed Deif）自2002年以来一直领导着加沙哈马斯的卡萨姆旅。以色列称德伊夫应对多起自杀式袭击和数十名被杀害的以色列士兵与平民负责。此外，哈马斯在加沙广布的地道系统也和德伊夫有关。据称德伊夫参与策划并指挥了哈马斯10月7日的大部分行动，因此以色列也希望能在军事行动中消灭他。

德伊夫唯一已知的一张照片摄于2000年

自1995年以来，德伊夫一直是以色列的头号通缉犯之一。 2000年，他被暂时监禁在以色列，但在2000年至2005年的第二次起义动荡时期得以逃脱。此后，他几乎没有留下任何踪迹，也鲜少在公众前露面。

有传言称德伊夫在七次暗杀行动中幸存下来，尽管受了一些重伤：据称他失去了一只眼睛、一只脚和部分手臂。人们仅听闻他多年来每晚都在不同的房子里过夜，以保护自己免受以色列的袭击。

藏在暗处的副手伊萨

与辛瓦尔一样，马尔万·伊萨（Marwan Issa）也出生在加沙的难民营。人们只知道伊萨最初属于穆斯林兄弟会，哈马斯后来发展成为该组织的附属组织。

在1987年至1993年的第一次起义期间，伊萨曾在以色列服刑五年。巴勒斯坦权力机构也曾于1997年逮捕伊萨，但他在2000年第二次起义爆发后获释。如今，他是卡萨姆旅的副总指挥，也是德伊夫的得力助手。

伊萨曾多次在以色列的针对性暗杀行动中幸免于难，如今他再次被以色列列为通缉要犯。据信，伊萨在策划和实施10月7日的恐怖袭击中也扮演了重要角色。

远离战场的首脑：哈尼亚和马沙尔

彻底瓦解哈马斯对以色列来说可能很困难，因为哈马斯最重要的两名领导人并不在加沙，而是在卡塔尔。其中一位是伊斯梅尔·哈尼亚（Ismail Hanija），他被普遍认为是哈马斯的最高领导人。

哈尼亚也出生在加沙地带的一个难民营，最初就读于联合国学校，接着在加沙伊斯兰大学学习，并在那里接触到激进的独立运动。1993 年，哈尼亚被任命为哲学系主任，随后于1997年成为哈马斯精神领袖的办公室主任。

当哈马斯于2006年选举获胜后，哈尼亚被巴勒斯坦总统阿巴斯（Mahmud Abbas）任命为巴勒斯坦总理。但一年之后，哈马斯将总统领导的法塔赫党从加沙地带驱逐出去。阿巴斯因此解除了哈尼亚的总理职位，但哈尼亚拒绝接受。

如今巴勒斯坦事实上的领土仍然分为两部分：法塔赫管辖约旦河西岸，哈马斯则统治加沙地带。哈尼亚于2017年当选为哈马斯政治局主席--成为哈立德·梅沙尔的继任者。

另一位最重要的领导人哈立德·梅沙尔（Chalid Maschaal）1956年出生于约旦河西岸，在科威特大学学习物理学，他的政治立场也在此时变得激进。后来他居住在叙利亚和约旦，并于1996年成为哈马斯的创始成员及主席，多次呼吁对以色列采取恐怖行动。他在2017年辞去了哈马斯政治局主席的职务，由哈尼亚接任，目前梅沙尔担任哈马斯外交部的领导人。

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