谁是伊斯兰国领导人巴格达迪？

(德国之声中文网)美国总统特朗普周日（10月27日）证实了媒体有关"伊斯兰国"（IS）首领阿布·贝克尔·巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi ）已被美军在叙利亚西北部击毙的报道。

巴格达迪原名伊布拉辛·阿瓦德·伊布拉辛·阿里·默罕默德·埃尔·巴迪里（Ibrahim Awad Ibrahim Ali Mohammed al-Badri ）。他的死亡意味着"伊斯兰国"的重大损失，正是在他的领导下，2014年臭名昭著的恐怖组织IS在饱受战争蹂躏的叙利亚和伊拉克横空出世。

不过，"伊斯兰国"背后的这名领导人究竟是怎样的一个人？

青少年时代的巴格达迪是一名虔诚的穆斯林，沉默寡言。2003年美国发动的伊拉克战争，为巴格达迪的崛起提供了前提。

为抗击美国的入侵，2003年巴格达迪发起了一个军事组织，并伙同其它类似组织，共同抵抗美军。2004年，巴格达迪被美军抓获，关押在后来引起广泛争议的阿布格莱布监狱（Abu Ghraib）和布卡营（Camp Bucca）。据报道，巴格达迪关押在阿布格莱布监狱的时间更长些，而阿布格莱布监狱后来成了美军虐待伊拉克战俘的巨大污点。同年，巴格达迪被释放。

2006年前，巴格达迪在别人领导的叛军里参加战斗，后来，多个伊斯兰军事组织组成的联盟解散并重组，他们自称这个在伊拉克诞生的新组织为"伊斯兰国"，那时，他们被看作是活动在伊拉克的"基地组织"。

认识巴格达迪的人将其描述为从年轻时代就对宗教着迷

不清楚的是，巴格达迪是怎样成了IS的上层领导人的。2006年，"伊斯兰国"的领导人阿布·奥马尔·埃尔·巴格达迪（ Abu Omar al-Baghdadi）被击毙（他同阿布·贝克尔·巴格达迪没有任何关系），2010年，阿布·贝克尔·巴格达迪宣布担任伊拉克"伊斯兰国"的领导人。

在这一位置上，他对所有伊拉克以及周边地区发生的袭击事件负有责任，其中包括对伊拉克安全设施以及什叶派穆斯林的自杀性袭击。

2011年5月本·拉登死后，巴格达迪发誓复仇。

2011年10月，美国国务院宣布，巴格达迪是一名"全球性特殊恐怖分子"。

此后，美国一边加紧对其的制裁，一边拿出数百万美元悬赏巴格达迪的人头。

巴格达迪在摩苏尔宣称建立哈里发国

同"基地组织"分道扬镳

2013年，"伊斯兰国"在巴格达迪的领导人进入叙利亚领土，并声称，"基地"组织在叙利亚的分支努斯拉战线已被合并，在这个基础上，他宣布位于伊拉克和叙利亚的"伊斯兰国"成立。

然而，"合并"努斯拉战线只是一厢情愿，该阵线领导人埃尔·扎瓦希里（Ayman al-Zawahiri）坚持认为，巴格达迪应该在伊拉克奋斗，而不要在叙利亚搞活动。不过，巴格达迪完全不理会努斯拉方面的态度，而这一分歧最终导致"伊斯兰国"同"基地"组织分道扬镳。

2011年1月，"伊斯兰国"占领拉卡（Raqqa）后，竟然将努斯拉阵线赶出城外。"基地"组织当年2月宣称，"伊斯兰国"不再是基地的一个分支。

2014年6月，靠发动所谓的"闪电战"，"伊斯兰国"占领了伊拉克和叙利亚的大片土地，攻陷摩苏尔市标志了"伊斯兰国"军事进攻的鼎盛时期。

6月29日，巴格达迪在摩苏尔大清真寺发表演说，宣布成立全球性的"哈里发国"。

不过，宗教领袖、伊斯兰主要流派的学者以及穆斯林社会并不认同巴格达迪创立的"哈里发国"以及巴格达迪为其领袖。

那以后，巴格达迪从"哈里发国"推动IS的发展以及其军事组织的扩大，让恐怖主义现象蔓延到世界的其它地方。

现在，"伊斯兰国"失掉了直至2014年攻陷的大片土地，而巴格达迪的死亡更是对这一恐怖组织的致命打击。