 谁是伊斯兰国领导人巴格达迪？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.10.2019

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时政风云

谁是伊斯兰国领导人巴格达迪？

阿布·贝克尔·巴格达迪被美军击毙。他是谁？他是怎样将所谓的“伊斯兰国”从一个叛乱团伙转变成一个全球性的恐怖组织？

Abu Bakr al-Baghdadi Bildnis in Flammen (picture-alliance/AP Photo/M. Swarup)

(德国之声中文网)美国总统特朗普周日（10月27日）证实了媒体有关"伊斯兰国"（IS）首领阿布·贝克尔·巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi ）已被美军在叙利亚西北部击毙的报道。

巴格达迪原名伊布拉辛·阿瓦德·伊布拉辛·阿里·默罕默德·埃尔·巴迪里（Ibrahim Awad Ibrahim Ali Mohammed al-Badri ）。他的死亡意味着"伊斯兰国"的重大损失，正是在他的领导下，2014年臭名昭著的恐怖组织IS在饱受战争蹂躏的叙利亚和伊拉克横空出世。

不过，"伊斯兰国"背后的这名领导人究竟是怎样的一个人？

青少年时代的巴格达迪是一名虔诚的穆斯林，沉默寡言。2003年美国发动的伊拉克战争，为巴格达迪的崛起提供了前提。

为抗击美国的入侵，2003年巴格达迪发起了一个军事组织，并伙同其它类似组织，共同抵抗美军。2004年，巴格达迪被美军抓获，关押在后来引起广泛争议的阿布格莱布监狱（Abu Ghraib）和布卡营（Camp Bucca）。据报道，巴格达迪关押在阿布格莱布监狱的时间更长些，而阿布格莱布监狱后来成了美军虐待伊拉克战俘的巨大污点。同年，巴格达迪被释放。

2006年前，巴格达迪在别人领导的叛军里参加战斗，后来，多个伊斯兰军事组织组成的联盟解散并重组，他们自称这个在伊拉克诞生的新组织为"伊斯兰国"，那时，他们被看作是活动在伊拉克的"基地组织"。

Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer (NDR)

认识巴格达迪的人将其描述为从年轻时代就对宗教着迷

不清楚的是，巴格达迪是怎样成了IS的上层领导人的。2006年，"伊斯兰国"的领导人阿布·奥马尔·埃尔·巴格达迪（ Abu Omar al-Baghdadi）被击毙（他同阿布·贝克尔·巴格达迪没有任何关系），2010年，阿布·贝克尔·巴格达迪宣布担任伊拉克"伊斯兰国"的领导人。

在这一位置上，他对所有伊拉克以及周边地区发生的袭击事件负有责任，其中包括对伊拉克安全设施以及什叶派穆斯林的自杀性袭击。

2011年5月本·拉登死后，巴格达迪发誓复仇。

2011年10月，美国国务院宣布，巴格达迪是一名"全球性特殊恐怖分子"。

此后，美国一边加紧对其的制裁，一边拿出数百万美元悬赏巴格达迪的人头。

Irak - IS Führer Abu Bakr al-Baghdadi (picture-alliance/AP Photo)

巴格达迪在摩苏尔宣称建立哈里发国

同"基地组织"分道扬镳

2013年，"伊斯兰国"在巴格达迪的领导人进入叙利亚领土，并声称，"基地"组织在叙利亚的分支努斯拉战线已被合并，在这个基础上，他宣布位于伊拉克和叙利亚的"伊斯兰国"成立。

然而，"合并"努斯拉战线只是一厢情愿，该阵线领导人埃尔·扎瓦希里（Ayman al-Zawahiri）坚持认为，巴格达迪应该在伊拉克奋斗，而不要在叙利亚搞活动。不过，巴格达迪完全不理会努斯拉方面的态度，而这一分歧最终导致"伊斯兰国"同"基地"组织分道扬镳。

2011年1月，"伊斯兰国"占领拉卡（Raqqa）后，竟然将努斯拉阵线赶出城外。"基地"组织当年2月宣称，"伊斯兰国"不再是基地的一个分支。

2014年6月，靠发动所谓的"闪电战"，"伊斯兰国"占领了伊拉克和叙利亚的大片土地，攻陷摩苏尔市标志了"伊斯兰国"军事进攻的鼎盛时期。

6月29日，巴格达迪在摩苏尔大清真寺发表演说，宣布成立全球性的"哈里发国"。

不过，宗教领袖、伊斯兰主要流派的学者以及穆斯林社会并不认同巴格达迪创立的"哈里发国"以及巴格达迪为其领袖。

那以后，巴格达迪从"哈里发国"推动IS的发展以及其军事组织的扩大，让恐怖主义现象蔓延到世界的其它地方。

现在，"伊斯兰国"失掉了直至2014年攻陷的大片土地，而巴格达迪的死亡更是对这一恐怖组织的致命打击。

  • Irak Zerstörung Museum in Mossul

    “伊斯兰国”欲抹杀历史

    摧毁文化遗产

    “伊斯兰国”（IS）武装分子对伊拉克北部摩苏尔一家博物馆进行了洗劫和破坏。普遍认为，博物馆的这些神像是古代美索不达米亚文明遗迹。占领了伊拉克和叙利亚大片地区的圣战分子称，按照他们对伊斯兰的理解，必须破坏这些文物、雕像。很多穆斯林学者对该组织进行了谴责。

  • Irak Al-Hadra Kulturstätte

    “伊斯兰国”欲抹杀历史

    “身份之战”

    这张图片上的是两千年的古城哈特拉，是由曾经的塞琉古王朝建造的。据报道，“伊斯兰国”的武装分子使用推土机将古城夷为平地。伊拉克旅游部部长谢夏布说，“他们（IS）的战斗是一场身份认同之战，要掏空伊拉克为主的这个地区的人类遗产”。

  • Irak Zerstörung Museum in Mossul

    “伊斯兰国”欲抹杀历史

    文明的摇篮

    “伊斯兰国”武装分子也摧毁了伊拉克北部尼尼微省的一个古城，该古城被很多西方考古学家看作是文明的摇篮。旅游部长谢夏布对媒体说，“预料到（IS）会摧毁这座城”。联合国谴责这种毁坏是“战争罪行”。

  • default

    “伊斯兰国”欲抹杀历史

    寻求国际帮助

    “现在局势不由伊拉克人掌控……因此国际社会必须采取一切可能手段”，谢夏布在要求空袭“伊斯兰国”极端分子时说。巴格达称，“伊斯兰国”武装分子在公然挑战“世界意愿和人道主义感受”。

  • Irak Zerstörung Museum in Mossul

    “伊斯兰国”欲抹杀历史

    大块摧毁，小块卖钱

    “伊斯兰国”武装分子宣称，这些古代雕像有违其对于伊斯兰信条禁止偶像崇拜的解读。然而这些武装分子在搞破坏的同时，也售卖部分文物。专家称，“伊斯兰国”一边毁坏大型雕像，一边在国际市场售卖小型雕像赚钱。

  • Bildergalerie Iran KW 51

    “伊斯兰国”欲抹杀历史

    历史比较

    很多学者将“伊斯兰国”破坏文化遗产的行为与阿富汗塔利班2011年破坏佛教圣迹“巴米扬”大佛进行对比——曾经的“巴米扬”大佛如今只是一片碎石。然而一些人担心，“伊斯兰国”武装分子对于以农业和文学著称的古代美索不达米亚文明造成的破坏，更为严重。

    作者: Manasi Gopalakrishnan


 

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