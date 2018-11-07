 谁敢说真话 批习近平清大教授遭撤职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.03.2019

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时政风云

谁敢说真话 批习近平清大教授遭撤职

曾获「十大杰出青年法学家」的中国清华大学法学院教授许章润疑因批评习近平遭撤职。事实上，近年来，中国多名敢言教授受到停课和解聘等处罚。德国之声专访有同样遭遇的学者谈到，中共当局愈打压，愈会引起更多老百姓反弹。

China Musikdirigent beim Nationalen Volkskongress in Pekin (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

许章润在「我们当下的恐惧与期待」一文中除了警惕「极权回归」，呼吁制止「个人崇拜」，并恢复国家主席任期制。他建议要实施官员财产公示的曝光法案以及平反六四等建议。

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清华大学法学家许章润教授日前在网上发表《我们当下的恐惧与期待》一文，至少在两个方面挑战了中国的政治禁区，作者明确提出"恢复国家主席任期制"和"平反六四"的期待。尽管如此，仍有学者认为，该文没有超过10年前的《零八宪章》。 (01.08.2018)

曾在今年夏天发表网文尖锐抨击中国现行政治道路，引起巨大反响的清华大学法学教授许章润再度发声，以个人经历批评中国当下的言论自由状况。 (07.11.2018)

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(德国之声中文网) 根据多家媒体引述清华大学内部消息，清华大学法学院教授许章润遭到校方撤销所有职务。他也被禁止上课、辅导学生和进行科研活动等。有关部门也可能对他去年到日本和英国等的学术访问行程进行调查。许章润的友人随后也证实消息。

许章润过去发表过数篇文章，抨击北京极权体制，引起巨大反响。外界怀疑他遭到整肃，要求清华大学提出说明。

清大社会学教授郭于华在英国金融时报发表「哪有学者不表达？」一文，质疑当局令许章润「下课」，「岂非与大学精神背道而驰？」她说:「许章润作为一位法学教授，倡导宪政民主、强调依法治国，原是本分之责，何错之有？」

恐惧成真期待未果

57岁的许章润曾发表万字长文「我们当下的恐惧与期待」，对2017年底以来，中国政治与社会的倒退趋势进行了系统性批判，指出中共当局近年来向「文革」倒退，倒行逆施，造成「包括整个官僚集团在内，当下全体国民对于国家发展方向和个人身家性命安危，再度深感迷惘，担忧日甚，已然引发全民范围一定程度的恐慌。」他明确指出，中国要警惕「极权回归」 ，并提出对「个人崇拜」的批评，以及要求恢复国家主席任期制。

习近平上任以来对公共言论空间审查日益严苛，学者多怕因言获罪而噤声，像是许章润如此直击时弊，正色敢言之学者已经很少见。现在许传出遭撤职，引发更大争议。

China Ohne kommunistische Partei gibt es kein China (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

许章润遭撤职引起许多中国知识份子声援。作家章诒和等质问清华大学为何强制许章润停课。

愈打压愈反弹

有同样遭遇，被清大解聘的改言政治评论家吴强日前在人大修宪废除国家主席任期制一年后接受德国之声专访，也提到有关话题。他对中国言论自由紧缩感到忧心，担心如果连专家学者都无法批评时政，会失去中国改革开放的宝贵遗产。

他说:「这种自由是很难得的。这也是中国市场经济能够发展到今天，能够支撑少数有限的改革开放40年最宝贵的遗产。我很珍惜这个自由。这也是绝大多数改革开放受益者，他们所珍视的。」

他以中美贸易战为例，提到无法直接批评政府的人民转而藉由经贸时事论政。 「去年反响最激烈的就来自民营企业家，以及同情民营企业家的知识份子或替他们工作的普通人等。中国社会没能在很短的时间内，发展出政治力量或很强的公民社会，因为这被中共从2011年以来看成是导致颜色革命的颠覆性力量，受到很多镇压。虽然如此，(民间讨论中美贸易战)这个改变是中国过去40年改革开放最本质性的变化。

吴强观察到，中国普通社会在过去一年的最大变化，就是往「极化政治」走。在当局的宣传和控制下，「一方面，像《流浪地球》有非常民族主义的表现、拥护的情况。另一方面各种议论、批评、不满也在中国社会蔓延。他说:「很多过去不关心政治，只关心赚钱和生活的人，在过去一年也发生了变化。普通的公众也开始有怀疑和批评等等，民间议论很多。」

提到日前中国学者胡星斗宣布不再接受采访，批评中国没有任何独立思考空间。吴强表示理解。他说:「大学中的学者会直接受到来自大学的，甚至来自教育部、外交部、宣传部门直​​接的管制和噤声的压力。这个压力会通过他大学的体制，通过党委书记等传达给他，而且会有很多直接的警告。」

他最后语重心长的说:「任何一个身处中国大陆的人在社交媒体或对国际媒体发言都会担心，这个担心是无所不在的。剩下的只是说，每一个人怎么样以自己的勇气和信念坚持下来。」

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