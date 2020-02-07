谁掌舵联合国专利组织? 美:绝不能是中国人

(德国之声中文网) 中国常驻联合代表陈旭周三(2月26日)出面指控美国把世界知识产权组织总干事的选举变成一场「政治遊戏」。

他对记者说，来自中国的王斌颖曾担任副总干事10年，显然是「最强候选人」。但他说：「我们感觉，美国人正竭尽所能…施压要求投给来自中国之外的任何人。」

他指出，中国是世界上最大的专利申请国之一，并坚称中国「已经确立了保护知识产权就是保护创新的观念」。他抨击美国的攻击不公平，并补充说：「我们不认为这是有建设性的做法」。

陈旭这番发言是回应美国近日以来的强力警告。白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）周日发表在《金融时报》上的一篇评论中写道：「将世界知识产权组织的掌控权交给中国代表将是一个可怕的错误。」

美国还警告说，允许中国公民担任世界知识产权组织总干事将使中国在整个联合国内部的影响力过大。目前联合国15个专门机构中的4个都是由中国人领导，这些组织分别是国际电信联盟、国际民航组织、联合国工业发展组织和粮食及农业组织。除了中国以外，没有一个国家领导的组织超过一个以上。

纳瓦罗指出，如果把世界知识产权组织也加进去，等于三分之一的联合国专门机构都由中国来管。他写道：「美国和联合国其他国家必须迅速采取行动，以评估和制衡中国为了控制国际组织所做的努力。」

陈旭则驳斥了这一论点，坚持认为没有所谓「中国控制或中国意图主导的意图」。

美国施压?

过去12年，世界知识产权组织由来自澳大利亚的加利(Francis Gurry)掌舵。他将在9月任职期满下台。目前有包括王斌颖有6名总干事候选人，分别来自哥伦比亚、加纳、哈萨克斯坦、秘鲁和新加坡。

美国尚未正式表态支持任何候选人，但公开反对王斌颖出任。根据外交消息来源指出，新加坡知识产权局局长邓鸿森出线的几率很高。

美国驻联合国大使布雷姆贝格（Andrew Bremberg）在最近的一次采访中对法新社说:「我们希望候选人的国家具有知识产权保护的历史......中国没有那样的历史。」

他表示，想到有影响力的世界知识产权组织可能被一个在知识产权盗窃和假冒猖獗的国家来领导就令人震惊。他也说道:「正在与世界知识产权组织其他成员国紧密合作……以确保当选的候选人是最顶尖且适任的"。

他引用美国国土安全部最近的一项研究指出，在美国边境查获的假冒商品中有85％来自中国。他说：「这是一个问题......仿冒品损害了知识产权的拥有者和使用者。」他也强调了这种商业活动造成开发中国家的工作减少、工厂关闭。

布雷姆伯格说，他看到各国代表对于这个组织由谁来领导的重要性有「明显的觉醒」。他说：「世界知识产权组织对经济确实真的非常重要......在美国，知识产权密集型产业占所有就业人数的近三分之一，占美国GDP的40％。估计有6.6万亿美元。」

邹宗翰/张慈 (法新社)