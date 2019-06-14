谁才「爱港」? 从「反送中」到夺回掌控权

(德国之声中文网) 香港中文大学政治与行政学系副教授马岳周三(7月10日)接受德国之声访问。他说: 「我觉得林郑月娥现在响应示威者的诉求已为时已晚。 如果她在6月9日的游行前宣布《逃犯条例》『寿终正寝』可能还有机会改善局势。」

马岳认为，原本因反对《逃犯条例》而发起的街头抗争已有逐渐扩大的趋势，所以他预期接下来几周香港各地仍会持续有抗争。 他说: 「我不认为港府已经说过的言论或做过的事，有办法说服示威者停止街头抗争。」

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部分的香港专家认为「反送中」示威运动不仅再次凝聚了香港人，也间接激发香港人的「爱港情操」。 香港作家江松涧告诉德国之声，不少香港人因《逃犯条例》而意识到他们必须挺身而出来捍卫香港。 他说: 「他们对香港的爱及愿意捍卫香港的决心让香港社会再次团结起来。」

马岳则认为「反送中」运动不仅再次活化香港社会中的运动能量，也创造了一个他在过去几次大型运动中不曾目睹的现象。 他告诉德国之声: 「我觉得这次的运动在很多层面上都超越了雨伞运动，因为不少规模较小的示威逐渐在香港其他地区展开，这是在之前的大型运动中很少看到的现象。」

其中一个明显的例子是过去一周在香港各地区开始出现的「连侬墙」。 自「反送中」运动规模开始扩大之后，许多示威者便会在各种颜色的便利贴上写下加油打气的话语，或是谴责港府无视示威者诉求的表现及警方以暴力清场的举动。 江松涧说: 「现在连以往不太支持民主运动的地区都开始出现连侬墙，这代表示威者正努力将这个运动向外扩散到香港其他地区。」

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此外，江松涧也认为整个「反送中」运动已逐渐将焦点从单纯要求港府撤回《逃犯条例》，变成夺回香港的掌控权、为香港挺身而出或是试图改变香港政治文化。 而由于不少街头示威都是透过香港非常流行的网络论坛连登或Telegram群组在集结群众，所以马岳认为香港年轻人也逐渐了解到，他们能在大型运动中扮演不同的角色。 马岳告诉德国之声: 「许多人开始理解到他们不需要运动领袖，而他们也能在运动中扮演适合他们的角色。 这样的觉醒也激励更多香港人投入反《逃犯条例》的运动。」

如何维持「反送中」动能?

虽然这次的「反送中」运动中有不少正面的发展，但江松涧仍认为示威者必须认真思考如何维持运动的动能。 他说，这次的「反送中」运动之所以能效果显著，是因为它集结了大规模的和平示威及由年轻人所发起、对抗性较强的抗争。

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他告诉德国之声: 「我认为这样的运动型态到目前为止效果都蛮显著的，但示威者必须思考如何持续让其他香港人民认为这场运动与他们息息相关。 我认为这场运动不能单靠年轻示威者来支撑，而这也是为何我们看到人们开始透过向连侬墙这样的运动型态来延续动能，并鼓励其他香港人民开始推动与地方选举相关的运动。 我认为这些策略都是很重要的。」

马岳认为由于不少示威者仍不满港府对反《逃犯条例》运动提出的响应，所以这应该能使整个运动再延续几周。 但江松涧也说，他希望示威者能根据这次运动的示威方式，建立一套完善的社运制度。 他告诉德国之声: 「我希望这场运动近期的发展能激发香港人一种将这个城市的未来掌握在自己手中的决心。」