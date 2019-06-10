谁将是特丽莎·梅的继任？

(德国之声中文网)英国保守党相关委员会对外宣布，提名期限结束后，总共有10名候选人获得竞选保守党党魁的资格。最初报名的人数为11人，但是议员塞缪尔·吉马（Sam Gyimah）最后又宣布退出竞选。

每名登记候选人需要获得党内至少8名议员的支持。竞选党首的程序分成两个步骤。首先议员们先进行多轮投票，逐步将候选人淘汰至2人。在第二阶段保守党内超过16万名的党员将对最后剩下的两名候选人进行二选一的投票。7月底将最终决出新的党首。

上周五（6月7日）英国首相特丽莎·梅卸任保守党党魁，她未能在议院或者哪怕仅是在保守党党内就英国退欧一事获得一致意见。下议院曾3次否决梅首相同布鲁塞尔方面协商的脱欧协议。

约翰逊触手可及的最大机遇？

前外交大臣、强硬脱欧派代表鲍里斯·约翰逊被看作是特丽莎·梅的最热门接班人。约翰逊担任外交大臣期间虽然经常招惹是非，但是他最被看好能够重新赢取退欧拥护者们对保守党的支持。约翰逊上周日在接受《星期日泰晤士报》采访时又语出惊人，他说，除非欧盟准许英国更好的退欧条件，否则他不会结清脱欧账单。他还说："我们的朋友和伙伴要理解，我们在搞清楚接下来会发生什么之前，钱要留在手里不能给出去的。"他还强调，为了能够实现一个"好的交易"，"钱可是一个强有力的工具"。按照现有的脱欧协定，英国需要向欧盟支付450亿欧元的"分手费"。

约翰逊的这番表态自然又招来了批评之声。接近法国总统马克龙的人士圈内传出的消息称，不履行支付义务和不偿还国债无异，"后果是显而易见的"。欧洲议会退欧谈判官员维霍夫斯塔(Guy Verhofstadt)在Twitter上表示："这不仅会伤害英国作为国际伙伴的信用，同时更是完全不可接受的。"

英国保守党党首十大候选人 鲍里斯·约翰逊 鲍里斯·约翰逊是最被看好有望成为保守党新党首的候选人。有“英国版特朗普”之称的“BoJo”因曾担任过伦敦市长和梅首相任期内的外交大臣而广受关注。约翰逊上周日在接受媒体采访时威胁说，除非欧盟准许英国更好的退欧条件，否则他不会结清脱欧账单。

英国保守党党首十大候选人 多米尼克·拉布 英国前脱欧事务大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab）也是候选人之一。拉布的父亲是犹太人，二战时期为了躲避纳粹的迫害从德国逃亡。他表示，不应该排除跳过议会强行通过脱欧协议的可能性。2018年他曾因表示“还不太了解英国南部多佛港与加莱之间的贸易的全面程度”而被人嘲笑。

英国保守党党首十大候选人 迈克尔·戈夫 英国环境大臣迈克尔·戈夫（Michael Gove）也是脱欧派中的领衔人物。英国新近出版的一本书里揭露，20多年前，他曾在社交场合吸食过可卡因。几天前，戈夫公开对自己年轻时犯下的错误道歉。

英国保守党党首十大候选人 杰里米·亨特 环境大臣戈夫的声势在下降，现外交大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）当选新党首的机会则在增加。现年52岁的亨特在脱欧公投中选择留在英国。他说，上周英国举行的庆祝诺曼底登陆75周年的纪念活动上，德国总理默克尔对他说：“德国同爱尔兰之间没有边境，但是你们有。你需要提出一个解决的办法。”

英国保守党党首十大候选人 萨吉德·贾维德 内政大臣萨吉德·贾维德（Sajid Javid）来自一个巴基斯坦移民家庭。他的父亲曾是一名公交车司机。在2010年入阁前，他曾在大通曼哈顿银行任过职，后来还担任过德意志银行董事总经理。贾维德最初也属于留欧派。

英国保守党党首十大候选人 艾丝特·麦克维 从政前艾丝特·麦克维（Esther McVey）曾是一位电视节目主持人。作为脱欧派支持者的她去年11月因不认同达成的脱欧协议而辞去了政府工作和养老事务大臣的职务，以此抗议梅首相与欧盟达成的脱欧协议草案。但今年3月她又对梅首相提出的新计划投下赞同票，当时她解释说，这是确保英国退出欧盟的唯一途径。自那时候起，她开始公开宣布支持无协议脱欧。

英国保守党党首十大候选人 罗里·斯图尔特 国际发展事务大臣罗里·斯图尔特（Rory Stewart）和鲍里斯·约翰逊以及前首相卡梅伦都曾经就读于伊顿公学。这位前外交官在中东和南亚都积累过外交工作经验。斯图尔特曾经是留欧的支持者，他现在虽然表示接受英国退出欧盟，但坚决反对无协议脱欧。

英国保守党党首十大候选人 马特·汉考克 卫生大臣马特·汉考克（Matt Hancock）在2016年公投中选择英国应该留在欧盟内，但他说，现在他认为英国应该有协议地离开欧盟。汉考克喜欢将自己视为英国议会最懂技术的政治家之一。

英国保守党党首十大候选人 安德里亚·利德索姆 梅首相宣布辞职前，前下议院领袖安德里亚·利德索姆（Andrea Leadsom）选择退出内阁，她表示，她再也不相信梅政府会让英国退出欧盟。2016年利德索姆说出的一番“作为母亲的她更适合当首相”的言辞为她招致广泛批评。利德索姆是著名的脱欧派人士。

英国保守党党首十大候选人 马克·哈珀 前移民国务大臣马克·哈珀（Mark Harper）是牛津大学毕业的高材生，也曾任下议院执政党党鞭。卡梅伦首相执政时期，时任移民国务大臣的哈珀因长期雇用一名非法移民而被迫辞职。哈珀说，他不相信今年10月底前英国退欧事宜可以重新谈判并最终通过。



亨特的前景也被看好

现任外交大臣亨特同样也被看好有望接任保守党党主席。他曾经是英国留在欧盟的赞同者，后来变成了脱欧的支持者。很多人相信，他的这一态度转变就是为担任梅首相的接班人做出的准备。作为外交大臣，他同前任约翰逊一样，面对欧洲盟友时立场很具挑衅性。在一次党内发言中，他将欧盟同苏联做对比。特别是欧盟内的东欧成员国对亨特的这种比较尤感愤怒。

英国环境大臣迈克尔·戈夫（Michael Gove）并不被外界看好。上周末迫于压力戈夫终于承认，他20年曾偶尔吸食过可卡因。各方纷纷对戈夫的行为予以谴责。戈夫承认了错误，但表示要继续参与党魁的竞争。

英国首相由英国女王伊丽莎白二世正式任命。通常情况下，女王任命的首相人选正是最强的党派的党首。目前保守党的执政需要北爱民主统一党（DUP）的支持，以在议会形成多数。此前梅首相已经做出表示，她将留任首相一职直到党首继任被选出来。按照目前的协议，最晚到今年10月31日，英国应该从欧盟里退出。梅首相的继任将担负起提出获得多数支持的退欧计划的艰难任务。

洪沙/达扬 (德新社, 法新社, 路透社)