谁将北溪1号炸出50米的大窟窿？

（德国之声中文网）天然气海底管道被炸毁是怎样的情形？迄今人们只观察到波罗的海表面冒出气泡，现在瑞典《每日快报》登出了水下被损毁的北溪1号管道的图像，称管道窟窿有大约50米长。

据该报周二（10月18日）报道，这是一个私人水下无人机周一在80米深处拍摄的北溪1号图像，它显示巨大的裂缝以及变型的金属。转载的媒体均表示目前这一刻无法确认图像的真伪，瑞典政府至今只公开了很少文字资料，没有公布任何相关图片。事实上，瑞典情报机构在本月初已做出"两条输气管均是人为爆炸引发泄漏"的判断，现在私人调查为此提供了佐证。

本次操纵水下无人人的挪威专家拉森（Trond Larsen）对《每日快报》表示，只有特别巨大的外力才可能让如此坚实的金属变型，此外，他还看到管道经过的海底部分，发生了很大变化。

丹麦警方周二也证实北溪管道破裂由剧烈爆炸引起。这个结论建立在初步调查的基础上。警方表示，将与该国情报部门组成调查小组。至于是否同瑞典和德国进行国际合作，丹麦方面认为尚为时过早，因为它取决于多个因素。

直到目前，尚无人宣布北溪管道被破坏的幕后黑手是谁。很多分析指向莫斯科的破坏行为；但俄罗斯却称，北溪海底管道被美国及其盟友炸毁。

今年9月26日发现北溪管道泄漏后，瑞典和丹麦政府的调查小组分别对北溪1号和2号共4个断裂处开始调查。欧洲国家同时意识到保护其它能源基础设施的重要性，欧盟也提请各成员国保护好输气网、电网等能源基础设施。

早在天然气泄漏前，北溪1号在制裁与反制裁的较量中已停止供气。而北溪2号线则未开始正式供气。泄漏发生后，普京曾提议开启2号线，但遭到柏林方面拒绝。

欧盟将举行峰会决定能源政策

通过北溪1号管道，俄罗斯战前曾满足欧洲约40%的天然气需求。缺了这条管道，欧盟面对价格攀升、通货膨胀给家庭和企业带来的沉重压力，苦苦寻求解决途径。比如，欧委会考虑集体购买天然气。冯德莱恩说，"一致行动，我们便很强大"。

欧盟将于本月20日至21日举行峰会，届时乌克兰战争以及能源供给将是会议主题。大部分成员国希望出台能源价格封顶政策，但在细节上尚未达成一致。

如何保护天然气管道免遭人为破坏？

（综合报道）

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