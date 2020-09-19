谁将出任大法官 ？特朗普拟提名保守派女律师

（德国之声中文网）美国总特朗普显然已经做出了决定。美国媒体报道说，他将在今天提名巴雷特（Amy Coney Barrett）为最高法院的大法官。这位48岁的律师之所以深受保守派基督教徒和共和党人的拥护，原因之一是她宗教信仰浓厚，强烈反对堕胎以及执法一丝不苟。

巴雷特还有一个优势是，她现在已经经过筛选和审查，可以加快整个进程。特朗普在2年前挑选最高法院大法官时，这位7个孩子的母亲就给他留下了深刻的印象。但当时特朗普还是选择了布雷特·卡瓦诺（ Brett Kavanaugh）。

没有与其他候选人见面

据报道，近日巴雷特已经去过白宫。尽管特朗普一再提及有五位女候选人，但是他显然从未与其他候选人会过面-甚至没有与他的坚定支持者-来自佛罗里达州的芭芭拉·拉戈亚（Barbara Lagoa）会面。

特朗普和共和党人希望在11月3日大选之前填补最高法院大法官的空缺。显然他们在参议院已经拥有必要的多数席位。估计十月底可以进行投票表决。

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