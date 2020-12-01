谁对疫苗研发企业进行了黑客袭击?

（德国之声中文网）先是疫苗研发商阿斯利康受到黑客攻击。据路透社11月下旬的报道，这家英国与瑞典合作开发新冠疫苗的制药公司的员工曾收到一份假电子邮件，称可以提供报酬丰厚的工作机会。黑客在他们的欺诈电子邮件配备了数字攻击工具，以此进入疫苗开发商的电脑。路透社援引匿名消息人士称，袭击中使用的方法来自朝鲜。

研发出新冠病毒疫苗或药物无疑是目前医药行业的神圣目标。为其研发，人们已经投入大量人力物力，并且还在继续这一投入。能否提供疫苗决定着国民经济的发展状况甚至整个国家的福祉。11月初，疫苗开发商BioNTech和辉瑞公司宣布其疫苗的有效率之后，其股票价格在全世界的证券交易所迅速飙升。

俄罗斯黑客频频被指责窃取他国疫苗研发数据

严重威胁

因此，便有人开始寻找捷径，通过他人的研发成果为自己谋利。而数字时代工业间谍的首选手段就是网络攻击。

德国联邦信息技术安全署（BSI）主任舍恩博姆（Arne Schönbohm）认为，德国制药公司和疫苗研发商面临很大的威胁。舍恩博姆向德国之声解释说，联邦信息技术安全署已经获悉几起针对制药公司和科研机构的攻击事件。他警告说:"研究机构仍然面临着受到针对性攻击的风险。"

作为全德国网络安全的主管部门，联邦信息技术安全署向德国公司发出了预警。此外，它还为公司提供咨询，帮助他们保护自己及其供应商、服务商免受黑客攻击。

一系列黑客攻击

目前，德国还没有发生过成功袭击制药公司的事件。但是，仅阿斯利康的案例就显示了形势的严峻。11月中旬，微软一位高管在公司博客上报告了来自加拿大、法国、印度、韩国和美国的共7家知名疫苗制造商遭到黑客攻击。一个来自俄罗斯的黑客组织和两个来自朝鲜的黑客组织被指为是攻击事件的始作俑者。据说这三个组织都与政府机构有关联。

10月份，美国网络安全公司Crowdstrike报道了日本疫苗实验室遭到黑客攻击的事件。据说此次攻击来自中国。更早前的7月，美国、加拿大和英国的特勤部门也曾发表联合声明，认为俄罗斯黑客应对攻击参与研发新冠疫苗的机构负责。根据英国国家网络安全中心NCSC的说法，这个被称为APT29（"高级持续性威胁"）的黑客组织的目标是"盗窃有价值的知识产权"。NCSC声称："APT29，也被称为'公爵'或'舒适熊'，几乎可以肯定是俄罗斯情报部门的一部分。"

对俄罗斯的指控

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）说："俄罗斯情报部门将目标对准那些致力于抗击新冠疫情的人，这是完全不可接受的。" 俄罗斯认为这些指控毫无根据并予以驳回。

芬兰网络安全专家米科·哈普宁（Mikko Hypponen）对国家指使的工业间谍活动并不感到惊讶。他在接受德国之声采访时说："情报机构的使命是保护自己的国家不受攻击……因此，情报机构试图获得一种有助于保卫国家抗击疫情的优势，这也不奇怪。"

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德国联邦宪法保护局的一份最新报告也有类似的说法："外国势力利用一切可以利用的手段对德国采取秘密行动，以谋求其利益"。同一份报告还指出，"特别是俄罗斯和中国的情报部门正在开展针对德国机构的网络间谍活动"。

不过，需要指出的是，今年10月印度疫苗制造商Dr.Reddy在五个国家的分支机构同时受到大规模网络攻击时，俄罗斯国家黑客不太可能参与：Dr.Reddy受托为俄罗斯研制的新冠疫苗"斯普特尼克5号 "进行测试。

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