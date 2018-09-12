谁在造谣?谁在抵赖?毒气战引发口水战

（德国之声中文网）叙利亚反政府武装是否于11月24日向叙利亚阿勒颇市发射了氯气炮弹吗？美国国务院发言人罗伯特·帕拉迪诺（Robert Palladino）说没有。他认为这是莫斯科和大马士革向世界传播的假新闻，以作为其破坏伊德利卜省脆弱停火状况的借口。

11月24日，叙利亚萨那国家通讯社报道称，大约有上百名呼吸困难的人被送入医院。叙利亚盟友俄罗斯也公布消息称，袭击发自邻近的伊德利卜省的缓冲区，该地区处于叙利亚圣战团体"沙姆解放组织（HTS）"的控制之下。之后，俄罗斯战斗机对叙利亚反政府武装控制的地区进行了空袭。设置缓冲区是9月中旬在俄罗斯和土耳其参与下达成的停火协议的一部分。

满目疮痍的阿勒颇 (2018年2月资料图)

美国政府现在表示已经掌握"可信的情报"，证明俄罗斯和叙利亚的说法是假消息。华盛顿政府发言人帕拉迪诺继而表示，美国"非常担心"叙利亚政府的支持者随后直接控制所谓的遭到攻击的阿勒颇区域。这样的话他们便有机会"伪造化学样品"，并且在禁止使用化学武器组织进行调查前对相关地区进行"污损"。

美国方面则要求俄罗斯和叙利亚"确保中立视察员的安全。"，以便能够将责任人绳之以法。

李京慧/文山 (法新社、美联社)