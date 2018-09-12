谁在造谣?谁在抵赖?毒气战引发口水战

美国和俄罗斯、叙利亚陷入一场混乱的口水战。美国指责俄罗斯和叙利亚故意制造叙利亚城市阿勒颇遭毒气攻击的假消息。然而11月24日，传遍全世界的却是完全不同的画面。
（德国之声中文网）叙利亚反政府武装是否于11月24日向叙利亚阿勒颇市发射了氯气炮弹吗？美国国务院发言人罗伯特·帕拉迪诺（Robert Palladino）说没有。他认为这是莫斯科和大马士革向世界传播的假新闻，以作为其破坏伊德利卜省脆弱停火状况的借口。
11月24日，叙利亚萨那国家通讯社报道称，大约有上百名呼吸困难的人被送入医院。叙利亚盟友俄罗斯也公布消息称，袭击发自邻近的伊德利卜省的缓冲区，该地区处于叙利亚圣战团体"沙姆解放组织（HTS）"的控制之下。之后，俄罗斯战斗机对叙利亚反政府武装控制的地区进行了空袭。设置缓冲区是9月中旬在俄罗斯和土耳其参与下达成的停火协议的一部分。
美国政府现在表示已经掌握"可信的情报"，证明俄罗斯和叙利亚的说法是假消息。华盛顿政府发言人帕拉迪诺继而表示，美国"非常担心"叙利亚政府的支持者随后直接控制所谓的遭到攻击的阿勒颇区域。这样的话他们便有机会"伪造化学样品"，并且在禁止使用化学武器组织进行调查前对相关地区进行"污损"。
美国方面则要求俄罗斯和叙利亚"确保中立视察员的安全。"，以便能够将责任人绳之以法。
李京慧/文山 (法新社、美联社)
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