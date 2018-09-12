 谁在造谣?谁在抵赖?毒气战引发口水战 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

谁在造谣?谁在抵赖?毒气战引发口水战

美国和俄罗斯、叙利亚陷入一场混乱的口水战。美国指责俄罗斯和叙利亚故意制造叙利亚城市阿勒颇遭毒气攻击的假消息。然而11月24日，传遍全世界的却是完全不同的画面。

Syrien Mutmaßlicher Gas-Angriff in Aleppo (Reuters/Sana)

11月24日，叙利亚萨那国家通讯社报道称，大约有上百名呼吸困难的人被送入医院，怀疑是阿勒颇遭到了毒气炮弹袭击。这张拍摄自当地医院的照片，即为萨那社配套刊发。

（德国之声中文网）叙利亚反政府武装是否于11月24日向叙利亚阿勒颇市发射了氯气炮弹吗？美国国务院发言人罗伯特·帕拉迪诺（Robert Palladino）说没有。他认为这是莫斯科和大马士革向世界传播的假新闻，以作为其破坏伊德利卜省脆弱停火状况的借口。

11月24日，叙利亚萨那国家通讯社报道称，大约有上百名呼吸困难的人被送入医院。叙利亚盟友俄罗斯也公布消息称，袭击发自邻近的伊德利卜省的缓冲区，该地区处于叙利亚圣战团体"沙姆解放组织（HTS）"的控制之下。之后，俄罗斯战斗机对叙利亚反政府武装控制的地区进行了空袭。设置缓冲区是9月中旬在俄罗斯和土耳其参与下达成的停火协议的一部分。

Syrien Krieg in Aleppo | Zerstörung (Getty Images/AFP/G. Ourfalian)

满目疮痍的阿勒颇 (2018年2月资料图)

美国政府现在表示已经掌握"可信的情报"，证明俄罗斯和叙利亚的说法是假消息。华盛顿政府发言人帕拉迪诺继而表示，美国"非常担心"叙利亚政府的支持者随后直接控制所谓的遭到攻击的阿勒颇区域。这样的话他们便有机会"伪造化学样品"，并且在禁止使用化学武器组织进行调查前对相关地区进行"污损"。

美国方面则要求俄罗斯和叙利亚"确保中立视察员的安全。"，以便能够将责任人绳之以法。

李京慧/文山 (法新社、美联社)

DW.COM

叙利亚问题峰会定目标：制宪、选举

德、法、俄、土四国领导人在土耳其举行的峰会上提出了推动叙利亚实现和平的目标。与会各国敦促交战放遵守停火协议，并主张制定新宪法的工作应在今年年底前开始。 (28.10.2018)  

“不能让伊德利卜变血海！”

在叙利亚叛军据点伊德利卜预计遭到大规模进攻之前，联合国秘书长古特雷斯向冲突各方发出紧急呼吁。而冲突各方也不断发出警告。 (12.09.2018)  

俄罗斯和叙利亚正在销毁使用化武证据？

战争总是以真相为代价，这句话用在眼下的叙利亚再合适不过。因澄清化武问题难度极高，美国谴责对方也就势在必行。 (20.04.2018)  

化武专家在叙利亚还能找到毒气证据吗？

叙利亚杜马发生疑似毒气攻击后，国际社会的危机外交正在紧张进行。现在，禁止化学武器组织（OPCW）的专家终于得以在当地开展调查。有报道称4月7日，一枚被禁止使用的毒气弹在杜马爆炸。 (18.04.2018)  

"说叙政府使用化武，是一种可疑的判断"

在叙利亚政府军是否使用化学武器的问题上，中国低调且一如既往地支持俄罗斯的路线。只要阿萨德政权稳固，北京就暂时没有采取行动的必要。 (13.04.2018)  

相关内容

Bildergalerie Straßenverkehr

“不能让伊德利卜变血海！” 12.09.2018

在叙利亚叛军据点伊德利卜预计遭到大规模进攻之前，联合国秘书长古特雷斯向冲突各方发出紧急呼吁。而冲突各方也不断发出警告。

Niederlande PK zu Russische Cyber-Spione des Landes verwiesen

荷兰：俄黑客试图袭击联合国禁化武组织 04.10.2018

继英国和澳大利亚谴责俄罗斯在全球发动黑客袭击后，荷兰也披露，俄罗斯特工试图对联合国禁止化学武器组织进行黑客袭击。俄罗斯则称这些指责是天方夜谭。

Syrien Junge mit improvisierter Gasmaske in Idlib

媒体：柏林考虑参与军事打击阿萨德 10.09.2018

一旦叙利亚总统再次对本国人民使用化学武器，德国联邦国防军有可能进行干预。联邦国防部正在考虑军事干预的可能性。

广告

媒体看中国

Huawei (picture-alliance/dpa/N. H. Guan)

德语媒体：躲不开的大国争霸

华为财务长孟晚舟被捕，对中美贸易争端、地缘政治较量以及全球经济稳定会造成怎样的影响？周末的德语报刊，继续关注孟晚舟在加拿大被捕再次引发的中美关系危机。 