谁在幕后操纵德法网红拍视频黑辉瑞疫苗？

（德国之声中文网）法国多名网络大V首先爆出他们收到电邮，要求他们在视频中诋毁Biontech/辉瑞公司疫苗，以获得报酬的消息，其中包括喜剧演员萨米·乌拉迪托（Sami Ouladitto）和视频博主格拉塞特（Léo Grasset）。法国卫生部长奥利维尔•维兰（Olivier Véran）周二对此表示震惊，称这样的事可恶、危险、不负责任，是不会成功的。

博主格拉塞特（Léo Grasset）在推特发布了几张邮件截图，并发文称，他最近收到了一份来自一家伦敦公司的合作邀请，提议他制作抹黑辉瑞疫苗的视频。该公司称以巨大的预算做广告，但要求让赞助商保持匿名。格拉塞说，他调查后发现，这家公司的伦敦地址背后是一个 "激光美容 "中心，那里的所有雇员都介绍中说他们以前在俄罗斯工作过。

德国电视二台本周三报道，网名MrWissen2Gor的德国视频博主多特什曼（Mirko Drotschmann）5月18日也在推特上写道，一家名为Fazze的广告公司发来一封“奇怪”的信，问他有无兴趣参加一场宣传活动，有偿分发所谓新冠疫苗致死案的泄密资料，包括辉瑞疫苗施打后死亡率高，媒体掩盖等等。该广告公司地址在伦敦，其CEO的住址在莫斯科。

德国电视二台写道，尚不清楚有多少网红收到这样的邮件，并且真的散发相关信息。“法国信息”电视台 "France Info" 称，一名博主称，对方表示愿出2050欧元让他制作一个诋毁疫苗的视频。

线索指向俄罗斯背景

法国新闻网站 "Numerama "和英国 "卫报 "报道，这些网红被要求将欧洲药品管理局（EMA）受到黑客攻击的内容作为他们所谓的独家信息来源。EMA确实曾经受到黑客攻击，但黑客当时公布的文件并没有包含任何关于接种疫苗后死亡的信息。

在其网站上，Fazze广告公司提供了一个位于伦敦的地址。该公司没有在英国的公司管理局正式注册，自2020年春以来在脸书上有一个自己的页面。德国电视二台报道，领英上（LinkedIn）自称是Fazze员工的人都与俄罗斯有联系或居住在俄罗斯。他们中很多人将俄罗斯营销机构AdNow Media列为他们的前雇主。AdNow是一家拥有数个国际办事处的大公司。《华尔街日报》报道，Fazze在俄罗斯的一个招聘平台上称自己是AdNow的子公司。

德国电视二台引述大西洋理事会的虚假信息问题专家雅库布‧卡伦斯基（Jakub Kalensky）的话说，说服人们相信这些错误信息和虚假信息并不是主要目标，对发动信息宣传战的人来说，只要让受众产生怀疑就足够了。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。