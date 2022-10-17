 谁在向俄罗斯提供无人机？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.10.2022

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时政风云

谁在向俄罗斯提供无人机？

俄罗斯正在使用自杀式无人机袭击乌克兰。据称这些无人机来自伊朗，但是伊朗政府予以否认。那么情况到底会是怎样的呢？

在乌克兰爆炸无人机碎片，乌克兰军方确认其来自伊朗制造。

在乌克兰爆炸无人机碎片，乌克兰军方确认其来自伊朗制造。

（德国之声中文网）它们的噪音让人恐惧，攻击也很致命--俄罗斯正在使用自杀式无人机袭击乌克兰。它们的飞行速度可以达到每小时200公里，而且在到达前很长时间就能听见其咆哮。在俄罗斯遭到西方制裁不能自行生产之后，它们来自哪里？

伊朗为俄罗斯提供自杀式无人机？

据乌克兰当局称，俄罗斯在本月初首次使用伊朗自杀式无人机袭击首都基辅。乌克兰基辅州州长库列巴（Oleksiy Kuleba）在社交媒体Telegram上表示，10月4日晚，俄罗斯无人机袭击了基辅市，产生了六次爆炸。他说，俄罗斯总共派出了12架无人机，目的是破坏基辅的基础设施。

根据军事信息网站"军事工厂"（Military Factory）的描述，自杀式无人机，或称游荡炸弹，是装载有爆炸物的无人驾驶作战飞行器。乌克兰军方声称在9月中旬击落了第一架伊朗制造的自杀式无人机（UCAV）。

8月25日在德黑兰郊外进行测试的无人驾驶作战飞行器（UCAV）

8月25日在德黑兰郊外进行测试的无人驾驶作战飞行器（UCAV）

随后，乌克兰军方发言人胡梅纽克（ Natalia Humeniuk）告诉法新社，在乌克兰南部又发现了20多架伊朗制造的自杀式无人机，其中一半被击落。她说，大多数自杀式无人机袭击的目标是乌克兰南部的奥德萨海港，并在那里杀害了平民。

几个月前就有人怀疑伊朗可能在向俄罗斯提供无人机。8月底，美国政府援引情报显示，莫斯科试图购买伊朗的无人机用于乌克兰战争--特别是俄罗斯由于西方的制裁，获得关键部件变得困难，而不再能够自产无人机之后。

据法新社报道，俄罗斯现在已经获得了伊朗的Qods Mohajer-6型无人机。这种无人机可以载重多达40公斤，速度高达200公里/小时。除此之外，俄罗斯还购买了更小的HESA Shahed-136型无人机，其射程可达2500公里。伊朗官方否认已经交货。

无人机攻击有多致命？

尽管无人机袭击多次导致死亡，但专家们表示，这些袭击并不十分有效。英国 《简氏防卫周刊》（Jane's Defence Weekly）的专家宾尼（Jeremy Binnie）告诉法新社，由于制造工艺不是特别好，这些无人机并不可靠。此外，它们的爆炸物负载能力也"相对微薄"。据他估计，这些武器不会对战争进程产生太大的影响。

然而，致命的地方是它们很难被雷达探测到。一位乌克兰军官告诉美国新闻网站《政客》（Politico）说，她所在的赫尔松部队最近在受到无人机攻击后失去了两辆坦克。

乌克兰军方发言人胡梅纽克还说，无人机的噪音增加了平民的心理压力，让他们感觉到更多的恐惧。

土耳其军火商声明支持乌克兰

今年夏天，莫斯科还表示有兴趣购买土耳其的无人作战机。土耳其无人机制造商巴伊卡尔（Baykar）公司在在8月明确表示不会向克里姆林宫出售武器。

巴伊卡尔公司首席执行官巴伊拉克塔尔（Haluk Bayraktar）告诉BBC说："在这种情况下，无论他们出多少钱，我们给他们提供无人机是不可能的。目前，我们显然完全支持乌克兰。"

土耳其巴伊卡TB2型无人机被认为是西方无人机的有效而且廉价的替代品

土耳其巴伊卡TB2型无人机被认为是西方无人机的有效而且廉价的替代品

目前，乌克兰军方使用的巴伊卡TB2型无人机效果不错。在帮助摧毁众多俄罗斯火炮系统和装甲车之后，TB2无人机颇受乌克兰人欢迎。

据报道，这家土耳其公司正计划在乌克兰的一家工厂制造无人机。乌克兰总统泽连斯基在9月9日与首席执行官巴伊拉克塔尔会面后宣布了这一计划。

TB2的长度为6.5米，机翼展开宽度为12米。它可以在空中停留可超过24小时，最高时速为220公里。而且，据专家称，它还比西方军火制造商提供的类似机型更便宜。

俄罗斯使用以色列无人机？

乌克兰战争开始以来，也有一些关于使用以色列制造的无人机的猜测。3月中旬，网络媒体《以色列时报》（Times of Israel）报道说，有人认为，根据照片识别，被乌克兰军队击落的俄罗斯无人机是以色列制造的。

这些照片的真实性没有得到独立核实。它们显示俄罗斯的Forpost-R无人机残骸，其中包括一个以色列航空工业公司的印章--这是一家以色列飞机和火箭制造商。

事实上，Forpost是一种俄罗斯无人驾驶侦察机，由俄罗斯在几年前获得以色列搜索者二型（Searcher II）无人机的许可证之后自行生产。

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