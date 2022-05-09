谁在从乌克兰战争中发财？

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乌克兰战争之下，世界正面临着急剧的经济滑坡，但有些行业和企业却赚得盆满钵满，比以往收入更好。我们这里指的不仅仅是军工业。
根据货物跟踪服务机构Vortexa Analytics的估算，中国5月份的俄罗斯海运石油进口量飙升至接近创纪录的110万桶/日。知情者称，俄罗斯5月份的石油出口量大约为2400万桶，比4月份增长6%。
德国前总理施罗德将停止在俄罗斯国有石油公司担任监事会成员。乌克兰战争爆发以来，施罗德一直拒绝主动放弃在俄能源企业的职位，因此饱受政界和舆论的批评。德国议会取消了其办公室的预算，欧盟则危胁将施罗德列入制裁名单。
俄罗斯对乌克兰的侵略战争正对欧洲的天然气输送产生进一步影响。乌克兰方面据信已停止通过卢甘斯克地区向欧洲输送天然气，并将俄罗斯“干扰”作为停止通过该线路转运天然气的原因。
俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争，也使德国的能源安全问题再次被提上议事日程。德国联邦议院周四通过新版能源安全法，规定必要情况下，政府可以接管能源企业。
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