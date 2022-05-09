 谁在从乌克兰战争中发财？ | 经济纵横 | DW | 31.05.2022

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经济纵横

谁在从乌克兰战争中发财？

乌克兰战争之下，世界正面临着急剧的经济滑坡，但有些行业和企业却赚得盆满钵满，比以往收入更好。我们这里指的不仅仅是军工业。

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