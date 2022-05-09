谁在从乌克兰战争中发财？

施罗德退出俄罗斯石油公司监事会

德国前总理施罗德将停止在俄罗斯国有石油公司担任监事会成员。乌克兰战争爆发以来，施罗德一直拒绝主动放弃在俄能源企业的职位，因此饱受政界和舆论的批评。德国议会取消了其办公室的预算，欧盟则危胁将施罗德列入制裁名单。