谁在为全球反塑料污染公约制造障碍？

（德国之声中文网）来自175个国家的代表聚集在巴黎联合国教科文组织总部，从周一（5月29日）开始为期五天的密集谈判，期望达成一项应对塑料污染的全球条约。作为组织领导者成员之一的挪威气候和环境部长艾德（Espen Barth Eide）淡化了严格限制塑料生产的呼吁，但表示应该减少所谓的"原生塑料"的生产。

挪威是全球环保联盟"雄心壮志联盟"（High Ambition Coalition）发起国之一。在该联盟的推动下，超过145个国家希望在2025年之前达成一项旨在终结塑料污染的协议。艾德告诉德国之声，随着循环经济的发展，市场对新型塑料的需求将会减少。

"我们同意我们至少需要减少原生塑料的产量。"艾德说，"当然，循环经济越发达，需要生产的原生塑料就越少。"

主持谈判的联合国环境规划署 (UNEP) 在会前发布了一份文件，主张到2040年将塑料垃圾减少80%。但是，人们认为它在很大程度上回避了生产问题，而是专注于循环经济。

环保组织警告说，谈判过于侧重于塑料的回收利用，而不是首先减少塑料的生产。环保组织"绿色和平"呼吁将塑料产量减少到2017年水平的75%，因为回收大多数由化石燃料制成的塑料仍然非常困难。

美国绿色和平组织全球塑料项目负责人福布斯（Graham Forbes）说："如果我们把注意力集中在管道的末端也就是塑料的回收利用，推广一大堆虚假的解决方案，比如化学回收、水泥窑或将废物转化为能源，我们将把自己锁定在气候变化的一些最糟糕的影响中。"

挪威气候和环境部长艾德（Espen Barth Eide）

塑料污染问题有多严重？

据联合国环境规划署称，塑料制造商每年生产约 4.6 亿吨塑料，其中四分之一最终污染了地球，不到 10% 的塑料被回收利用，其余的被掩埋在垃圾填埋场或被焚烧。一项 2022 年的研究发现，到 2060 年，塑料垃圾将增加两倍，并且可能已经超出了地球的安全边界。

塑料污染在地球上几乎无处不在，从海洋最深处和山脉的最高处，从海鸟的胃和人体器官，几乎都可以找到以化石燃料为基础的塑料产品。挪威气候和环境部长艾德甚至在他自己的验血结果中发现了塑料和化学添加剂。虽然陆地上的塑料污染程度尚未得到充分研究，但人们已知它占了海洋污染的 80%。

德国阿尔弗雷德韦格纳研究所的海洋生物学家伯格曼（Melanie Bergmann）发现，她在北极深海的研究也受到大量塑料碎片的影响，于是她开始研究塑料污染。随后，她北极的海冰、藻类、微小的浮游生物和深海沉积物样本中发现了冻结的塑料。

尽管如此，壳牌和埃克森美孚等化石燃料公司还是加大了生产力度，投资数十亿美元建立新的塑料生产厂，为自己的产品寻求新的市场，以抵制向可再生能源的转变。

"当我们讨论减少塑料污染时，他们正在建设新工厂。我们甚至没有能力监测污染的影响或程度。"伯格曼说。

最近的一项研究发现，仅仅20 家石化公司就产生了全球一半以上的一次性塑料垃圾。

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美国和沙特在达成塑料公约上拖后腿

在去年第五届联合国环境大会上，参与各国承认塑料污染是一个严重的环境问题，同意制定全球塑料公约。但是，在公约的谈判中，各方利益之间还存在巨大的鸿沟。

为了能够畅所欲言，多位内部人士匿名接受德国之声采访。他们表示，主要石油生产国沙特阿拉伯一直是"雄心壮志联盟"计划的最大反对者，在投票规则等程序问题上拖后腿。美国、中国和印度也被认为对达成真正具有"雄心壮志"的公约兴趣不大。

美国代表被指责受美国化学理事会（ACC）等游说团体的影响，将重点放在塑料的回收利用和限定控制上。美国还因其支持个别国家可以自行决定自己对减少污染的贡献而受到批评。

挪威气候和环境部长艾德和众多环保组织，则认为应该颁布具有法律约束力的全球公约。

总部位于瑞典的国际污染物消除网络（IPEN）的国际协调员贝勒（Bjorn Beeler）说，让各国自行决定污染水平，对拉丁美洲和非洲这样不怎么生产塑料或化学物品的地区是不公平的。

贝勒说："因此，基于国家决策的气候问题模型（而不是具有法律约束力的全球规则）将再次失败，因为你无法真正在国家层面处理全球问题。"

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2040年前终结塑料污染？

包括卢旺达、秘鲁、欧盟成员国、澳大利亚、几个岛国以及一些非洲和拉丁美洲国家在内的雄心壮志联盟希望采取全面的措施，在2040年前终结塑料污染，并将该问题与气候危机和生物多样性丧失联系起来。

在一份新闻稿中，该组织还特别指出一次性塑料生产加速的问题，称世界无法应对日益增加的废物量。挪威的艾德表示，他们希望更多地关注塑料的制造方式，以避免使用危险化学品并使其更容易回收。

"我们当然不想摆脱塑料，因为未来会有多种形式的塑料。"艾德告诉德国之声。

艾德说，该公约应关注"最容易造成污染的塑料类型，要么是因为它们含有有毒物质，要么是因为它们是一次性使用的，要么是因为它们的开发方式导致很难甚至不可能回收利用。"

根据国际污染物消除网络（IPEN）最近的研究，塑料回收无意中使有毒化学物质长期存在。雄心壮志联盟指出塑料在其整个生命周期中的健康问题，并强调了所涉及的危险化学品。联合国环境规划署称，在与塑料相关的13,000种不同化学物质中，至少已知有3,200 种让人担忧。

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塑料生产企业的说客

为整个塑料供应链游说的塑料工业协会在发给德国之声的一份声明中为塑料的"基本性质"辩护，并表示支持循环经济解决方案。

该组织表示支持提高塑料材料的透明度，但特别反对限制生产。

向路透社透露的信息显示，游说团体美国化学理事会（ACC）及其布鲁塞尔的同行"欧洲塑料"（Plastics Europe）一直在幕后活动，以限制该协议的范围。他们成立了 "塑料污染行动商业"联盟，鼓吹塑料的好处。

一个由174个非政府组织、科学家和包括珍古道尔、绿色和平组织和国际环境法中心在内的其他机构组成的团体发表了一封公开信，呼吁联合国环境规划署限制化石燃料说客在谈判中的影响，认为这些说客是破坏协议达成的既得利益者。

该组织援引联合国人权事务高级专员办事处的话说，"塑料行业的利益……与受塑料危机影响的人们的人权和政策利益之间存在根本的、不可调和的冲突。"

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