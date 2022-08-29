谁可以拥有月球，或者它的一部分？

（德国之声中文网）这看起来可能像科幻小说，但是我们真的正准备对月球和火星等天体进行殖民统治。

美国宇航局和欧空局"阿尔忒弥斯"（ Artemis）计划的目标是2020年代末在月球上建立一个大本营，并在2030年代进一步建立研究中心。中国国家航天局和俄罗斯联邦航天局也已宣布计划在2030年代建立自己的月球基地。

谁也不可以拥有月球

太空殖民计划带出了一些重大问题。其中一个最基本的问题是，国家或公司是否能够拥有月球或其他天体？

欧空局国际公法负责人索切克（Alexander Soucek）的回答是：不能。

"一个国家可以在月球上插旗，但它没有任何法律意义或后果。"索切克说，"这一点在《外层空间条约》中已有规定。根据该条约规定，任何国家都不能在月球上宣称拥有主权或将其作为自己的领土。"

索切克解释说，至关重要的是，这项法律也适用于像马斯克（Elon Musk）的SpaceX这样的私人公司。

他说："我们在这里讨论的是国际法。各国都有义务将国际法应用于其公民和所辖私营公司。"



可以拥有月球的一部分吗？

到目前为止，这条国际法的规定还执行得不错。但如果人们从月球上发掘材料会怎样？他们可以拥有并出售这些材料吗？根据索切克的说法，这是一个主要的争议点。

空间合作能持续多久？

尽管施罗格同意国际空间大国已经从殖民主义中吸取了教训，但他对国际空间合作的持久性不那么乐观。

施罗格说："X国或Y国可能会说他们对把月球作为国家领土没有兴趣，但他们对拥有从月球或火星上发掘的材料并带回到地球贩卖感兴趣。"

争议源自对1967年出台《外层空间条约》第2条规定的不同法律解释。根据该条规定，各国不得通过主权要求、使用或占领等方法，以及其他任何措施，把外层空间（包括月球和其他天体）据为己有。

索切克说，虽然这显然是指拥有作为天体的月球，但不同的律师对该条款是否允许国家或公司拥有月球的一部分用于商业目的有不同的解释。

如果允许拥有月球的一部分来进行资本营运，那么其利润是否需要分享？是否先下手为强？目前没有任何条约涉及到这些问题。

但根据国际空间法学会主席施罗格（Kai-Uwe Schrogl）的说法，《外层空间条约》已经明确规定，任何人都不能拥有从月球上获取的材料。

"没有什么漏洞，有的只是对《外层空间条约》的故意曲解。对那些私人行为者负责的国家只需要说：不，你不能拥有这些资源。如果这样做，他们就违反了国际法。"

各国都同意不能拥有太空领土

自从欧洲国家在1884-1885年的柏林会议上瓜分非洲以来，人类已经走过了漫长的道路。月球殖民的未来看起来没有那么血腥，但是人们普遍认为占领月球是一个坏主意。

"大家都想探索外太空，所以对国际合作的更大利益有一种国际性的理解。"索切克说。

观察家们通常将太空探索视为全球和平的希望之光，外太空条约将合作机制固化为具有约束力的协议。在大多数情况下，各国似乎都在努力维护空间合作的凝聚力。

毕竟，《外层空间条约》出台的背景是国际局势高度紧张的冷战时期。现在也是如此，俄罗斯宇航员与来自西方国家的宇航员在国际空间站上携手并肩，尽管双方国家在乌克兰战争中剑拔弩张。

太空合作能够持之以恒吗？

虽然施罗格同意主要的国际太空大国已经从殖民主义中吸取了教训，但他对国际太空合作的持久性不太乐观。

尽管这些条约已经帮助建立了一个基本的国际共识，但在太空探索方面的一些分歧似乎是不可避免的。今年年初，美国宇航局局长纳尔逊（ Bill Nelson）在接受采访时说，中国有朝一日可能登陆月球并宣布它为自己的领土。

中国坚决否定这一说法，并再次强调其合作承诺。

"当太空和天体上出现无政府状态时，所有的太空大国都会输。" 施罗格说，"（对太空出现无政府状态的担忧）正是促成《外层空间条约》产生的原因，当时空间大国并不确定各自将如何发展。在目前这种情况下，我们不应该犯错误，改变这条道路。"

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