谁受邀出席英国女王伊丽莎白二世葬礼？谁未获邀？

数百名外国元首、政府首脑及别国王室成员出席本周一在英国伦敦举行的英国已故女王伊丽莎白二世的葬礼。这场葬礼也成为数十年来全世界最大规模的外交聚会。
（德国之声中文网）本周一（9月19日），英国已故女王伊丽莎白二世的葬礼在伦敦威斯敏斯特大教堂举行。威斯敏斯特大教堂可以容纳约2000人。据英国广播公司（BBC）和天空电视台的报道，大约500名各国元首、政府首脑和外交代表携家眷出席这场葬礼。
这也是60年来英国首次举行国葬。英国王室成员以及社会各界代表也共同出席女王葬礼。
日本天皇夫妇17日上午乘坐政府专机从东京羽田机场出发，前往英国出席女王伊丽莎白二世的国葬。这是德仁天皇即位后首次外访，也是正在疗养的雅子皇后时隔约7年再次出国。日本天皇极少出席海外王室的葬礼。共同社报道称，这是史上第二次。
欧洲王室家族经过几个世纪的联姻交融，关系密切，所以看到来自欧洲大陆的君主出席英国女王葬礼并不令人感到意外。
挪威国王哈拉尔五世、摩纳哥亲王阿尔伯特二世、荷兰国王威廉-亚历山大、瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫以及比利时国王菲利普、丹麦女王玛格丽特二世均出席此次葬礼。丹麦女王玛格丽特二世和刚刚去世的英国女王伊丽莎白二世之间是第三代堂亲。伊丽莎白二世去世后，玛格丽特二世取消了一系列庆祝其登基在位50年的纪念活动。
此外，西班牙国王费利佩六世和王后莱蒂西亚也受邀出席葬礼。费利佩六世的父亲卡洛斯一世也确认出席。他于2014年黯然退位。2020年，因为贪腐丑闻而身陷舆论指责，他决定离开西班牙，流亡阿联酋。
美国总统拜登夫妇也前往威斯敏斯特大教堂。但是与其他宾客不同，拜登夫妇无须乘坐英国政府统一安排的大巴车，而是美国总统专用的防弹轿车。
法国总统马克龙也携夫人抵达大教堂，以显示与英国“牢不可破”的联系，并向这位“永恒的女王”致敬。英国官方说，马克龙也获准搭乘自己的交通工具。
中国国家副主席王岐山作为国家主席习近平的特别代表出席英国女王的葬礼。
尽管英国已经脱离欧盟，但是欧盟委员会主席冯德莱恩和欧盟理事会主席米歇尔均出席英国女王的葬礼。
意大利总统马塔雷拉、德国总统施泰因迈尔、韩国总统尹锡悦和巴西总统博尔索纳罗也都出现在宾客名单上。
法新社指出， 2011年英国女王对爱尔兰的国事访问帮助弥合了几十年来由北爱尔兰问题而起的紧张关系，作为向女王致敬的象征性举措，爱尔兰总理迈克尔·马丁也出席了女王葬礼。
包括澳大利亚总理阿尔巴尼斯、新西兰总理阿德恩、加拿大总理特鲁多在内的英联邦国家多位领导人也均出席了女王葬礼。
由于关系紧张，英国未邀请伊朗、尼加拉瓜和朝鲜等几个国家国家元首，而是仅邀请了大使。
俄罗斯外交部发言人上周表示，不邀请俄罗斯任何代表参加女王的葬礼是“对伊丽莎白二世记忆的亵渎”， “极不道德”。
俄罗斯和白俄罗斯驻伦敦大使馆向英国新国王查尔斯三世发出了致哀信息。
另外同样也没有获得邀请的国家还有缅甸、叙利亚、委内瑞拉和塔利班统治的阿富汗。
（法新社）
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