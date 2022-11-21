“谁偷走了我的人生?” 封控当中看卡塔尔世界杯

在封控的家中看热闹的卡塔尔世界杯，巨大的视觉反差带来迷幻，人们问这是"同一个星球"吗？中国老年人接种疫苗的比例很低，很可能导致中国在疫情好转之前先经历恶化。
（德国之声中文网）欧洲国家对卡塔尔世界杯的报道中，人权问题是被重点关注的议题，人们问究竟有多少外籍劳工为这次世界杯的各种建筑死于非命？性别取向是不是成为歧视的原因？欧洲国足们敢于顶着被惩罚的风险佩戴标识进行价值观表达吗？而与此同时，在地球的另一侧，中国观众却注意到，世界杯密集的观众席上以及街上的人流中，很少有人戴口罩！这让人不解，甚至愤怒！
中国周三公布的新冠疫情前一日新增数字为29157例，低于几乎任何一个国家，然而，根据野村证券分析师的评估，四分之一的中国人口却正处在各种形式的疫情防控当中，行动空间受到极大限制，与喧闹的世界杯对比之下，许多人在社媒发泄嘲讽、不解与不满。他们说，世界杯让他们看到了真实的国外情况，从而在国内深感"挫败"，并担心国家的经济和自己可能被荒废的青春。
新浪微博上，"旁观社"贴出9张图面后写道：
看看#卡塔尔世界杯# 的现场6万多密密麻麻的球迷没有一个口罩，任何直播现场也看不到口罩。你们现在让我相信："他们都是疯子，都不要命了！"是不是有点儿太过分了？
"没话说时可以哎呦"附和道：这届#世界杯# 上座率很高啊，不由的感慨，有钱真好，且几乎看不到戴口罩的，国外真的没有疫情吗？
"快快乐乐小章四"明确表达愤怒： 看到五月天演唱会和世界杯现场，密密麻麻的不带口罩的人，妈的，是谁偷走了我的人生啊[泪] ？
据多家媒体报道，周二中国微信平台上流传了一封公开信，质疑清零政策并询问中国与卡塔尔"是否同在一个星球上"？但很快这封公开信便被消失。
对于中国仍在实施的严厉的清零政策，随着时间的推移，以及世界上其它国家纷纷改变政策、取消强制性防疫措施，中国老百姓的不满情绪也在增长。本月早些时候，广州市海珠区数百名被封控的居民走上街头进行抗议，网上流传抗议者同保安以及"大白"展开公开斗争的画面。即便如此，本周二（11月22日）广州市海珠区发布《海珠区关于继续延续强化疫情防控措施的通告》，将防控措施延长至11月27日。
人权观察中国项目主任王亚秋认为，广州居民的抗议是不得已而为之，"广州的生活费很昂贵，海珠区的外地劳工在封控当中无法赚钱生存。"她对德国之声表示，"因为无法赚钱而进行抗议。我想，中国人如果有其它选择是不会抗议的。抗议的代价对他们来说实在太高"。
即便没有被禁足，对许多人而言最麻烦的是不停的核酸检测。一名自称大卫的广州人对德国之声说，因为有绿码才能行动，所以需要不停检测，"有时结果来的不及时，你就几个小时哪里都去不了，没有绿码嘛。"他说，这样的做法让这里的人都感到很沮丧。
从经济层面看，国际货币基金组织周三（11月23日）呼吁中国提高新冠疫苗的接种比例，以及继续增大对房地产支持的力度，只有这样才能重拾人们对中国经济的信心，降低经济衰退的风险。国际货币基金坚持今年10月做出的中国经济增长以讹预测，即今年的增长率为3.2%，明年为4.4%，这一预估的前提是，中国将于明年下半年开始逐步取消严厉的清零政策。
11月11日，中国政府发布了防疫"二十条"似乎为放松管控措施带来曙光，但此后北京、广州、重庆等大城市确诊数激增。这一背景下，有专家认为，在中国疫情好转之前先将经历恶化。河北省石家庄曾率先宣布取消全员强制核酸检测，开始关闭一些常态化检测点，进出公共场所和搭乘公共交通也不再查验核酸。但几天之后，因为疫情急剧升温，关闭的一些免费核酸点又恢复运行，一周后甚至再度启动全员核酸检测。
最令人担心的是中国高龄老人接种疫苗的比例很低。根据中国官方的数据，截止11月11日，中国80岁以上老年人接种两针的比例仅为65.7%，而他们当中打了加强针的人数只有该人群总数的40%。
香港大学医学院病毒学家金冬雁接受德国之声采访时再次强调疫苗有效的保护作用，他说，从香港2022年截至现在的数据来看，如果一针疫苗都没打，死亡率是2.32%，算是比较高的。如果接种了三针科兴疫苗，死亡率大概是0.13%；接种了四针科兴疫苗，死亡率是0.08%；接种了两针复必泰疫苗，死亡率是0.06%；接种了三针复必泰疫苗，死亡率是0.02%。所以说这就是为什么要接种三针、四针科兴疫苗的原因，这样效果比较好。金冬雁总结道，千分之一的死亡率基本上就是季节流感的水平，也就是说，"打了三针科兴疫苗的死亡率基本就和流感死亡率一样"。
（综合报道）
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