谁为“柴油门”买单？德国执政党达成一致

（德国之声中文网）在柏林的总理府举行了6小时谈判后，联合执政的基民盟、社民党和基社盟联邦议院党团主席宣布达成名为"保障清洁空气及我们城市内个人机动性方案"，其细节今天将由相关部长们公布。

在被问及所达成的方案中是否也包含对老一代柴油轿车提供技术性增配装置时，社民党议会党团主席纳勒斯（Andrea Nahles）仅表示，"达成了一致"，但未详加说明。

会商前，有消息称，各方将达成的解决方案乃是旧车换新车奖励金和技术增配的一种混合。

还在细节公布前，法国汽车制造商雷诺已率先宣布将提供旧车换新车优惠。该企业周二（10月2日）早晨宣布：从即日起，旧雷诺柴油车（废气排放标准Euro 1 至 Euro 5）车主在德国购买不论是何种驱动方式的新雷诺轿车，将得到最高可达1万欧元的优惠金。

德国生产商们也宣布将实行奖励金，但暂未提供细节。

绞尽脑汁

在柏林的会商十分艰难，其目标是为柴油车主们找到解决办法：在多个德国城市，柴油车有可能被禁止驶入。联盟党和社民党之间相关磋商的核心问题是，是否应允许生产商们提供多达数千欧元的优惠金，以鼓励购买新车，从而使车主们能以更环保的新车替换旧柴油车。

柴油车技术增配，比如，增配催化转换器、融资及担责问题成为争议的核心。尤其是社民党坚持要有技术增配措施，原因是，即使拿到了优惠金，很多公民也无力购买新车。

政府欲证明行动能力

在新近发生一系列政府危机后，联盟党和社民党也想经由达成这一共识而证明自己尚有行动能力。本月，巴伐利亚州和黑森州将双双举行州议会选举。

在2017的联邦政府和汽车业的柴油峰会后，德国生产商们即提供了每车最多1万欧元的新车换旧车奖励金。至今年7月，有20多万顾客购买了新车。不过，政府方面认为，这还不够。

一般来讲，购车人总能获得多达数千欧元的优惠。出台新措施的背景是，众多德国城市空气不洁，柴油车尾气为其主要原因。因此，老旧柴油车有可能被禁止驶入城市。

在汉堡，已有两条街的路段禁止柴油车驶入；斯图加特计划从2019年起实施大面积禁入措施；不久前，一家法院下令交通枢纽-美因河畔法兰克福内城自2019年起禁止柴油车驶入。欧盟委员会亦施加压力，向欧洲法院提出起诉，要强迫德国遵守从2010年起就具法律约束力的排放标准。

凝炼/苗子（德新社、路透社）