诺贝尔2022年经济学奖 表彰“挤兑”研究

（德国之声中文网）位于斯德哥尔摩的瑞典皇家科学院周一决定伯南克、戴蒙德和迪布维格因为今年诺贝尔经济学奖得主。

该学院表示，这个来自美国的三人组因“对银行和金融危机的研究”而获得该奖。

瑞典皇家科学院社会科学委员会主席埃林森（Tore Ellingsen）在新闻发布会上表示：“15年前，世界大部分地区都站在一场毁灭性的边缘。”我们大多数人对此毫无准备。然而，少数学术界的经济学家既担心又有所准备。他们曾研究过银行挤兑的理论。”

前美联储主席是赢家之一

伯南克是美国联邦储备委员会的前主席。他从2006年到2014年领导美国中央银行，特别是在2007-2008年金融危机期间。在20世纪80年代，他认为是银行挤兑导致了20世纪30年代的大萧条，对全球经济产生了巨大的影响。

“他的见解打破了传统智慧，现在有坚实的统计数据支持”，瑞典皇家科学院说。

戴蒙德是芝加哥大学的金融学教授，他专门研究金融中介机构、金融危机和流动性。迪布维格因是圣路易斯华盛顿大学的经济学家和银行与金融教授。1983年，他们两人建立了银行挤兑的戴蒙德·迪布维格模型。

为什么说经济衰退可能是好事？

戴蒙德-戴维格模型

该模型显示了希望手头有现金的储蓄者的流动性需求与长期贷款者的需求是如何冲突的。这是银行的一个基本矛盾，银行试图将储蓄引向投资，即贷款。

在正常情况下，这样做效果很好：银行可以把钱贷给借款人，为他们提供一个长期限的贷款，并只保留一小部分现金在手，以满足其客户的短期流动性需求。然而，如果所有的储户都试图在同一时间提取他们的储蓄，就像他们在银行挤兑时那样，银行将无法满足所有的需求，并会很快破产。

戴蒙德-戴维格模型的模型表明，银行挤兑是银行系统的一个固有弱点，因为银行的稳定性取决于储户对其他储户的期望。如果许多人开始提取他们的储蓄，其他人也会想在银行的现金耗尽之前提取。

现代银行监管的基础

瑞典皇家科学院表示：这三人的学术贡献为现代银行业、监管和危机管理的研究提供了一个基础。他们的见解在全球金融危机以及冠状病毒大流行期间是“无价的”。他们 “对于理解和监管不断变化的金融系统非常有用。”

经济学奖是2022年宣布的最后一个诺贝尔奖。医学、物理学、化学、文学和和平类别的获奖者已于上周公布。诺贝尔奖传统上是在12月10日颁发的，这一天是奖项捐赠人和发明家诺贝尔的逝世纪念日，他于1896年去世。今年的所有诺贝尔奖获得者都再次获得了1000万瑞典克朗（约合91万3000欧元；88万6000美元）的奖金。

与其他奖项不同的是，诺贝尔经济学奖并不直接基于该奖项创始人的意愿。它是由瑞典银行于1968年为纪念诺贝尔而设立的，并从1969年开始颁发。

(法新社/德新社)

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