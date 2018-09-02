诺贝尔生理医学奖颁予癌症研究者

(德国之声中文网) 卡罗琳医学院诺贝尔评奖委员会在发布会上指出，艾利森(James P. Allison )和本庶佑研究的里程碑式抗癌疗法，能够激活人类免疫细胞中的一些通常不被使用的特殊功能，从而让这些细胞更有效地去对抗癌细胞。

美国得克萨斯大学免疫学系主任艾利森的主要贡献是对一种能抑制免疫系统的蛋白的研究。他发现，如果能够消除此种蛋白对人类免疫系统的抑制，就能激发出免疫细胞巨大的抗癌潜力。日本京都大学教授本庶佑也发现了另一种会抑制免疫细胞功能的蛋白。基于这两位学者科研成果而开发出的一些新型抗癌疗法，已经被证明具有显著的临床疗效。

两位学者将分享900万瑞典克朗(约合87万欧元)的奖金。

在生理医学奖之后，诺贝尔其他各奖项也将在今后一周内陆续揭晓。不过，周四将不会如往年一样颁发诺贝尔文学奖，该奖评选委员会一名成员的丈夫陷入性侵丑闻，引发人事地震。委员会计划在2019年同时颁发两个年度的文学奖。