诺贝尔生理医学奖颁予癌症研究者

(德国之声中文网) 卡罗琳医学院诺贝尔评奖委员会在发布会上指出，艾利森(James P. Allison )和本庶佑研究的里程碑式抗癌疗法，能够激活人类免疫细胞中的一些通常不被使用的特殊功能，从而让这些细胞更有效地去对抗癌细胞。
美国得克萨斯大学免疫学系主任艾利森的主要贡献是对一种能抑制免疫系统的蛋白的研究。他发现，如果能够消除此种蛋白对人类免疫系统的抑制，就能激发出免疫细胞巨大的抗癌潜力。日本京都大学教授本庶佑也发现了另一种会抑制免疫细胞功能的蛋白。基于这两位学者科研成果而开发出的一些新型抗癌疗法，已经被证明具有显著的临床疗效。
两位学者将分享900万瑞典克朗(约合87万欧元)的奖金。
在生理医学奖之后，诺贝尔其他各奖项也将在今后一周内陆续揭晓。不过，周四将不会如往年一样颁发诺贝尔文学奖，该奖评选委员会一名成员的丈夫陷入性侵丑闻，引发人事地震。委员会计划在2019年同时颁发两个年度的文学奖。
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癌症：防患于未然
把握自己的命运
诊断出癌症总是那么的意外和沉重。事实上，近一半的癌症都可以避免，单单吸烟一项就是大约五分之一肿瘤的诱因。不仅是肺癌，吸烟也会导致许多其它类型的肿瘤。不过，吸烟虽然是患癌最常见的“自作自受”原因，却绝不是唯一的一个。
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癌症：防患于未然
肥胖可能是致命的
排在第二位的癌症诱因：肥胖。它会导致释放的胰岛素过高，从而增加罹患癌症的风险，特别是针对肾脏癌、胆囊癌和食道癌。肥胖的妇女因为脂肪组织生成的雌激素水平高，也更容易罹患子宫癌和乳腺癌。
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癌症：防患于未然
别做沙发土豆！
活动少的人更容易患癌。长期研究表明，运动预防肿瘤。身体活动可以降低胰岛素水平，避免发胖。这并不需要高强度的运动，散步或者骑自行车就能起作用。
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癌症：防患于未然
莫要贪杯
酒精可以致癌。它会诱发口腔、咽喉系统和食道系统的肿瘤。香烟和酒精的组合尤其危险，会使患癌的风险增加百倍。每天一杯葡萄酒是健康的，它有利于心血管系统。不过不要超过一杯。
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癌症：防患于未然
危险的红肉
红肉可能诱发肠癌。尽管具体原因尚且不详，但长期研究表明两者确有联系。其中牛肉尤其危险，猪肉好过牛肉，但也有其风险。这些肉让患癌的几率增加1.5倍。与此相反，吃鱼可以预防癌症。
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癌症：防患于未然
木炭烧烤中的风险
明火烤肉会产生多环芳烃等致癌物质。在动物体内，这些化学物质会诱发肿瘤，对人体的影响目前尚无定论。或许不是烧烤这种方式，而是吃肉本身就具有致癌性。
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癌症：防患于未然
避免垃圾食品
富含蔬菜、水果和纤维的饮食有助于预防癌症。不过长期研究发现，健康的饮食习惯对于患癌几率的影响与原先预想的要小：它只降低了百分之十的风险。
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癌症：防患于未然
太多阳光也不好
太阳光中的紫外线辐射可以影响并改变DNA。其结果是：皮肤癌。虽然防晒霜防止晒伤，但只要皮肤被晒黑，它就已经受到了太多的辐射。
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癌症：防患于未然
现代医学中的致癌因素
X射线损害基因组成。不过普通的X射线的辐射相对较低，而用计算机断层扫描（CT）就不同，因此CT应只在特别需要的时候做。不过核磁共振是无害的。另外，人们在坐飞机时受到的辐射同样致癌。
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癌症：防患于未然
感染导致癌症
人乳头瘤病毒可能导致宫颈癌；乙型和丙型肝炎病毒也可能引起细胞变种；幽门螺杆菌（如图）寄宿在胃里，可能诱发胃癌。针对很多病原体，人们都可以接种疫苗。
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癌症：防患于未然
利大于弊
避孕药虽然会轻微增加患乳腺癌的风险，但它同时降低了患卵巢癌的风险。总的来说，从预防癌症角度出发它们是利大于弊。
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癌症：防患于未然
最致命的诱因
尽管我们可以做很多，但仍然无法对癌症免疫，一半的癌症病因都是基因或者年老引起的。特别是头部肿瘤的形成往往不受外界影响。
作者: Brigitte Osterath/万方