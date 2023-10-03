诺贝尔物理奖揭晓 慕尼黑学者榜上有名

（德国之声中文网）诺贝尔奖委员会周二在斯德哥尔摩宣布，本年度物理学奖授予在德国从事研究的克劳斯（Ferenc Krausz）、美国的阿戈斯蒂尼（Pierre Agostini）以及法国科学家吕利耶（Anne L'Huillier）。

克劳斯是慕尼黑马普量子光学研究所所长，并在慕尼黑大学担任教职。吕利耶和阿戈斯蒂尼则分别在瑞典隆德大学和美国俄亥俄州立大学任教。

诺贝尔奖委员会表示，该奖项是为了表彰三名科学家"为研究物质中的电子动力学而产生阿秒光脉冲的实验方法"。得益于三名获奖者的贡献，使此前无法跟踪的超快过程研究成为可能。

评奖委员会表示，人类对超快过程的感知是连续性的，例如电影本来是由多个静止画面构成的，但通过连续播放，观众感知到的则是连续的动态画面。"如果我们想研究转瞬即逝的事件，就需要拥有特殊的技术。" "电子世界发生变化的时间非常之快，需要以阿秒为计量单位。而阿秒如此之短暂，一秒钟里所包含的阿秒，相当宇宙诞生至今所包含的秒数。"

得悉获奖消息后的反应

接到来自斯德哥尔摩诺贝尔奖委员会的电话时，吕利耶正在上课。这位法国核物理学家表示："电话打过来时，我正在上课，对方尝试了三四次，我才在课间休息时接听了电话。"

她坦承，接听了电话后，下半堂课上得"有些困难"。她说，诺贝尔奖对我来说意义重大，我无法用言语来表达此时的美妙心情。

生活在巴伐利亚州的科学家克劳斯对德新社表示，获奖的消息让他非常意外。"我正在尝试让自己明白，这是现实，不是在做梦。"

他表示，电子运动是原子核之外自然界存在的最快运动，而活体细胞内一切活动的根源就是电子运动，因此这些运动也是人体病变的基础。电子动力学的研究有望为癌症等疾病的早期发现及治疗提供更多的信息。

本年度诺贝尔物理奖的奖金为1100万瑞典克朗。诺贝尔物理学奖从1901年开始颁发以来，共有221名科学家获此殊荣，其中包括四名女性。美国人约翰·巴丁（John Bardeen）则是唯一一名先后两次获得诺贝尔物理学奖的科学家。

(德新社，法新社）

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