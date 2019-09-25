诺贝尔替代奖颁奖 郭建梅、Greta无法到场

（德国之声中文网）正确生活方式奖（Right Livelihood Award）又称诺贝尔替代奖。今年的得主是来自西撒哈拉的活动人士海达尔（Aminatou Haidar），中国律师郭建梅，巴西土著科佩纳瓦（Davi Kopenawa）和瑞典气候活动人士格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg ）。

在三周的跨大西洋帆船航行后，通贝里于本周二抵达里斯本并赶赴西班牙马德里参加联合国气候变化大会。2018年8月，通贝里在瑞典议会大楼前罢课示威，发起了一场席卷全球的"星期五为未来"环保运动。"诺贝尔替代奖"组织方表示，通贝里获奖是因为她提出的必须紧急采取气候保护措施的政治要求在全世界获得响应。

58岁的中国律师郭建梅因在"维护中国妇女权益方面的开创性和坚持不懈的努力"获得本年度诺贝尔替代奖。她支持妇女争取男女平等，同工同酬，抵制性骚扰及禁止妇女怀孕的聘用合同，还帮助被剥夺土地所有权的农村妇女争取权益。上周，郭建梅向"正确生活基金会"告知，她无法前往瑞典领奖。该基金会没有公布具体的原因。过去也曾有获奖者因旅行禁令而无法领奖。

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阿米娜托·海达尔30年来一直为西撒哈拉独立而和平斗争。从1975年以来，摩洛哥一直宣称对这一争议领域拥有主权。

科佩纳瓦（Davi Kopenawa）是巴西土著亚诺玛米（Yanomami）部落成员，长期致力于亚马逊森林的保护。

每位诺贝尔替代奖得主都将获颁100万瑞典克朗（折合10.3万美元）的奖金和由中美洲武器销毁计划中获得的再生金属制作的一个特别雕像。

乐然/叶宣（德新社）