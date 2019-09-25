诺贝尔替代奖揭晓 女律师郭建梅获颁

（德国之声中文网）自1980年以来，斯德哥尔摩的组织者每年都表彰那些积极致力于消除污染，核威胁，侵犯人权和剥削少数民族行径的活动人士。"诺贝尔替代奖"又称 "正确生活方式奖"，该奖项基金会每年都收到来自世界各地的100多个提名建议。然后由评审团选出获奖者，并在每年的12月举行颁奖仪式。

迄今为止，已经有70个国家的174人被授予"正确生活奖"。今年的获奖人来自西撒哈拉、中国、瑞典和巴西。他们都参加争取正义和自决权以及更美好未来的斗争。评委会称："我们向四位务实的远见卓识者表示敬意，他们的努力使众多的民众有了捍卫其基本权利，并为地球上宜居的未来而奋斗。"

"西撒哈拉沙漠的甘地"

还是青少年时，海达尔（Aminatou Haidar）就成为一名活动人士。她一直在为家乡西撒哈拉的独立进行和平斗争。这个前西班牙殖民地曾于1975年短暂独立。此后不久，摩洛哥吞并了西撒哈拉。从那时起，摩洛哥当局就一直歧视压制西撒哈拉的土著人。

海达尔成为撒哈拉人争取自决权和基本人权运动的代表。她也是人权组织"撒哈拉权利捍卫者集体"（CODESA）的创建人之一兼主席。她组织游行示威，记录酷刑并进行绝食抗议，以此引起国际社会对撒哈拉土著人境况的关注。然而她的这些行动令摩洛哥当局感到恼火。

海达尔在秘密监狱中被监禁四年

海达尔因此多次未经起诉或者审判便被逮捕入狱。她曾经独自一人在与外界隔离的秘密监狱里度过了四年的铁窗生活。

她为争取西撒哈拉长期冲突的政治解决而坚持不懈地奋斗，并因此受到死亡威胁，袭击和骚扰，她的子女也未能幸免。她坚持抗争的毅力和非暴力的抗议活动使其赢得了"西撒哈拉甘地"的绰号。

"为了表彰她为西撒哈拉人争取公正待遇和自决权而进行的无畏和非暴力抗争行动，"她被授予被称为"诺贝尔替代奖"的"正确生活方式奖"。

中国女律师获奖

2014年，来自中国的官方数据首次揭示了一个长期被掩盖的问题：在每四个中国家庭中，就有一个家庭存在男人打妻子的家暴现象。两年后，北京当局通过了一项打击家庭暴力的法律。这是一些致力于维护妇女权利的活动人士经过不懈努力获得的成果。郭建梅就是其中之一。

在中国致力于保护妇女权益

在中国，郭建梅是致力于保障妇女权益的最重要律师之一。在过去的25年中，她和她的团队为12万名妇女提供了免费法律咨询，接手了超过4000起有关妇女权益和性别平等的诉讼案。她也是中国第一位主要从事非营利性法律咨询的女律师。

郭建梅支持妇女争取男女平等，同工同酬，抵制性骚扰或禁止妇女怀孕的聘用合同。她帮助那些被剥夺土地所有权的农村妇女争取其权益。尤其是在中国的乡村地区，大男子主义依然严重。郭创立了一个中国公益律师网站。一个由600多名律师组成的律师协会甚至帮助处理中国最偏远地区的案子。

诺贝尔替代奖的组织方说："面对公民社会空间的限制急剧增加，郭建梅表现出了极大的勇气和非凡的毅力。"由于郭建梅在维护妇女权益方面的开创性和长期努力，因而获得本年度的"诺贝尔替代奖"。

德高望重的土著人代表

巴西雨林在燃烧。全世界都在担心其对气候产生的影响。然而首先受影响的是当地原住民。今年，"诺贝尔替代奖"的组织方对此尤其给予了关注。巴西土著人中德高望重敬的发言人之一科佩纳瓦（Davi Kopenawa）被授予本年度的"诺贝尔替代奖"。

科佩纳瓦属于亚诺玛米（Yanomami）部落，这是巴西人口最多的土著部落之一，约有35000名部落成员。著名的亚诺玛米致力于保护亚马逊地区土著人的权利、文化和土地。越来越多地雨林成为农业用地，不仅威胁自然，而且威胁到土著居民的生存。在1980年代和1990年代，金矿工人摧毁村庄，开枪杀人并传播了疾病。如今，类似侵袭事件再次增加。

1992年，巴西的一个96000平方公里的土地被列入亚诺玛米保护区，科佩纳瓦为此付出了巨大努力。此外，他在使各个土著社区团结起来，共同护自己免受剥削方面也发挥着至关重要的作用。

"正确生活方式奖"的组织者说："鉴于生物多样性的迅速下降和气候变化的影响日益增加，亚诺玛米人知道如何为了所有人的利益而维护保持地域环境以及能够持久地在该地区居住，对全世界来说都极其重要。"

全球气候保护运动的倡导者

最著名的获奖者当属瑞典气候活动家通贝里（Greta Thunberg）。 2018年8月，就在瑞典开始议会选举的前几周，当时15岁的这位瑞典女孩在斯德哥尔摩议会大楼前开始罢课示威。其目标是敦促政界行动起来，为将全球气候变暖限制在1.5摄氏度以内而努力。

通贝里在全世界发起了一场气候保护运动。

瑞典人追随世界各地数以百万计的年轻人响应她的号召，在星期五不去学校，而是走上街头游行要求加强气候保护。通贝里因此成为全球"星期五为未来"运动的代言人。全世界的学生周五罢课举行气候保护示威是该运动的高潮。

"诺贝尔替代奖"组织方表示："她在向世界上有权势者讲真相时的毫不妥协的方式引起巨大的反响"说。 通贝里之所以获奖，是因为她提出的必须紧急采取气候保护措施的政治要求在全世界获得回应。