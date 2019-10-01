诺贝尔文学奖两届合颁 奥地利、波兰作家获奖

（德国之声中文网）在诺贝尔文学家历史上，2018年的确不是好年头。对性骚扰、强奸、贪污、违反保密责任的指控，涉及瑞典文学院的丑闻一月多似一月。至年底，这个曾教人肃然起敬的文学机构几乎已被公开的自戗摧毁。
这一或许是该文学院迄今最严重危机的起因是有关让-克劳德·阿诺尔特（Jean-Claude Arnault）的爆料。此君乃前评委会成员卡塔琳娜·弗罗斯滕松（Katarina Frostenson）之夫。根据这些爆料，阿诺尔特曾性侵文学院成员、他们的妻女；在一桩案子上，他被裁定犯有强奸罪。
在与丑闻的自我毁灭般的应付过程中，原为18人的评委会中多人辞职，致使该机构因人数不足而一度失去行动能力。末了，2018年度诺贝尔文学奖事宜暂被搁置。
为替丑闻年划上句号、赢回对瑞典文学院的信任，决定今年同时颁发两届奖：2018年奖补颁；2019年奖正常颁发。
2019年度诺贝尔文学奖授予奥地利作家汉德克（Peter Handke）。同时，波兰女作家托卡尔丘克（Olga Tokarczuk）补获2018年度奖。瑞典文学院周四（10月10日）作了这一宣布。奖金分别为900万瑞典克朗（约83万欧元）。像其它诺奖一样，该奖将在设奖人阿尔弗雷德·诺贝尔忌日12月10日颁授。
2017年文学奖得主是在日本出生的英国作家石黑一雄（Kazuo Ishiguro）。
迄今，共有14位德语作家得过诺奖，其中8名德国人。10年前，女作家赫塔·米勒（Herta Müller）成为他们中间的最后一个；20年前是君特·格拉斯（Günter Grass）。
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缅怀君特·格拉斯
一鸣惊人
格拉斯1959年发表的长篇小说《铁皮鼓》使其享誉世界。1979年，导演沃尔克•施隆多夫（Volker Schlöndorff）将这部小说拍成电影。《铁皮鼓》与其另两部作品《猫与鼠》(1961)和《狗年月》(1963)合称“但泽三部曲”，皆与德国的罪责和第三帝国的历史有关。他不断提醒德国人勿忘纳粹罪行。
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缅怀君特·格拉斯
获颁诺奖
1999年，格拉斯因为创作《铁皮鼓》而获得诺贝尔文学奖。诺奖委员会的理由是他“以嬉戏中蕴含悲剧色彩的寓言描摹出了人类淡忘的历史面目”，《铁皮鼓》是“20世纪可以传之后世的文学作品之一”。
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缅怀君特·格拉斯
东普鲁士的童年
描绘“人类淡忘的历史面目“是格拉斯毕生的追求。1927年10月16日，他出生在东普鲁士。他在但泽市郎富尔（今天波兰的格但斯克乌拉什茨）的一个普通家庭里长大。年少的格拉斯曾是“希特勒青年团”的成员。他在《希特勒青年团》杂志上发表了第一篇文章。
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党卫军成员
几十年后他才公布了这段历史，引起风波。他表示，当时为贴补家用而自愿应征入伍。1944年，17岁的格拉斯被选入党卫军。战争快结束时，他还被做过美国人的俘虏。
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缅怀君特·格拉斯
醉心艺术
战后，格拉斯成为石匠学徒，并在杜塞尔多夫的大学里学习了版画和雕刻。之后他分别在柏林和巴黎生活过，也办过画展。他一生醉心于艺术，连他的书籍封面都是自己设计的。
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缅怀君特·格拉斯
加入“47社”
50年代中期起，格拉斯开始更多专注于文学工作。1955年，他成为颇具影响力的作家团体“47社”（Gruppe 47）的一员。在一次成员聚会上，格拉斯朗读了尚未发表的《铁皮鼓》中的两章。
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积极发表政治见解
格拉斯积极发表政治见解，致力于促进德国与波兰的友谊。60年代，还不是社民党成员的他就曾为该党的竞选摇旗呐喊，他于1982年加入社民党，于1992年退党。但他一生都是社民党的支持者。
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遭遇批评
1995年，德国有“文学教皇”之称的马塞尔·莱希-拉尼基（Marcel Reich-Ranicki）撕毁了格拉斯的长篇小说《旷野》（Ein weites Feld）。这部政治小说纵论德国1848年至两德统一的历史，格拉斯因为涉嫌伪造历史而引发激烈争议。
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记录历史 大获成功
2002年，格拉斯再次受到文学界的推崇。他的小说《蟹行》以1945年德国游轮“古斯特洛夫号”的沉没和东部德国人遭遇驱逐为背景。因触及这一棘手话题和引人入胜的文字描述，格拉斯受到文学评论家的大加赞赏。
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失去信任？
2006年，格拉斯在自传《剥洋葱》中首次公布，自己曾在1944年加纳粹入党卫军。这本自传在德国引起轩然大波。批评人士质疑其道德品质和可信度。
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批评以色列
2012年4月，格拉斯在《南德意志报》上发表题为《不得不说的话》的诗作，批评以色列政策，再次在国际上引起哗然。这篇诗作不仅在风格上受到诟病，格拉斯还被指“无知”和“反犹太主义”。
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观点鲜明 能言善辩
2013年12月，格拉斯签署了公开信“作家反对大规模监控”。全球共有562名来自世界各地的作家联名要求反对美国情报机构的监控活动。格拉斯自始自终都是一名能言善辩的知识分子。
作者: Johanna Zahn