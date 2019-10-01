诺贝尔文学奖两届合颁 奥地利、波兰作家获奖

（德国之声中文网）在诺贝尔文学家历史上，2018年的确不是好年头。对性骚扰、强奸、贪污、违反保密责任的指控，涉及瑞典文学院的丑闻一月多似一月。至年底，这个曾教人肃然起敬的文学机构几乎已被公开的自戗摧毁。

这一或许是该文学院迄今最严重危机的起因是有关让-克劳德·阿诺尔特（Jean-Claude Arnault）的爆料。此君乃前评委会成员卡塔琳娜·弗罗斯滕松（Katarina Frostenson）之夫。根据这些爆料，阿诺尔特曾性侵文学院成员、他们的妻女；在一桩案子上，他被裁定犯有强奸罪。

在与丑闻的自我毁灭般的应付过程中，原为18人的评委会中多人辞职，致使该机构因人数不足而一度失去行动能力。末了，2018年度诺贝尔文学奖事宜暂被搁置。

为替丑闻年划上句号、赢回对瑞典文学院的信任，决定今年同时颁发两届奖：2018年奖补颁；2019年奖正常颁发。

2019年度诺贝尔文学奖授予奥地利作家汉德克（Peter Handke）。同时，波兰女作家托卡尔丘克（Olga Tokarczuk）补获2018年度奖。瑞典文学院周四（10月10日）作了这一宣布。奖金分别为900万瑞典克朗（约83万欧元）。像其它诺奖一样，该奖将在设奖人阿尔弗雷德·诺贝尔忌日12月10日颁授。

2017年文学奖得主是在日本出生的英国作家石黑一雄（Kazuo Ishiguro）。

迄今，共有14位德语作家得过诺奖，其中8名德国人。10年前，女作家赫塔·米勒（Herta Müller）成为他们中间的最后一个；20年前是君特·格拉斯（Günter Grass）。