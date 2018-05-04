诺贝尔文学奖丑闻：性侵人获刑

（德国之声中文网）本来，此时正该开始：打赌、猜测、故弄玄虚。谁能获得本年度诺贝尔文学奖？因为，通常在10月的第一个或第二个星期四会宣布这个全球最重要文学奖项的得主大名。

然而，今年没有获奖者，原因是，在出现了对瑞典科学院内部发生性侵和贪污行为的指控后，该奖今年中止评发。现在，受控人之一的72岁男子阿尔诺因强奸罪被判两年监禁。斯德哥尔摩一家法院周一（10月1日）宣布了这一判决。该法院称，被告被裁定在2011年10月5日至6日夜间犯有强奸行为。

上月24日，还在审理期间，阿尔诺就已被拘留。检方的理由是，存在着被告离开瑞典的风险。

2018年不颁发诺贝尔文学奖

作为科学院一名常务成员的丈夫，法国人阿尔诺与负责颁发诺贝尔文学奖的瑞典科学院关系密切。据《每日新闻报》（Dagens Nyheter）报道，多年来，阿尔诺曾性侵、奸污科学院女成员、工作人员以及科学院成员的妻、女。更有甚者，这对夫妻还私吞资助金、透露获奖人名字。不过，针对他的一项贪污指控先前已因缺乏证据而被撤案。

相关指控曝光后，围绕该如何应对阿尔诺事件，科学院内部爆发激烈争议。18名成员中有6人宣布辞职，科学院由此失去运作能力。科学院称，鉴于此，2018年暂停颁奖。2019年将两次颁奖。

不过，诺奖基金会怀疑，2019年，科学院是否已有能力这么做。基金会执行主任海肯斯滕（Lars Heikensten）表示，他认为，有这种可能性，"但要做判断，现在为时尚早"。

凝炼/苗子（德新社、法新社）