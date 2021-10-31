为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
诺贝尔奖是以瑞典化学家、硝化甘油炸药的发明人阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔的部分遗产作为基金创立的。
诺贝尔奖分设物理、化学、生理或医学、文学、和平五个奖项，以基金每年的利息或投资收益授予前一年世界上在这些领域对人类作出重大贡献的人，1901年首次颁发。诺贝尔奖包括金质奖章、证书和奖金。
研发辉瑞疫苗的BioNTech公司两位创始人在接受德国之声采访时表示，对未获本年度诺贝尔医学奖并不失望。 “我们每天都得到大量诺贝尔奖“。
今年的诺贝尔经济学奖授予3名在劳工市场研究领域"从自然实验中得出因果关系"的杰出学者。
来自菲律宾和俄罗斯的两名调查记者雷萨和穆拉托夫成为今年诺贝尔和平奖得主。评选委员会称他们二人代表了所有致力于新闻自由和言论自由的新闻从业人员。
因其探索殖民主义影响和难民经历的作品，坦桑尼亚小说家阿卜杜勒拉扎克·古纳 (Abdulrazak Gurnah) 成为 2021 年诺贝尔文学奖得主。
本年度诺贝尔化学奖授予德国的本杰明·李斯特（Benjamin List）和美国的大卫·麦克米伦（David MacMillan），以表彰他们发现“不对称有机催化剂”的贡献
包括德国物理学家哈瑟尔曼在内的三名科学家荣获今年度的诺贝尔物理学奖。瑞典皇家科学院认为，他们三位为理解复杂的气候变化奠定了基础。
2021年诺贝尔化学奖周三揭晓。德国化学家李斯特和美国化学家麦克米伦因在"不对称有机催化"方面的发现获得这一奖项。
10月5日中午，瑞典皇家科学院宣布了今年的诺贝尔物理学奖得主。三名分别来自德国、美国、意大利的气候学者共同获奖。他们开发的物理模型，为气候研究、精确分析全球变暖趋势做出了重要贡献。
诺奖委员会官方周二揭晓了2021年诺贝尔生理学或医学奖，朱利叶斯和帕塔普蒂安两位美国科学家因为解释了“热、冷和触觉压力是如何引发人体的神经脉冲，从而让人们感知和适应这个世界”这个问题而获此殊荣。此前有人猜测新冠疫苗mRNA技术领域的突破会成为诺奖热门。
该奖项又名“正确生活方式奖”，授予常不太知名的从事和平、人权和环境保护事业的人士及组织。今年，玛尔特·万杜、弗拉基米尔·斯利维亚克、弗雷达·赫森和“森林与环境法律倡议”组织成为获奖者。
本年度搞笑诺贝尔奖（Ig Nobel Prizes）颁奖活动上周在哈佛大学线上举行。该奖的评奖标准是选出那些“首先让人发笑，然后让人思考”的科学研究。
曾获诺贝尔文学奖的美国歌手鲍勃·迪伦被指控曾在1965年性虐待12岁女孩，目前他已被起诉。这位殿堂级民谣歌手否认了这一指控。
上百名诺贝尔奖得主本周发表联合声明，指责中国曾试图施压诺贝尔奖峰会主办方，阻挡达赖喇嘛和李远哲在今年四月的会议期间发表演说。中国驻美大使馆周五对此事做出回应。
7月13日是诺贝尔和平奖得主刘晓波的祭日。从广场四君子到《零八宪章》，从空空的椅子到各地的纪念活动，刘晓波在中国当代史上留下了浓重一笔。
哥伦比亚前总统、诺贝尔和平奖得主桑托斯（Juan Manuel Santos）在国家真相委员会上陈词，为数千平民在他任国防部长期间被杀一事致歉，并请求国民宽恕。
缅甸前政府实际领导人昂山素季遭罢黜后已被软禁数月。据媒体报道，这位前诺贝尔和平奖得主现在被控涉嫌腐败已经遭到起诉。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式