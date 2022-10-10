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诺贝尔奖是以瑞典化学家、硝化甘油炸药的发明人阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔的部分遗产作为基金创立的。
诺贝尔奖分设物理、化学、生理或医学、文学、和平五个奖项，以基金每年的利息或投资收益授予前一年世界上在这些领域对人类作出重大贡献的人，1901年首次颁发。诺贝尔奖包括金质奖章、证书和奖金。
伯南克（Ben S. Bernanke）、戴蒙德（Douglas W. Diamond）和迪布维格因（Philip H. Dybvig） “对银行和金融危机的研究” 而获得2022年诺贝尔经济学奖。这三人因其在银行挤兑方面的开创性研究工作而获此殊荣。
来自三个国家的三位获奖者——德国之声评论员Miodrag Soric认为，今年的诺贝尔和平奖向莫斯科发出了一个相当明确的信息。
今年的诺贝尔和平奖被授予公民社会的勇敢参与者。其中一位是白俄罗斯的人权活动家比亚利亚茨基。这位获奖者目前身陷囹圄。同样获奖的还有俄罗斯非政府组织“纪念馆”和乌克兰的“公民自由中心”。
瑞典学院将今年的诺贝尔文学奖授予法国作家安妮·埃尔诺。她是自传体小说的代表人物，其代表作包括《悠悠岁月》等。
悉数诺贝尔奖史上的华人获奖者
瑞典皇家科学院说，这几位科学家的突出贡献是“用纠缠光子进行的实验，建立了贝尔不等式的违反，并开创了量子信息科学”。
年轻女子阿米尼被伊朗道德警察逮捕拘留后死亡的事件，引发了该国自2009年以来最大规模的反政府示威浪潮。伊朗人权活动家、诺贝尔和平奖得主伊巴迪（Shirin Ebadi）认为，这次的抗议运动可能会给伊朗带来真正的改变。
在莱比锡工作的瑞典生物学家、进化遗传学专家斯万特·帕博获得今年诺贝尔生理学或医学奖，以表彰他在“关于已灭绝人类基因组和人类进化的发现 ”方面作出的贡献。
非洲、委内瑞拉和乌克兰的活动人士和组织获本年度“正确生活方式奖”（俗称“诺贝尔替代奖”）。其中，乌克兰人是首次得此殊荣。为新的社会模式而奋斗是获奖者共同特点。
诺贝尔和平奖得主刘晓波逝世5周年之际，伦敦皮卡迪利·圣詹姆斯教堂举行年度追悼活动，世界各地的网友也分享了面朝大海、放上刘晓波遗像和空椅子的祭奠照片。
五位被判刑的香港民主派人士获前中央党校教授蔡霞等15位学者提名，申请成为今年的诺贝尔和平奖候选人。而身为美国制裁对象的本届香港特首候选人李家超昨天发现，他的竞选YouTube频道因违反Google的《服务条款》而遭到终止。
缅甸军政府一法院本周一（1月10日）追加判处前国家资政、诺贝尔和平奖得主昂山素季4年监禁，罪名是违反进出口法，非法拥有对讲机、违反新冠大流行瘟疫防疫规定。
波兰前总统瓦文萨对媒体称，新冠疫情使他失去了重要收入来源而濒临破产。同一些欧美国家卸任领导人一样，诺贝尔和平奖得主瓦文萨是国际讲坛上受欢迎的嘉宾。
俄罗斯总统普京上周举行年度记者会，但以对政府持批评态度著称的独立报《新报》却未获得邀请。克林姆林宫发言人表示，未邀请《新报》纯粹是因为“忘记了”。
南非前大主教、诺贝尔和平奖获得者图图在南非开普敦去世。他曾和曼德拉一起积极反对种族隔离政策。
研发辉瑞疫苗的BioNTech公司两位创始人在接受德国之声采访时表示，对未获本年度诺贝尔医学奖并不失望。 “我们每天都得到大量诺贝尔奖“。
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