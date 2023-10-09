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诺贝尔奖是以瑞典化学家、硝化甘油炸药的发明人阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔的部分遗产作为基金创立的。
诺贝尔奖分设物理、化学、生理或医学、文学、和平五个奖项，以基金每年的利息或投资收益授予前一年世界上在这些领域对人类作出重大贡献的人，1901年首次颁发。诺贝尔奖包括金质奖章、证书和奖金。
诺贝尔经济学奖授予了美国经济学家戈尔丁(Claudia Goldin)，以表彰她对理解女性在劳动力市场中的角色所做的研究。
纳尔吉斯·穆罕默迪获得诺贝尔和平奖标志着长达数十年的伊朗女权运动的一个里程碑，再次引起人们对去年激励全球的“妇女、生命、自由”抗议活动的关注。
继中国人权捍卫者刘晓波之后，挪威诺贝尔委员会再一次将诺贝尔和平奖颁发给正在狱中服刑的人权活动家：纳尔吉斯·穆罕默迪。她的获奖理由是反抗伊朗妇女遭受的压迫，以及为促进所有人的人权和自由而斗争。
这位挪威作家最著名的身份是剧作家，作品曾在世界各地上演。他的代表作之一是一部关于艺术与上帝的长达1250页的单句小说。
2023年诺贝尔化学奖得主已经揭晓。巴文迪、布鲁斯和埃基莫夫共同被授予诺贝尔化学奖，以表彰他们合成量子点的成果。您现在可能正通过计算机显示器上的像素看到这些量子点。
周二，本年度诺贝尔物理学奖揭晓，德国慕尼黑马普量子光学研究所所长克劳斯同两名来自美国和法国的科学家一道获得了这一奖项。
10月2日，卡罗林斯卡学院（Karolinska Institute）在瑞典首都斯德哥尔摩宣布，本年度诺贝尔医学奖授予匈牙利科学家卡里卡（Katalin Karikó）和美国科学家魏斯曼（Drew Weissman）。
诺贝尔基金会宣布撤销对俄罗斯、白俄罗斯和伊朗大使参加今年诺贝尔奖颁奖典礼的邀请。俄罗斯和白俄罗斯两国运动员通过参加杭州亚运会获取参加2024年巴黎奥运会资格的打算落空，国际奥委会宣布“因技术原因不可行”。
白俄罗斯民权活动家、2022年诺贝尔和平奖获得者比亚利亚茨基因为金融犯罪指控，被该国当局判处十年监禁。德国外长表示，明斯克通过政治迫害打击公民社会，“这和卢卡申科支持普京的战争一样，都是耻辱”。
伯南克（Ben S. Bernanke）、戴蒙德（Douglas W. Diamond）和迪布维格因（Philip H. Dybvig） “对银行和金融危机的研究” 而获得2022年诺贝尔经济学奖。这三人因其在银行挤兑方面的开创性研究工作而获此殊荣。
来自三个国家的三位获奖者——德国之声评论员Miodrag Soric认为，今年的诺贝尔和平奖向莫斯科发出了一个相当明确的信息。
今年的诺贝尔和平奖被授予公民社会的勇敢参与者。其中一位是白俄罗斯的人权活动家比亚利亚茨基。这位获奖者目前身陷囹圄。同样获奖的还有俄罗斯非政府组织“纪念馆”和乌克兰的“公民自由中心”。
瑞典学院将今年的诺贝尔文学奖授予法国作家安妮·埃尔诺。她是自传体小说的代表人物，其代表作包括《悠悠岁月》等。
悉数诺贝尔奖史上的华人获奖者
瑞典皇家科学院说，这几位科学家的突出贡献是“用纠缠光子进行的实验，建立了贝尔不等式的违反，并开创了量子信息科学”。
在莱比锡工作的瑞典生物学家、进化遗传学专家斯万特·帕博获得今年诺贝尔生理学或医学奖，以表彰他在“关于已灭绝人类基因组和人类进化的发现 ”方面作出的贡献。
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