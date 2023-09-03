诺贝尔基金会撤回对俄、白、伊三国大使发出的邀请

（德国之声中文网）诺贝尔基金会宣布撤销对俄罗斯大使参加诺贝尔奖颁奖典礼的邀请。此前诺贝尔基金会邀请俄罗斯大使出席今年诺贝尔奖颁奖典礼的消息引起反对声浪。该基金会昨天（2日）宣布，如同去年一样，俄罗斯、白俄罗斯和伊朗的外交代表不会受到邀请。

基金会在声明中为先前的决定进行了辩护。声明称，尽可能广泛地传播诺贝尔奖所代表的价值观和信息是重要和正确的做法。去年，诺贝尔和平奖授予了来自俄罗斯和白俄罗斯的人权卫士以及参与记录俄罗斯战争罪行的乌克兰人，都传递了明确的政治信息。

声明称，但是瑞典国内由此而激起的“强烈反应”完全掩盖了这一信息，“因此，我们决定重复去年的做法，即不邀请俄罗斯、白俄罗斯和伊朗大使出席在斯德哥尔摩举行的诺贝尔奖颁奖仪式”。

瑞典首相克里斯特松对这一邀请提出批评，他表示不会允许这三个国家参加颁奖典礼。

诺贝尔文学奖、医学奖、物理学奖、化学奖和经济学奖将于12月10日在斯德哥尔摩颁发。诺贝尔和平奖将于同一天在奥斯陆由挪威诺贝尔委员会颁发。

延伸阅读：评论：2022年诺贝尔和平奖是对普京的一记耳光

俄罗斯和白俄罗斯运动员不能参加杭州亚运会

俄罗斯和白俄罗斯两国运动员原本打算通过参加杭州亚运会获取参加2024年巴黎奥运会的资格。不过国际奥委会宣布，该计划“因技术原因不可行”。

第19届亚运会将于9月23日至10月8日在杭州举办。今年7月，亚洲奥林匹克理事会（OCA）曾宣布批准俄罗斯和白俄罗斯至多500名选手参加杭州亚运会。当时，亚奥理事会主席谢赫·塔拉勒·法赫德·萨巴赫（Ahmad Al-Fahad Al-Sabah）表示，俄罗斯和白俄罗斯运动员允许以不代表国家的中立运动员资格参赛，不得获颁奖牌，且不得使用代表俄罗斯和白俄罗斯的国家象征。

亚奥理事会做出的最新声明是，“俄罗斯和白俄罗斯运动员不会参加亚运会。这是国际奥委会的决定，而不是亚奥理事会的决定”。

俄罗斯入侵乌克兰以来，国际奥委会暂停了俄罗斯和白俄罗斯代表参加所有体育比赛的资格。由于无法参加世界级比赛，俄罗斯和白俄罗斯两国运动员也就无法获得有效成绩拿到参加奥运会的入场券。也正因此两国运动员试图通过参加亚运会而获得国际比赛的成绩，为参加奥运会铺路。

今年7月，奥委会表示，俄罗斯和白俄罗斯将不会收到参加2024年巴黎奥运会的正式邀请。但是否允许两国运动员以个人身份参加奥运会，奥委会尚未做出最终决定。

乌克兰呼吁禁止俄罗斯参加巴黎奥运

（德新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。