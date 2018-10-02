诺贝尔和平奖授予2名反对性暴力的斗士

（德国之声中文网）挪威诺贝尔和平奖评委会周五（10月5日）在奥斯陆宣布，将2018年诺贝尔和平奖授予刚果医生穆克维格（Denis Mukwege）和联合国特别大使、伊拉克人权活动家穆拉德（Nadia Murad），以表彰他们为制止将性暴力作为战争武器做出的努力。评奖委员会称，两人为反对这一战争罪行进行了英勇战斗。

在评委会公布评选结果之前，专家们对今年的获奖人选难以做出预估。直到公布结果之前，也是出于对Metoo反对性侵运动的考虑，穆克维格和穆拉德的获奖呼声才不断提高。奥斯陆评委会必须在331名候选人中进行选择，其中包括 216位个人和115个组织。

现年25岁的穆拉德曾被"伊斯兰国"武装分子囚禁三个月，之后在巴登 - 符腾堡州州长克雷驰曼（Winfried Kretschmann）的倡议下来到德国。目前她生活在巴符州并作为联合国特别大使致力于帮助"伊斯兰国"恐怖分子的受害者。

去年，诺贝尔和平奖被授予"国际废除核武器运动"（Ican）。诺贝尔和平奖评委会称，该组织为签署禁止核武器协议作出了具有"开创性"的努力。诺贝尔和平奖评委会还明确要求所有核大国遵守放弃核武器的义务。

国际废除核武器运动为联合国禁核条约赢得122个国家的支持做出了巨大贡献。此前9个被认为拥核国家以及包括德国在内的几乎所有北约国家因对禁核条约的作用表示怀疑，因而抵制相关谈判。

诺贝尔奖史话 诺贝尔的遗嘱 从1901年首次颁奖起，已经有九百余人或机构获奖。而发明家诺贝尔(Alfred Nobel)去世时留给基金会的3158.72万瑞典克朗遗产，如今已经达到了1.69亿欧元。诺贝尔遗嘱中，本来只设立生理医学、物理、化学、文学、和平五个奖项，六十年代增设了经济学奖。由于该奖项并没有在遗嘱中有所体现，因此严格来说经济学奖并不是“诺贝尔奖”，其正式名称是“瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖”，所需资金也是由瑞典央行“永久性全额拨付”予诺贝尔基金会。图为诺贝尔奖章。

诺贝尔奖史话 最年轻 2014年和平奖得主马拉拉(Malala Yousafzai)是迄今最为年轻的诺贝尔奖得主，获奖时她只有17岁。最高龄的得主是阿什金(Arthur Ashkin)，他因在激光领域的开创性研究而获颁2018年诺贝尔物理学奖时，已经96岁了。而诺奖得主的平均年龄是60岁。

诺贝尔奖史话 居里夫人 在一百多年的历史中，女性获奖者只有五十余位。其中，居里夫人(Marie Curie)曾经两次获奖——化学奖和物理奖各一次。

诺贝尔奖史话 鲍林曾获化学奖、和平奖 总共有4人曾经两度获得诺贝尔奖。除了上文提到的居里夫人，巴丁(John Bardeen)因发明晶体管、开创超导BCS理论两度获得物理学奖；鲍林(Linus Carl Pauling)则因化学键理论研究、反对地面核试验分别获得化学奖、和平奖。研究胰岛素氨基酸序列、开创DNA测序技术的桑格(Frederick Sanger)则曾两度获得化学奖。此外，国际红十字会曾经三度获颁和平奖，联合国难民署(UNHCR)两度获得诺贝尔和平奖。

诺贝尔奖史话 2018没有文学奖 各个奖项累积有49次空缺，其中大部分发生在战争年代。空缺次数最多的是和平奖。而在今年，文学奖也暂停颁发。评奖委员会表示，会在2019年补发今年的奖项。图为瑞典著名诗人、文学奖评委弗罗斯滕松(Katarina Frostenson)和其丈夫法国摄影师阿尔诺（Jean-Claude Arnault）。后者受到了性侵指控，其后的连带反应造成了瑞典文学院的人事地震

诺贝尔奖史话 不屑于领奖的萨特 历史上，曾经有两人主动拒绝接受诺贝尔奖。特立独行的法国作家萨特(Jean Paul Sartre)拒绝任何奖项，因此1964年，他也顺理成章了回绝了诺贝尔文学奖委员会的好意。时任越南共产党领导人黎德寿则因与美国方面签署了越战停火协议，而与时任美国国务卿基辛格(Henry Kissinger)共同获得1973年度和平奖；但是，黎德寿认为，越南仍在战乱中，并不屑于和平奖的伪善，因此拒绝接受。

诺贝尔奖史话 帕斯捷尔纳克去世多年才获平反 而被迫拒绝诺贝尔奖的则总共有4人。创作了文学名著《日瓦格医生》的苏联作家帕斯捷尔纳克(Борис Леонидович Пастернак)则在1958年被迫拒绝了诺贝尔文学奖。此前，《日瓦格医生》早已被苏联当局查禁。而在瑞典文学院刚宣布其获奖时，帕斯捷尔纳克曾激动地回电表示感谢。但是几天后，帕斯捷尔纳克就遭苏联作家协会开除，并受到苏联各媒体的讨伐，不得不宣布拒绝领奖。一直到80年代戈尔巴乔夫上台后，去世多年的帕斯捷尔纳克才获平反，他的儿子在1989年12月前往斯德哥尔摩代领了该奖项。

诺贝尔奖史话 希特勒的禁令 1937年，希特勒颁布法令，禁止德国公民接受任何诺贝尔奖项。迫于该法案，德国化学家库恩(Richard Kuhn)、布特南特(Adolf Butenandt)、微生物学家多马克(Gerhard Domagk)拒绝领奖，并且一直到战后才补领了奖项。图为多马克(摄于1964年)。

诺贝尔奖史话 冯·奥西茨基 希特勒颁布该法令的直接原因，是因为德国记者、和平主义活动者冯·奥西茨基(Carl von Ossietzky)获得了1935年诺贝尔和平奖。冯·奥西茨基曾经在魏玛共和国时期揭露德国重新组建空军、涉嫌违反《凡尔赛条约》，并因此报道而被判叛国罪入狱。获释后不久，纳粹党掌权执政，冯·奥西茨基在国会纵火案次日就因其和平民主运动者身份被捕，并被投入集中营。他获得诺贝尔和平奖，对纳粹德国政府的国际声誉造成了沉重打击，希特勒更是认为，这是对他本人的侮辱。不久后，冯·奥西茨基因病重而获得释放，诺贝尔评奖委员会亲自前往他下榻的医院为其授奖。图为集中营里的冯·奥西茨基。

诺贝尔奖史话 狱中得知获奖 冯·奥西茨基也成为了首名在拘禁中获知自己得奖的诺贝尔奖得主。另外两名拘禁中获知得奖的则是来自缅甸的昂山素姬(1990年)以及来自中国的刘晓波(2010)。 作者: 文山



诺贝尔和平奖将于12月10日，即诺贝尔奖创始人阿尔弗雷德·诺贝尔（Alfred Nobel）逝世之日举行颁奖典礼，同时颁发的还有诺贝尔医学奖、物理奖、化学奖和诺贝尔文学奖，奖金总共为900万瑞典克朗（约合86万欧元）。其它诺贝尔奖的颁奖典礼在瑞典首都斯德哥尔摩举行，但是和平奖的颁奖典礼却是在挪威首都奥斯陆举行。

阿尔弗雷德·诺贝尔当初为何做出这样的决定原因不详。这位炸药发明家只是留下遗嘱，奖励那些"为人民的兄弟情谊以及为取缔或者减少现有军队"做出最多或者最佳贡献者。

李京慧 / 苗子 （德新社）