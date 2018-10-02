 诺贝尔和平奖授予2名反对性暴力的斗士 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.10.2018

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时政风云

诺贝尔和平奖授予2名反对性暴力的斗士

10月5日，2018年诺贝尔和平奖揭晓。挪威诺贝尔委员会宣布将本年度诺贝尔和平奖授予人权活动家、刚果医生穆克维格和伊拉克雅兹迪族女性穆拉德。

  • Friedensnobelpreis Nadia Murad (Getty Images/AFP/K. Betancur)

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2018年：纳迪亚·穆拉德

    这位伊拉克雅兹迪族妇女曾被恐怖组织“伊斯兰国”囚禁，遭酷刑，沦为性奴。如今，穆拉德（Nadia Murad）是联合国亲善大使，致力于雅兹迪族权益，并成为第17位荣获诺贝尔和平奖的女性。她和刚果医生丹尼斯· 穆克维格（Denis Mukwege）一起荣获了2018年的诺贝尔和平奖。

  • Kongo Kinshasa - Krankenhaus: Panzi Hospital (picture-alliance/Yonhap/YNA)

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2018年：刚果医生丹尼斯· 穆克维

    刚果医生丹尼斯· 穆克维格（Denis Mukwege）多年来一直致力于帮助战争中遭受性暴力的妇女，给她们新的希望。穆克维格在刚果布卡武（Bukavu）开办了一家医院，治疗遭到集体强奸的受害者。

  • Norwegen Friedensnobelpreisverleihung an ICAN in Oslo (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2017年：“国际废除核武器运动”

    2017年的诺贝尔和平奖被授予“国际废除核武器运动”(ICAN)，以表彰其多年来对推动建立一个无核世界做出的杰出贡献。在得奖之前，该组织再次呼吁国际社会为核裁军作出更多努力，并指出特朗普和金正恩都不应拥有可以终结世界的武器。

  • Kolumbien Juan Manuel Santos (Reuters/J.-M. Gomez)

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2016年：桑托斯

    2016年的诺贝尔和平奖被授予现任哥伦比亚总统桑托斯（Juan Manuel Santos），诺奖委员会对桑托斯“为结束该国长达50余年内战所做出的坚持不懈的努力”进行了表彰。

  • Tunesien Friedensnobelpreisträger das tunesische Quartett für den nationalen Dialog (picture-alliance/dpa/C. B. Ibrahim)

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2015年：突尼斯全国对话四方集团

    突尼斯全国对话四方集团（Quartet du dialogue national）是突尼斯四个公民团体组成的对话联盟，其目标是计划在2011年茉莉花革命发生后，能够有效介入不同政治和宗教势力之间的冲突与交涉，进而建立具多元主义和民主主义基础的突尼斯。

  • Friedensnobelpreis Verleihung Malala 10.12.2014 Oslo (Reuters/NTB Scanpix/C. Poppe)

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2014年：马拉拉

    2012年，为女童受教育权利奔走呼号的巴基斯坦少女马拉拉·优素福扎伊(Malala Yousafzay)在家乡遭到塔利班枪击险些丧命。两年后，马拉拉成为有史以来最年轻的诺贝尔奖得主。

  • Manthan in Lindau (DW)

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2014年：凯拉什·萨蒂亚尔希

    上世纪90年代起，萨蒂亚尔蒂（Kailash Satyarthi）一直活跃于反对印度童工运动，到目前为止，他组织的“拯救童年运动”已经释放了超过80000名儿童免受各种形式的奴役，成功的帮助整合康复和教育。2014年被授予诺贝尔和平奖。

  • OPCW Hauptsitz in Den Haag

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2013年：禁止化学武器组织

    禁止化学武器组织(OPCW）成立于1997年，成立的宗旨是为执行《禁止化学武器公约》。目前禁止化武组织正在叙利亚为销毁化武做出努力。监督人员自10月初开始便在叙利亚核实化学武器储存地点并监督销毁工作。

  • Friedensnobelpreis EU Europäische Union Symbolbild

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2012年：欧盟

    欧盟各国因致力于欧洲融合项目而获得诺贝尔和平奖的表彰。诺奖委员会认为，欧盟为欧洲的和平和民主做出重要贡献。诺奖委员会主席亚格兰德（Thorbjörn Jagland）和诺贝尔研究所负责人伦德斯塔特（Geir Lundestad）多年来极力主张将奖项授予欧盟。

  • Friedensnobelpreis 2011 Leymah Gbowee Tawakkul Karman und Ellen Johnson Sirleaf

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2011年：三名女性获奖

    诺贝尔和平奖在2011年首次授予三名女性。她们为女权的不懈奋斗以及在所属国家中以和平方式争取民主和包容是获奖原因。这三人分别是利比亚女维权人士莱马·博韦（Leymah Gbowee）、也门女维权人士塔瓦库尔·卡曼（Tawakkul Karman）和利比里亚总统艾伦·约翰逊-瑟利夫（Ellen Johnson-Sirleaf）。

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2010年诺贝尔和平奖得主：刘晓波

    诺奖委员会表扬了这名作家“在中国长期以非暴力方式为基本人权奋斗”。但刘晓波为此付出了高昂的代价。这名异议人士、“零八宪章”共同起草人因“煽动颠覆国家政权罪”被判处11年有期徒刑，2009年入狱，在经过了8年牢狱后于2017年7月去世。

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2009年：奥巴马

    2009年12月，挪威诺奖委员会主席亚格兰德将诺贝尔和平奖颁发给美国总统奥巴马。批评者认为，奥巴马获奖为时过早。虽然他当时已提出了世界无核化的理念，但尚未付诸实践。

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2007年：艾伯特·戈尔

    2007年，艾伯特·戈尔（Al Gore）因在气候变迁与环境议题上做出的贡献而获得诺贝尔和平奖。他与联合国政府间气候变化专门委员会主席帕乔里（Rajendra Kumar Pachauri）一同因为保护气候做出努力而获奖。他在发表获奖感言时表示，美国和中国必须为气候保护不力负责。

  • Global Media Forum Shirin Ebadi

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2003年：伊朗女权律师埃巴迪

    伊朗女权律师埃巴迪（Shirin Ebadi）是首位因为“对和平工作做出特殊贡献”而获奖的穆斯林女性和伊朗女性。她对于民主和人权，特别是争取女性和儿童权利所作的努力使她摘得诺贝尔和平奖。埃巴蒂在接过奖项时并未戴上头巾，借此表达自己的态度。

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    1993年：德克勒克和曼德拉

    时任南非总统的德克勒克（Frederik de Klerk，左）在废除种族隔离政策上做出贡献。而曾任“非洲人国民大会”领袖的纳尔逊·曼德拉（Nelson Mandela）则因领导反种族隔离运动入狱服刑逾27年。两人对结束南非种族隔离政策皆做出莫大贡献，1993年共同获得诺贝尔和平奖。一年后，曼德拉成为南非首位黑人总统。

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    1991年：昂山素季

    昂山素季自80年代末开始以非暴力的形势提倡缅甸民主化。1991年她因为对人权做出的贡献而摘得诺贝尔和平奖，但只有她儿子代表她出席领奖。这名女性政治家在缅甸遭长期监禁。2010年缅甸军政府将其释放。2012年开始担任缅甸国会议员。自罗兴亚危机开始，昂山素季的光环开始褪去，她因为没有为罗兴亚难民发声、也没有谴责缅甸军方的行动而遭到国际社会批评。

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    1990年：戈尔巴乔夫

    戈尔巴乔夫（Michail Gorbatschow）的政策促使苏联解体，其不干预政策则导致柏林围墙的拆除以及两德统一。1990年戈尔巴乔夫因此获得诺贝尔和平奖。但由于苏联严峻的内政情势，戈尔巴乔夫并未亲自前往奥斯陆领奖，一名代表替他接过了此项殊荣。

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    1983年：瓦文萨

    瓦文萨（Lech Walesa）获得诺贝尔和平奖时，他委托妻子和儿子前往奥斯陆代领奖项。这名波兰团结工会领导人在1983年12月仍处于住家软禁的状态，只能以短波接收器聆听颁奖典礼的过程。1990年瓦文萨被选为波兰总统。

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    1973年：基辛格和黎德寿

    1973年1月23日，亨利·基辛格（Henry Kissinger）黎德寿（Le Duc Tho）就美国和越南民主共和国的停火协议讨论了最后细节。两人对越南和平做出贡献获得诺贝尔和平奖。黎德寿（右）并未出席颁奖仪式。他以该国尚未达到和平为由拒绝领取奖项。

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    1971年：勃兰特

    维利·勃兰特（Willy Brandt）是第二次世界大战过后首名获得诺贝尔和平奖的德国人。他的东方政策使他获得了诺贝尔和平奖。该政策旨在使德意志联邦共和国与前东德和东欧国家关系正常化。

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    表彰和平斗士

    自1901年开始，诺贝尔和平奖每年在12月10日（瑞典发明家阿尔弗雷德·诺贝尔的忌日）颁发，用来表彰和平斗士。与其他在瑞典斯德哥尔摩颁发的奖项不同，诺贝尔和平奖颁奖典礼在挪威首都奥斯陆举行。

    作者: Sabine Peschel/Rayna Breuer/张筠青/王凡


  • Friedensnobelpreis Nadia Murad (Getty Images/AFP/K. Betancur)

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2018年：纳迪亚·穆拉德

    这位伊拉克雅兹迪族妇女曾被恐怖组织“伊斯兰国”囚禁，遭酷刑，沦为性奴。如今，穆拉德（Nadia Murad）是联合国亲善大使，致力于雅兹迪族权益，并成为第17位荣获诺贝尔和平奖的女性。她和刚果医生丹尼斯· 穆克维格（Denis Mukwege）一起荣获了2018年的诺贝尔和平奖。

  • Kongo Kinshasa - Krankenhaus: Panzi Hospital (picture-alliance/Yonhap/YNA)

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2018年：刚果医生丹尼斯· 穆克维

    刚果医生丹尼斯· 穆克维格（Denis Mukwege）多年来一直致力于帮助战争中遭受性暴力的妇女，给她们新的希望。穆克维格在刚果布卡武（Bukavu）开办了一家医院，治疗遭到集体强奸的受害者。

  • Norwegen Friedensnobelpreisverleihung an ICAN in Oslo (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2017年：“国际废除核武器运动”

    2017年的诺贝尔和平奖被授予“国际废除核武器运动”(ICAN)，以表彰其多年来对推动建立一个无核世界做出的杰出贡献。在得奖之前，该组织再次呼吁国际社会为核裁军作出更多努力，并指出特朗普和金正恩都不应拥有可以终结世界的武器。

  • Kolumbien Juan Manuel Santos (Reuters/J.-M. Gomez)

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2016年：桑托斯

    2016年的诺贝尔和平奖被授予现任哥伦比亚总统桑托斯（Juan Manuel Santos），诺奖委员会对桑托斯“为结束该国长达50余年内战所做出的坚持不懈的努力”进行了表彰。

  • Tunesien Friedensnobelpreisträger das tunesische Quartett für den nationalen Dialog (picture-alliance/dpa/C. B. Ibrahim)

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2015年：突尼斯全国对话四方集团

    突尼斯全国对话四方集团（Quartet du dialogue national）是突尼斯四个公民团体组成的对话联盟，其目标是计划在2011年茉莉花革命发生后，能够有效介入不同政治和宗教势力之间的冲突与交涉，进而建立具多元主义和民主主义基础的突尼斯。

  • Friedensnobelpreis Verleihung Malala 10.12.2014 Oslo (Reuters/NTB Scanpix/C. Poppe)

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2014年：马拉拉

    2012年，为女童受教育权利奔走呼号的巴基斯坦少女马拉拉·优素福扎伊(Malala Yousafzay)在家乡遭到塔利班枪击险些丧命。两年后，马拉拉成为有史以来最年轻的诺贝尔奖得主。

  • Manthan in Lindau (DW)

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2014年：凯拉什·萨蒂亚尔希

    上世纪90年代起，萨蒂亚尔蒂（Kailash Satyarthi）一直活跃于反对印度童工运动，到目前为止，他组织的“拯救童年运动”已经释放了超过80000名儿童免受各种形式的奴役，成功的帮助整合康复和教育。2014年被授予诺贝尔和平奖。

  • OPCW Hauptsitz in Den Haag

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2013年：禁止化学武器组织

    禁止化学武器组织(OPCW）成立于1997年，成立的宗旨是为执行《禁止化学武器公约》。目前禁止化武组织正在叙利亚为销毁化武做出努力。监督人员自10月初开始便在叙利亚核实化学武器储存地点并监督销毁工作。

  • Friedensnobelpreis EU Europäische Union Symbolbild

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2012年：欧盟

    欧盟各国因致力于欧洲融合项目而获得诺贝尔和平奖的表彰。诺奖委员会认为，欧盟为欧洲的和平和民主做出重要贡献。诺奖委员会主席亚格兰德（Thorbjörn Jagland）和诺贝尔研究所负责人伦德斯塔特（Geir Lundestad）多年来极力主张将奖项授予欧盟。

  • Friedensnobelpreis 2011 Leymah Gbowee Tawakkul Karman und Ellen Johnson Sirleaf

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2011年：三名女性获奖

    诺贝尔和平奖在2011年首次授予三名女性。她们为女权的不懈奋斗以及在所属国家中以和平方式争取民主和包容是获奖原因。这三人分别是利比亚女维权人士莱马·博韦（Leymah Gbowee）、也门女维权人士塔瓦库尔·卡曼（Tawakkul Karman）和利比里亚总统艾伦·约翰逊-瑟利夫（Ellen Johnson-Sirleaf）。

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2010年诺贝尔和平奖得主：刘晓波

    诺奖委员会表扬了这名作家“在中国长期以非暴力方式为基本人权奋斗”。但刘晓波为此付出了高昂的代价。这名异议人士、“零八宪章”共同起草人因“煽动颠覆国家政权罪”被判处11年有期徒刑，2009年入狱，在经过了8年牢狱后于2017年7月去世。

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2009年：奥巴马

    2009年12月，挪威诺奖委员会主席亚格兰德将诺贝尔和平奖颁发给美国总统奥巴马。批评者认为，奥巴马获奖为时过早。虽然他当时已提出了世界无核化的理念，但尚未付诸实践。

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2007年：艾伯特·戈尔

    2007年，艾伯特·戈尔（Al Gore）因在气候变迁与环境议题上做出的贡献而获得诺贝尔和平奖。他与联合国政府间气候变化专门委员会主席帕乔里（Rajendra Kumar Pachauri）一同因为保护气候做出努力而获奖。他在发表获奖感言时表示，美国和中国必须为气候保护不力负责。

  • Global Media Forum Shirin Ebadi

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    2003年：伊朗女权律师埃巴迪

    伊朗女权律师埃巴迪（Shirin Ebadi）是首位因为“对和平工作做出特殊贡献”而获奖的穆斯林女性和伊朗女性。她对于民主和人权，特别是争取女性和儿童权利所作的努力使她摘得诺贝尔和平奖。埃巴蒂在接过奖项时并未戴上头巾，借此表达自己的态度。

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    1993年：德克勒克和曼德拉

    时任南非总统的德克勒克（Frederik de Klerk，左）在废除种族隔离政策上做出贡献。而曾任“非洲人国民大会”领袖的纳尔逊·曼德拉（Nelson Mandela）则因领导反种族隔离运动入狱服刑逾27年。两人对结束南非种族隔离政策皆做出莫大贡献，1993年共同获得诺贝尔和平奖。一年后，曼德拉成为南非首位黑人总统。

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    1991年：昂山素季

    昂山素季自80年代末开始以非暴力的形势提倡缅甸民主化。1991年她因为对人权做出的贡献而摘得诺贝尔和平奖，但只有她儿子代表她出席领奖。这名女性政治家在缅甸遭长期监禁。2010年缅甸军政府将其释放。2012年开始担任缅甸国会议员。自罗兴亚危机开始，昂山素季的光环开始褪去，她因为没有为罗兴亚难民发声、也没有谴责缅甸军方的行动而遭到国际社会批评。

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    1990年：戈尔巴乔夫

    戈尔巴乔夫（Michail Gorbatschow）的政策促使苏联解体，其不干预政策则导致柏林围墙的拆除以及两德统一。1990年戈尔巴乔夫因此获得诺贝尔和平奖。但由于苏联严峻的内政情势，戈尔巴乔夫并未亲自前往奥斯陆领奖，一名代表替他接过了此项殊荣。

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    1983年：瓦文萨

    瓦文萨（Lech Walesa）获得诺贝尔和平奖时，他委托妻子和儿子前往奥斯陆代领奖项。这名波兰团结工会领导人在1983年12月仍处于住家软禁的状态，只能以短波接收器聆听颁奖典礼的过程。1990年瓦文萨被选为波兰总统。

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    1973年：基辛格和黎德寿

    1973年1月23日，亨利·基辛格（Henry Kissinger）黎德寿（Le Duc Tho）就美国和越南民主共和国的停火协议讨论了最后细节。两人对越南和平做出贡献获得诺贝尔和平奖。黎德寿（右）并未出席颁奖仪式。他以该国尚未达到和平为由拒绝领取奖项。

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    1971年：勃兰特

    维利·勃兰特（Willy Brandt）是第二次世界大战过后首名获得诺贝尔和平奖的德国人。他的东方政策使他获得了诺贝尔和平奖。该政策旨在使德意志联邦共和国与前东德和东欧国家关系正常化。

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    盘点知名诺贝尔和平奖得主

    表彰和平斗士

    自1901年开始，诺贝尔和平奖每年在12月10日（瑞典发明家阿尔弗雷德·诺贝尔的忌日）颁发，用来表彰和平斗士。与其他在瑞典斯德哥尔摩颁发的奖项不同，诺贝尔和平奖颁奖典礼在挪威首都奥斯陆举行。

    作者: Sabine Peschel/Rayna Breuer/张筠青/王凡


（德国之声中文网）挪威诺贝尔和平奖评委会周五（10月5日）在奥斯陆宣布，将2018年诺贝尔和平奖授予刚果医生穆克维格（Denis Mukwege）和联合国特别大使、伊拉克人权活动家穆拉德（Nadia Murad），以表彰他们为制止将性暴力作为战争武器做出的努力。评奖委员会称，两人为反对这一战争罪行进行了英勇战斗。

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当地时间周三中午，瑞典皇家科学院公布了2018年诺贝尔化学奖得主。来自英国与美国的三名科学家分享了今年的奖项。他们分别实现了酶的定向演化、研发了可生产多肽和抗体的噬菌体呈现技术。 (03.10.2018)

因性侵指控而面临严重危机的瑞典学院本周五宣布，2018年的诺贝尔文学奖将暂停评选，而改在明年10月与2019年度文学奖一同颁发。 (04.05.2018)

在评委会公布评选结果之前，专家们对今年的获奖人选难以做出预估。直到公布结果之前，也是出于对Metoo反对性侵运动的考虑，穆克维格和穆拉德的获奖呼声才不断提高。奥斯陆评委会必须在331名候选人中进行选择，其中包括 216位个人和115个组织。

现年25岁的穆拉德曾被"伊斯兰国"武装分子囚禁三个月，之后在巴登 - 符腾堡州州长克雷驰曼（Winfried Kretschmann）的倡议下来到德国。目前她生活在巴符州并作为联合国特别大使致力于帮助"伊斯兰国"恐怖分子的受害者。

去年，诺贝尔和平奖被授予"国际废除核武器运动"（Ican）。诺贝尔和平奖评委会称，该组织为签署禁止核武器协议作出了具有"开创性"的努力。诺贝尔和平奖评委会还明确要求所有核大国遵守放弃核武器的义务。

国际废除核武器运动为联合国禁核条约赢得122个国家的支持做出了巨大贡献。此前9个被认为拥核国家以及包括德国在内的几乎所有北约国家因对禁核条约的作用表示怀疑，因而抵制相关谈判。

  • Nobelpreis Medallier (picture-alliance/AP Photo/F. Vergara)

    诺贝尔奖史话

    诺贝尔的遗嘱

    从1901年首次颁奖起，已经有九百余人或机构获奖。而发明家诺贝尔(Alfred Nobel)去世时留给基金会的3158.72万瑞典克朗遗产，如今已经达到了1.69亿欧元。诺贝尔遗嘱中，本来只设立生理医学、物理、化学、文学、和平五个奖项，六十年代增设了经济学奖。由于该奖项并没有在遗嘱中有所体现，因此严格来说经济学奖并不是“诺贝尔奖”，其正式名称是“瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖”，所需资金也是由瑞典央行“永久性全额拨付”予诺贝尔基金会。图为诺贝尔奖章。

  • Friedensnobelpreis Verleihung Malala 10.12.2014 Oslo (Reuters/NTB Scanpix/C. Poppe)

    诺贝尔奖史话

    最年轻

    2014年和平奖得主马拉拉(Malala Yousafzai)是迄今最为年轻的诺贝尔奖得主，获奖时她只有17岁。最高龄的得主是阿什金(Arthur Ashkin)，他因在激光领域的开创性研究而获颁2018年诺贝尔物理学奖时，已经96岁了。而诺奖得主的平均年龄是60岁。

  • Marie Curie (picture-alliance/empics/PA Wire)

    诺贝尔奖史话

    居里夫人

    在一百多年的历史中，女性获奖者只有五十余位。其中，居里夫人(Marie Curie)曾经两次获奖——化学奖和物理奖各一次。

  • Linus Pauling, der amerikanische Chemiker (dpa)

    诺贝尔奖史话

    鲍林曾获化学奖、和平奖

    总共有4人曾经两度获得诺贝尔奖。除了上文提到的居里夫人，巴丁(John Bardeen)因发明晶体管、开创超导BCS理论两度获得物理学奖；鲍林(Linus Carl Pauling)则因化学键理论研究、反对地面核试验分别获得化学奖、和平奖。研究胰岛素氨基酸序列、开创DNA测序技术的桑格(Frederick Sanger)则曾两度获得化学奖。此外，国际红十字会曾经三度获颁和平奖，联合国难民署(UNHCR)两度获得诺贝尔和平奖。

  • Katarina Frostensson, Jean Claude Arnault (picture-alliance/IBL Schweden)

    诺贝尔奖史话

    2018没有文学奖

    各个奖项累积有49次空缺，其中大部分发生在战争年代。空缺次数最多的是和平奖。而在今年，文学奖也暂停颁发。评奖委员会表示，会在2019年补发今年的奖项。图为瑞典著名诗人、文学奖评委弗罗斯滕松(Katarina Frostenson)和其丈夫法国摄影师阿尔诺（Jean-Claude Arnault）。后者受到了性侵指控，其后的连带反应造成了瑞典文学院的人事地震

  • Frankreich Jean-Paul Sartre (picture-alliance/Selva/Leemage)

    诺贝尔奖史话

    不屑于领奖的萨特

    历史上，曾经有两人主动拒绝接受诺贝尔奖。特立独行的法国作家萨特(Jean Paul Sartre)拒绝任何奖项，因此1964年，他也顺理成章了回绝了诺贝尔文学奖委员会的好意。时任越南共产党领导人黎德寿则因与美国方面签署了越战停火协议，而与时任美国国务卿基辛格(Henry Kissinger)共同获得1973年度和平奖；但是，黎德寿认为，越南仍在战乱中，并不屑于和平奖的伪善，因此拒绝接受。

  • Russland Schriftsteller Boris Pasternak (picture alliance/akg-images)

    诺贝尔奖史话

    帕斯捷尔纳克去世多年才获平反

    而被迫拒绝诺贝尔奖的则总共有4人。创作了文学名著《日瓦格医生》的苏联作家帕斯捷尔纳克(Борис Леонидович Пастернак)则在1958年被迫拒绝了诺贝尔文学奖。此前，《日瓦格医生》早已被苏联当局查禁。而在瑞典文学院刚宣布其获奖时，帕斯捷尔纳克曾激动地回电表示感谢。但是几天后，帕斯捷尔纳克就遭苏联作家协会开除，并受到苏联各媒体的讨伐，不得不宣布拒绝领奖。一直到80年代戈尔巴乔夫上台后，去世多年的帕斯捷尔纳克才获平反，他的儿子在1989年12月前往斯德哥尔摩代领了该奖项。

  • Flash-Galerie Nobelpreisträger Medizin (AP)

    诺贝尔奖史话

    希特勒的禁令

    1937年，希特勒颁布法令，禁止德国公民接受任何诺贝尔奖项。迫于该法案，德国化学家库恩(Richard Kuhn)、布特南特(Adolf Butenandt)、微生物学家多马克(Gerhard Domagk)拒绝领奖，并且一直到战后才补领了奖项。图为多马克(摄于1964年)。

  • Carl von Ossietzky KZ Esterwegen (Bundesarchiv 183-R70579)

    诺贝尔奖史话

    冯·奥西茨基

    希特勒颁布该法令的直接原因，是因为德国记者、和平主义活动者冯·奥西茨基(Carl von Ossietzky)获得了1935年诺贝尔和平奖。冯·奥西茨基曾经在魏玛共和国时期揭露德国重新组建空军、涉嫌违反《凡尔赛条约》，并因此报道而被判叛国罪入狱。获释后不久，纳粹党掌权执政，冯·奥西茨基在国会纵火案次日就因其和平民主运动者身份被捕，并被投入集中营。他获得诺贝尔和平奖，对纳粹德国政府的国际声誉造成了沉重打击，希特勒更是认为，这是对他本人的侮辱。不久后，冯·奥西茨基因病重而获得释放，诺贝尔评奖委员会亲自前往他下榻的医院为其授奖。图为集中营里的冯·奥西茨基。

  • China Bürgerrechtler Liu Xiaobo (picture-alliance/dpa/Liu Xia)

    诺贝尔奖史话

    狱中得知获奖

    冯·奥西茨基也成为了首名在拘禁中获知自己得奖的诺贝尔奖得主。另外两名拘禁中获知得奖的则是来自缅甸的昂山素姬(1990年)以及来自中国的刘晓波(2010)。

    作者: 文山


诺贝尔和平奖将于12月10日，即诺贝尔奖创始人阿尔弗雷德·诺贝尔（Alfred Nobel）逝世之日举行颁奖典礼，同时颁发的还有诺贝尔医学奖、物理奖、化学奖和诺贝尔文学奖，奖金总共为900万瑞典克朗（约合86万欧元）。其它诺贝尔奖的颁奖典礼在瑞典首都斯德哥尔摩举行，但是和平奖的颁奖典礼却是在挪威首都奥斯陆举行。

阿尔弗雷德·诺贝尔当初为何做出这样的决定原因不详。这位炸药发明家只是留下遗嘱，奖励那些"为人民的兄弟情谊以及为取缔或者减少现有军队"做出最多或者最佳贡献者。

 

李京慧 / 苗子  （德新社）

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盘点知名诺贝尔和平奖得主

诺贝尔和平奖是五个诺贝尔奖中的一个。根据诺贝尔的遗嘱，和平奖应颁给“为促进民族团结友好、取消或裁减常备军队以及为和平会议的组织和宣传尽到最大努力或作出最大贡献者”。自1901年至今，共有106人和24个组织获此殊荣。 (05.10.2018)  

诺贝尔奖史话

在科学领域，诺贝尔奖可以说是最具分量的奖项。此外，诺贝尔和平奖、文学奖也具备相当的影响力。 (02.10.2018)  

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