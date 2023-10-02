 诺贝尔医学奖揭晓 匈美科学家分享殊荣 | 科技环境 | DW | 02.10.2023

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科技环境

诺贝尔医学奖揭晓 匈美科学家分享殊荣

10月2日，卡罗林斯卡学院（Karolinska Institute）在瑞典首都斯德哥尔摩宣布，本年度诺贝尔医学奖授予匈牙利科学家卡里卡（Katalin Karikó）和美国科学家魏斯曼（Drew Weissman）。

Nobelpreis Medizin 2023 | Katalin Karikó und Drew Weissman

（德国之声中文网）诺贝尔委员会在斯德哥尔摩宣布，匈牙利出生的科学家卡里卡及其美国同行魏斯曼因"发现了核苷酸基修饰，从而使有效mRNA疫苗的开发成为可能"，而被授予本年度诺贝尔医学奖。mRNA技术为研发出第一批新冠疫苗铺平了道路。德国美因茨的Biontech公司以及美国莫德纳公司是最先向市场推出mRNA疫苗产品的公司。

诺贝尔委员会陈述颁奖理由时表示, 当人类面对现代健康史上最严峻威胁时，上述两位科学家"具有划时代意义的科研成果"使疫苗研发达到了前所未有的快捷速度。

诺奖委员会在斯德哥尔摩表示，mRNA疫苗研发的快捷速度及其灵活性，为研发针对其他传染病的疫苗提供了新的平台。"今后这项技术也可用来研制治疗性蛋白质以及治疗特定种类的癌症。"

获悉得奖消息后，卡里卡首先想到了过世的母亲。

获悉得奖消息后，卡里卡首先想到了过世的母亲。

卡里卡是匈牙利赛格德大学（University Szeged） 教授, 同时也在美国宾夕法尼亚大学担任教职。魏斯曼则在宾夕法尼亚大学同卡里卡一道从事研究。

瑞典电台报道称，电台同卡里卡本人取得联系后，这位诺贝尔医学奖得主对获奖消息感到难以置信。确认消息属实后，卡里卡首先想到的是已经过世的母亲。她表示，母亲十年前就已开始关注诺贝尔奖评奖结果，"尽管当时我连教授都还不是。"

魏斯曼一开始也以为所谓的获奖消息是有人拿他开玩笑。他对瑞典电台表示，他会请全家人出去吃一顿上好的晚餐，然后会接着工作。他说，他不是一个喜欢开Party的人。

同时获得诺贝尔医学奖的美国科学家魏斯曼。

同时获得诺贝尔医学奖的美国科学家魏斯曼。

负责疫苗和生物医学的德国保罗·埃利希研究所（Paul Ehrlich Institute）所长西丘特克（Klaus Cichutek）对德新社表示，mRNA意味着医学发展登上了一个实质性新台阶。疫苗中的 mRNA 是病毒蛋白质的复制蓝图。这种蛋白在接种者的少数体细胞中产生后，免疫系统就会对抗这种蛋白质。

去年，诺贝尔医学奖授予了在莱比锡马克斯-普朗克进化人类学研究所工作的瑞典人斯万特·帕博（Svante Pääbo）。他因其在人类进化方面的突破性研究成果而获此殊荣。自 1901 年首次颁奖以来，共有 225 人获得过诺贝尔医学奖。

每年一度的诺贝尔奖发布流程都是按固定模式进行的。医学奖获奖者揭晓之后，周二和周三将分别公布物理和化学奖得奖者，周四则是文学奖，周五公布本年度诺贝尔和平奖评选结果。除和平奖之外，其他奖项均在瑞典首都斯德哥尔摩发布，和平奖则在挪威首都奥斯陆发布。下周一，斯德哥尔摩还将宣布经济奖的评选结果。去年，德国人无缘诺贝尔奖项。

诺贝尔奖是阿尔弗雷德·诺贝尔(1833-1896)的遗嘱设立的奖项。每年按不同奖项，授予上一年度对人类做出杰出贡献的人物。每年在诺贝尔逝世纪念日，12月10日，举行颁奖仪式。

同往年不同的是，今年诺贝尔基金会为每个奖项的奖金增加了一百万瑞典克朗，使奖金额度增加至一千一百万克朗，大致相当于95万欧元。

（德新社，法新社，美联社）

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