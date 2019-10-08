诺贝尔化学奖花落谁家？

（德国之声中文网）今年荣获诺贝尔化学奖的三位科学家分别是来自美国的约翰·古迪纳夫（John B. Goodenough）、来自英国的斯坦利·威廷汉（Stanley Whittingham ）和来自日本的吉野彰（Akira Yoshino）。

锂电池已经是我们生活中的必备品。所有的智能手机、平板电脑、笔记本电脑、数码相机、电动车使用的都是锂电池。

锂电池优点突出，小巧轻盈，储电量高而且不包含有毒的重金属。另外锂电池的"记忆功能"也不明显。以前使用的镍镉电池或者镍氢电池的"记忆功能"都会造成电池充不满的效果。

现如今锂电池被应用在我们生活的方方面面。

锂电池应用在日常生活的方方面面

不过锂电池也并不是没有争议的。锂电池已经接近其物理极限，也正因此几年前曾发生过三星手机电池过热起火的事故。科学家们现如今正在研究新的存储技术。

昨天公布的2019年度诺贝尔物理学奖由加拿大裔美国科学家詹姆斯·皮布尔斯（James Peebles）、瑞士科学家米歇尔·梅尔（Michel Mayor）以及迪迪尔·奎洛茨（Didier Queloz）共同分享。这一奖项颁授给三人是为了表彰他们"在增进我们对宇宙演化，以及地球在宇宙中地位的理解方面所做出的贡献"。

此前一天公布的2019年诺贝尔生理学或医学奖授予美国哈佛医学院癌症学家威廉·凯林（William G. Kaelin），英国牛津大学和弗朗西斯·克里克研究所的临床医生彼得·约翰·拉特克里夫（Sir Peter J. Ratcliffe）以及美国约翰霍普金斯大学医学院的雷格·塞门扎（Greg Semenza）。他们获奖的理由是发现了细胞如何感知以及对氧气供应的适应性。