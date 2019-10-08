诺贝尔化学奖花落谁家？

（德国之声中文网）今年荣获诺贝尔化学奖的三位科学家分别是来自美国的约翰·古迪纳夫（John B. Goodenough）、来自英国的斯坦利·威廷汉（Stanley Whittingham ）和来自日本的吉野彰（Akira Yoshino）。
锂电池已经是我们生活中的必备品。所有的智能手机、平板电脑、笔记本电脑、数码相机、电动车使用的都是锂电池。
锂电池优点突出，小巧轻盈，储电量高而且不包含有毒的重金属。另外锂电池的"记忆功能"也不明显。以前使用的镍镉电池或者镍氢电池的"记忆功能"都会造成电池充不满的效果。
现如今锂电池被应用在我们生活的方方面面。
锂电池应用在日常生活的方方面面
不过锂电池也并不是没有争议的。锂电池已经接近其物理极限，也正因此几年前曾发生过三星手机电池过热起火的事故。科学家们现如今正在研究新的存储技术。
昨天公布的2019年度诺贝尔物理学奖由加拿大裔美国科学家詹姆斯·皮布尔斯（James Peebles）、瑞士科学家米歇尔·梅尔（Michel Mayor）以及迪迪尔·奎洛茨（Didier Queloz）共同分享。这一奖项颁授给三人是为了表彰他们"在增进我们对宇宙演化，以及地球在宇宙中地位的理解方面所做出的贡献"。
此前一天公布的2019年诺贝尔生理学或医学奖授予美国哈佛医学院癌症学家威廉·凯林（William G. Kaelin），英国牛津大学和弗朗西斯·克里克研究所的临床医生彼得·约翰·拉特克里夫（Sir Peter J. Ratcliffe）以及美国约翰霍普金斯大学医学院的雷格·塞门扎（Greg Semenza）。他们获奖的理由是发现了细胞如何感知以及对氧气供应的适应性。
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百年回眸：诺贝尔化学奖
2018年：进化革命
阿诺德（Frances H. Arnold）、史密斯（George P. Smith）和温特尔（Gregory P. Winter）三位科学家在实验室中创造出了自然界的进化。诺贝尔化学委员会主席表示：“这些科学家们在试管中应用了达尔文进化论。”如今，他们科研方法被应用于药物领域，比如为糖尿病患者生产胰岛素。
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百年回眸：诺贝尔化学奖
2014年：微小世界的大英雄
德国物理学家黑尔（Stefan Hell）和美国科学家白兹格（Eric Betzig）、莫尔纳（William Moerner）研制成功了一种突破性的显微技术，将光学显微镜的范围提高到了纳米尺度，甚至可以超高分辨活体组织，比如癌细胞。
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百年回眸：诺贝尔化学奖
2013年：虚拟空间的化学
借助电脑程序，人们可以轻而易举地对复杂的化学结构进行分析，任意进行拼接，并可以预言其反应。三名诺贝尔化学奖得主马丁·卡普拉斯(Martin Karplus)，迈克尔·莱维特(Michael Levitt)和亚利耶·瓦谢尔(Arieh Warshel)为此奠定了基础，并为许多应用铺平了道路，比如在电脑上研发药物。
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百年回眸：诺贝尔化学奖
2008年：闪着绿光的老鼠
化学里有些东西确实挺难懂的，比如“绿色荧光蛋白”。日本人下村脩、美国人查尔菲（Martin Chalfie）和生于美国的华裔钱永健（Roger Tsien）对这一物质进行了研究。在自然条件下，这种蛋白会出现在一些水母类动物上。而借助基因技术，老鼠也能产生这种蛋白。这样就能便于对活体器官的代谢过程进行观察。
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百年回眸：诺贝尔化学奖
1995年：臭氧空洞是如何产生的？
克鲁岑（Paul Crutzen）、莫里纳（Mario Molina）和罗兰（Frank Rowland）的研究项目是大气化学，尤其是臭氧层的产生和分解。这三位学者证明了，臭氧层对于人类社会排放的气体会作出何种反应，从而解释了臭氧空洞的来由。诺奖委员会认为这一成就足以得到表彰。
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百年回眸：诺贝尔化学奖
1963年：终于有了塑料袋！
1963年，德国人齐格勒（Karl Waldemar Ziegler）与意大利化学家纳塔（Guilio Natta）共享诺贝尔化学奖。两人发明了一种能够合成聚乙烯的工艺，而塑料袋正是用这种材料制造的。
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百年回眸：诺贝尔化学奖
1958年：糖尿病的奥秘
英国人桑格（Frederick Sanger）揭示了胰岛素的结构。糖尿病人无法制造或者是不能制造足量的胰岛素，因此必须经常通过注射的方式来补充，以维持生命。胰岛素目前已经可以通过基因技术大批量生产。
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百年回眸：诺贝尔化学奖
1944年：核裂变-天使与魔鬼的合体
哈恩（Otto Hahn）发现了原子的核裂变。如果用较小粒子-中子，撞击质量较重的原子核，后者就会变成两个较小的原子核。这一过程会释放大量能量，以及其他中子，从而构成链式反应。哈恩的发现能够用来生产核电，但也可以制造原子弹。
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百年回眸：诺贝尔化学奖
1939年：为何男女有别
德国人布特南特（Adolf Butenandt）因为在性激素方面的研究而获诺贝尔奖。但希特勒不允许他前去参加颁奖仪式。布特南特首次成功分离出了许多控制人体性功能的荷尔蒙。正是这些物质决定了男性胚胎最终成为男人，女性胚胎成为女人。
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百年回眸：诺贝尔化学奖
1927年：自然的助消化剂
威兰德（Heinrich Otto Wieland）也是一名来自德国的诺贝尔化学奖得主，他发现了胆汁酸的结构。胆汁酸是胆汁的主要组成部分，由肝脏合成。它能够帮助人体消化和吸收脂肪。
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百年回眸：诺贝尔化学奖
1918年：化肥横空出世
德国人哈伯（Fritz Haber）发明了用氢气和氮气合成氨的方法。这使得人工合成肥料成为可能，加速了农业发展，以应对不断增长的全球人口。但合成氨技术也奏响了炸药生产的序曲。
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百年回眸：诺贝尔化学奖
1915年：多姿多彩的植物
德国化学家维尔施泰特（Richard Willstätter）凭借对植物色素的研究而获得诺贝尔化学奖。尤其是对叶绿素的研究具有重大意义：正是这种物质让植物呈现绿色，并能促成光合作用，把阳光、二氧化碳和水最终转化为糖类。
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百年回眸：诺贝尔化学奖
1911年：光芒四射的发现
居里夫人曾两次荣获诺贝尔奖：1903年她获得物理奖，八年之后又拿下了化学奖。她发现了放射性物质镭和钋。这些元素会进行放射性衰变。自然界中的铀矿石里就含有具有毒性的钋，而吸烟产生的烟雾中也有这一物质。
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百年回眸：诺贝尔化学奖
1907年：不用活细胞也能酿啤酒
德国人比希纳（Eduard Buchner）发现，发酵过程并不一定需要活细胞。比如在酿造啤酒的发酵过程中，酵母会把糖转化成酒精。而比希纳证明了，这一过程在使用已经没有活力的酵母细胞也能完成，这在当时是一项令人不可思议的发现。
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百年回眸：诺贝尔化学奖
1904年：气球里的氦气
苏格兰人拉姆齐爵士（Sir William Ramsay）发现了惰性气体元素。这些元素是空气的固定组成部分，很少与其他物质发生反应。用来给气球充气以让它们能够升空的氦气也是惰性气体的一种，此外还包括霓虹灯里使用的氖。
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百年回眸：诺贝尔化学奖
1902年：甜美如糖的化学
上世纪初的这一年颁发的化学奖可谓“甜甜美美”：菲舍尔（Hermann Emil Fischer）因为对于糖的研究而成为首名获此奖项的德国人。他的成就包括发明了一种方法，用来描述糖分子的复杂三维结构。
作者: Brigitte Osterath