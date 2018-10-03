诺贝尔化学奖揭晓 英美科学家获奖

(德国之声中文网) 评奖委员会在周三(10月3日)的发布会上指出，今年获奖者的主要贡献是在演化控制领域，他们使用了与基因变化、基因选择相同的原理，研发设计出了一些有助于解决人类化学问题的蛋白质。三位科学家开发的方法已经在全世界得到应用，促进绿色化学产业的发展、制造新材料、生产生物燃料、防治疾病。

来自美国的科学家、工程师阿诺德(Frances H Arnold)首次实现了酶的定向演化。作为化学反应的重要催化剂，酶的定向演化技术能够在生物质燃料生产、制药等多个化工、生物工程领域取得广泛应用。阿诺德也成为了第51名女性诺奖得主、第5名女性化学奖得主。

美国学者史密斯(George Smith)则研发了一种噬菌体呈现技术，能够用来让噬菌体产生新的蛋白质。英国学者温特爵士(Sir Gregory Winter)则使用了史密斯开发的技术成功开发出了多种新型抗体，可以用来中和毒素、抵抗自身免疫性疾病、治疗转移性癌症。