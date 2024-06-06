诺曼底登陆80周年的风云变幻

1944年6月6日，盟军在诺曼底登陆，开始将西欧从纳粹的统治下解放出来。2014年，俄罗斯总统普京还曾出席庆祝活动。但这次，俄罗斯没有代表参加。

（德国之声中文网）这是史上最大规模的登陆行动。“霸王行动”--盟军在德国占领下的法国登陆--经过数月的筹划，在英格兰演练。恶劣的天气导致行动延迟。不过，1944年6月6日，时候到了，这一天也被称为D-Day：数千艘船只在空中力量的支持下，从英格兰海岸出发，将约15万名来自美国、英国、加拿大等盟国的士兵运送到诺曼底海滩。目标是：解放法国，之后向德国挺进，以终结纳粹在整个欧洲的统治。

据说，希特勒得知这一消息后，非常高兴，说：“只要他们在英格兰，我们就抓不住他们。现在总算他们到我们打击得到的地方了。”

德军的确对盟军的登陆行动有所准备。法国被占领的海岸，设有大量防御工事，也称为“大西洋壁垒”。不过，最大的兵力部署是在错误的地点，即英吉利海峡最狭窄处的加来。德军被盟军的欺敌计划所迷惑。

希特勒1949年在巴黎。据说，他对盟军登陆的消息感到高兴，认为可以予以打击 图像来源: Photo12/IMAGO

血腥战役

之后是一场对双方而言都损失惨重的战役。德国人从据点向登陆的士兵开火。激战也延伸到海滩后的城镇。

德军最具领先优势的是坦克部队。希特勒亲自掌握下令的权利。但他下达命令为时已晚。军事史学家李普（Peter Lieb）向德国之声表示，原因令人大跌眼镜：希特勒习惯晚睡，到中午才起床。1944年6月6日也是：“当天上午，本来必须迅速投入使用坦克，但希特勒还在睡觉。没有人敢叫醒他，军队指挥官也不敢擅自下达命令。”

希特勒下达不许后退的命令。然而，这只造成德军大量人员伤亡。李普解释说：“盟军获胜是因为有空中和海上的优势，因为他们出其不备，而且为这一天已演练了数月。”

到8月25日，盟军得以解放巴黎。德国在法国的占领之后迅速告终。然而，1944年6月6日之后短短数周之内，双方的伤亡十分惨重，包括法国平民。德军和盟军各有数万名士兵阵亡，此外还有数千名平民。而二战又继续了9个月，又导致数百万人丧生。

盟军在登陆行动中缴获的纳粹旗帜（纪录片：霸王行动—一次伟大的胜利？） 图像来源: Cineteve

德国：昔日敌人 如今共同纪念

对诺曼底登陆的纪念活动也有自己的历史。对当时的西方盟国而言，6月6日是一个庆祝的日子。诺曼底的庆祝活动会有老兵、英国王室、美国和法国总统以及其它国家与政府领导人出席。

而德国方面很长时间里不参与这一活动。总理科尔1984年曾表示：“对德国总理而言，当其他人取得胜利，而数万德国人痛苦地死亡的时候，没有庆祝的理由。”科尔也并未受到出席活动的邀请。

军事史学家李普说：“科尔还属于自己受到战争很大影响的一代。他还与战争时期的一代人有紧密的联系。那一代人到80年代还有很多人活着，对他们来说，与美国、英国、法国士兵一起庆祝，这是不可想象的事情。”

但情况逐渐发生了变化。“诺曼底登陆也被视为德意志帝国走向终结、民主在德国开启的时刻。”

2004年，施罗德作为首位德国总理出席庆祝活动。今天，曾经的敌人--德国政府总理出席活动已经不再是个问题。总理肖尔茨也出席今年的活动。

1984年，时任德国总理科尔还认为，出席诺曼底登陆纪念活动是不合适的。他身旁的时任德国总统魏茨泽克则在一年后发表讲话，称二战的结束首先是解放 图像来源: picture alliance/dpa

没有任何俄罗斯代表出席

这次最棘手的问题则是，俄罗斯代表是否应出席。过去，这是理所当然的。诺曼底登陆是二战中“第二战线”的开始，这是苏联领导人斯大林自1941年德国入侵苏联后越来越紧迫提出的要求，以减轻该国受到的压力。在所有战争参与方中，苏联的伤亡是最高的，估计约2000万人死亡。

诺曼底登陆60周年，东道主法国邀请了俄罗斯总统普京出席，以表示对苏联为战胜纳粹德国作出贡献的认可。70周年也就是2014年，俄罗斯吞并克里米亚半岛后仅数周，法国也邀请了普京出席诺曼底登陆的庆祝活动。专家李普解释说：“1989、1990年之后，对于世界更和平、俄罗斯将作为民主国家加入西方社会模式的热情高涨。但最迟从2022年之后，情况发生了完全的转变。”

尽管如此，此次东道主法国最初仍想邀请比如俄罗斯驻巴黎大使出席。这引起华盛顿、伦敦以及柏林的不满。

不过最后，巴黎改变了想法。俄罗斯不会出席活动。爱丽舍宫给出的解释是：“鉴于俄罗斯对乌克兰的侵略战争，特别是过去数周形势进一步激化，不再具备基本的前提条件。”

乌克兰总统泽连斯基则前往法国出席活动。他与东道主法国总统马克龙、美国总统拜登、英国王储威廉、德国总理肖尔茨等国家代表在诺曼底海岸出席80周年纪念活动。当然还有一些仍健在的老兵代表。

德国前总理默克尔在2014年诺曼底登陆纪念活动上。共同出席的还有时任乌克兰总统波罗申科和俄罗斯总统普京。当时距俄罗斯吞并克里米亚半岛仅数周 图像来源: Guido Bergmann/Bundesregierung/picture alliance/dpa

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