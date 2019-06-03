诺曼底登陆75周年：同一个日子 不同的记忆

（德国之声中文网）15年前，在诺曼底登陆60周年时，施罗德成为首位参加官方纪念活动的德国总理。10年后，默克尔也应邀参与。而今年的75周年纪念，德国总理将再次出席。这一次的活动地点不在诺曼底，而在英国的朴次茅斯--1944年6月5日盟军登陆行动出发的港口。

如今，当战胜方庆祝二战最后转折点之时，有德国代表参与已是十分自然的事。因为标志纳粹政权覆亡开端的诺曼底登陆纪念日同1945年5月8日德军投降日一样，都被视为"解放之日"--正如德国前总统魏茨泽克（Richard von Weizsäcker）在1985年二战结束40周年之际所说的那样。

包括在德国，对此不认同的人为数不多。德国历史学家克鲁姆艾希（Gerd Krumeich）对德国之声说："关于我们（德国人）是被解放还是被战胜这个问题，已经被丢进的历史的故纸堆。"但他指出，虽然对这两个日子的历史评价不存在太大异议，但这并不能掩盖另一个事实--它们唤起的记忆、所具有的分量，对于德国和当年的美、英、法盟国都是不同的。

"霸王行动"的神话

即使在盟国内部，对于所谓"霸王行动"（盟军对登陆行动的代号）的解读也有所不同。美国作家亚当·戈普尼克（Adam Gopnik）在诺曼底登陆70周年之际在《纽约客》杂志撰文写道，在美国人看来，D-Day完全是美国人的英雄壮举。

在电影里，其他国家的士兵最多只是配角：英国人总喜欢碍事，法国人仅仅能增添一点当地风情或客串一下爱情故事，加拿大人则几乎从不出现。波兰、新西兰和其他参与诺曼底登陆战役国家的士兵就更不用说了。

英国历史学界霍兰德（James Holland）写道，这种感知和印象--部分来自美国电影的表现，甚至在德国也广为流传。他的观点很明确：这是一次盟军的共同行动，如果说有人承担了指挥任务，那也是英国人。霍兰德列出的理由是，作战指挥部成员除了艾森豪威尔以外，其他都是英国人；英国皇家海军的军舰占了登陆船只总数的四分之三；皇家空军的飞机占到了三分之二；尽管美军在奥马哈海滩（Omaha Beach）伤亡惨重，但最后英军和美军的伤亡总数也大体持平。

事实的确是，英军和美军分别在两处海滩登陆，加拿大军队强攻另一片海滩。在6月6日的登陆战役中，共有4400名盟军士兵阵亡。

纪念诺曼底登陆70周年 追忆遇难百姓 诺曼底登陆之日使欧洲从纳粹德国政权的统治下获得解放，但同时也造成许多人死亡，包括平民百姓。 3000法国人在诺曼底登陆之日丧生。大多数人成为盟军空袭的受害者。6月6日上午，法国总统弗朗索瓦·奥朗德在卡昂悼念当年的受害者。

纪念诺曼底登陆70周年 与奥巴马共同访问美军公墓 法国总统奥朗德当下在国内极其不得人心。他想借诺曼底登陆纪念日的机会，向世界及其国民展示他的伟大国家领导人的形象。据说他甚至不忽略庆祝活动的最小细节。纪念日的当天上午，奥朗德与奥巴马共同访问位于科勒维尔的美军阵亡士兵墓地。

纪念诺曼底登陆70周年 受到盟国孤立 由于俄罗斯备受争议的乌克兰政策，普京被七国集团峰会排除在外。但西方难以拒绝邀请这位俄罗斯总统参加诺曼底登陆纪念日的庆祝活动，毕竟俄罗斯是反对纳粹德国联盟的一部分。但是在这张各国领导人的合影照片上，普京就像是家庭聚会中一位不受欢迎的亲戚。

纪念诺曼底登陆70周年 与普京握手 不过，在场的国家领导人中，几乎没有人放弃这次与普京讨论乌克兰危机的机会。法国总统奥朗德和英国首相卡梅伦周四与普京会晤。德国总理默克尔也在星期五上午会见了普京。美国总统奥巴马和他进行了一个简短的非正式谈话。

纪念诺曼底登陆70周年 纪念日之际的危机会议 对于普京是否在诺曼底也同新当选的乌克兰总统波罗申科会晤，曾经有过很多猜测。两人近期已经进行过交谈，据说，还相互握手，谈话内容也“完全正常”。双方商定未来几天就“停火的方式”进行磋商。

纪念诺曼底登陆70周年 重返诺曼底 大约1000名二战老兵来到诺曼底，与士兵和各国政要一起纪念诺曼底登陆。这是英国退伍老兵格洛弗在看伞兵在格兰维尔Granville上空跳伞。格兰维尔是盟军从德国占领者手中解放的第一个法国村镇。

纪念诺曼底登陆70周年 老伞兵的双人飞行 93岁的美国二战老兵吉姆·马丁利用此次庆祝活动进行一次不寻常的飞行。虽然他无法再像当年那样独自从飞机上跳下，但是仍还能进行这样的一次双人飞行。1944年6月6日，超过20000伞兵空降在诺曼底的腹地。约13万士兵从海上抵达诺曼底的海滩。

纪念诺曼底登陆70周年 英国王储跨越飞马桥 并非所有老兵都还像美国退伍伞兵马丁那样仍“身材矫健”。在卡昂附近，英国王储查尔斯为了向这些年迈的英国老兵表示敬意，走上了1944年6月6日晚英军攻克的飞马桥。

纪念诺曼底登陆70周年 希望和平 诺曼底登陆为欧洲带来和平，结束了纳粹的统治。但伤亡巨大。在诺曼底登陆时，有24,000名美国士兵，20,000名英国和加拿大士兵以及54,000名德国士兵丧生。乌克兰的危机已经表明，欧洲并没有永远地摆脱战争威胁。全世界没有战争依然只是一个梦想。 作者: Nils Naumann 编译：李京慧



戴高乐缺席庆典

参加登陆战役的法国老兵，他们的功绩直到很晚才获得官方认可。虽然登陆时的法军指挥官基弗（Philippe Kieffer）在1945年就被授予法国荣誉军团勋章，但直到1984年密特朗任总统期间才为基弗的177名战友树立了一座纪念碑。它矗立在港口城市乌伊斯特勒昂（Ouistreham），1944年6月6日，法国战士和英军就是在这里共同实施了强攻登陆东部"剑海滩"（Sword）的行动。

法国战后第一任总统戴高乐将军终其一生对"霸王行动"耿耿于怀。该行动筹划期间他在伦敦，致力于让他建立的抵抗组织"自由法国"被承认为法国唯一的合法政府。但大多数国家却承认了被视为"傀儡"的维希政府。该政权与希特勒德国签订了停火条约，并以"叛国"罪名缺席判处戴高乐死刑。

英国首相丘吉尔和美国总统富兰克林对流亡的戴高乐怀有疑虑。丘吉尔最终还是支持了戴高乐，但关于诺曼底登陆行动，戴高乐在战役数天前才得知。这让他十分恼怒，直到诺曼底登陆20周年纪念时都不能释怀。据《纽约时报》在1964年5月底报道，戴高乐总统决定只在南法参加纪念盟军登陆的活动，法国军队在那里正式参加了登陆行动。

法国人眼中的解放

当时法国《费加罗报》 写道，总统不愿让那些曾经参战的解放战士获得荣誉，让法国人感到痛心。或许是戴高乐的虚荣心受伤，或许他只是忽视了这类庆祝活动具有的象征意义。

历史学家克鲁姆艾希认为，这是一个象征性的举动，代表相互理解，"这或许是必须的，但并不具有特别重要的意义"。更重要的是民间的纪念文化，"在法国，有悼念家族中阵亡者的传统，部分始于一战，尤其在二战后得以延续。"

德国人的D-Day

英语中的"D-Day"和法语中的"Jour J"，原本指的都是一场有计划的军事行动的开端，现在则几乎仅用于指75年前的诺曼底登陆。而德语中相应的"Tag X"，却没有经历同样的演变，仍保留了原意。在说到盟军登陆的时候，人们引入了外来语"D-Day"的用法。

而且克鲁姆艾希认为，在德国，"D-Day"的概念并没有深入到人们头脑中。他说，如果在课堂上问他的学生们关于D-Day的问题，多数人会先去维基百科上查一下。他觉得这是情理之中的，"对于年轻的德国人来说，事情已经过去太久了。他们没有直接经历失败、压迫、占领等与历史纪念联系在一起的事。"

此外6月6日对德国人仅意味着第三帝国开始走向覆亡，"这不足以成为一个对所有人都有意义的重大节日的缘起。"

克鲁姆艾希说，如今在欧洲，人们一同纪念历史上敌对行动造成的牺牲者，举行共同的悼念活动，比如在索姆河（Somme）战役、哈特曼斯维勒科普夫（Hartmannsweilerkopf）和凡尔登（Verdun）的一战战场。不过这样纪念二战或许目前还有些困难。

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