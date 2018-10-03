诺德豪斯和罗默摘取诺贝尔经济学奖桂冠

（德国之声中文网）今年是诺贝尔经济学奖设立50周年，瑞典皇家科学院宣布，第50座桂冠授予威廉·诺德豪斯（William D. Nordhaus）和保罗·罗默（Paul M. Romer）两名美国经济学家，以表彰两人将气候变化和技术创新引入长期宏观经济理论分析所作出的贡献。

两位经济学家将分享900万瑞典克朗（相当于(1.01百万美元，860万欧元)奖金。

诺德豪斯是前耶鲁大学教授，罗默生目前任教于纽约大学斯特恩商学院。他们的研究贡献被誉为关注"我们这个时代最根本最急迫的问题：全球经济及人类福祉长期可持续性增长"。

诺德豪斯建构了一个经济学模型，帮助研究者分析"经济和气候的交互影响"。 这个分析框架现在已经广泛用于研究经济政策影响气候变化的研究，例如碳排放税。

诺德豪斯同时指出人的经济活动如何在化学和物理意义上影响气候变化。

从2016年10月到2018年1月，罗默担任世界银行首席经济学家。他提出了"系统内生增长"理论，认为技术创新和人力资源投入可以直接提高生产效率。这个理论鼓励政府和私营企业培育创新和激励机制。

诺贝尔本人在创设诺贝尔奖的时候，并没有包括经济学奖。因此，该奖项的官方名称是"纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖"。

诺贝尔奖史话 诺贝尔的遗嘱 从1901年首次颁奖起，已经有九百余人或机构获奖。而发明家诺贝尔(Alfred Nobel)去世时留给基金会的3158.72万瑞典克朗遗产，如今已经达到了1.69亿欧元。诺贝尔遗嘱中，本来只设立生理医学、物理、化学、文学、和平五个奖项，六十年代增设了经济学奖。由于该奖项并没有在遗嘱中有所体现，因此严格来说经济学奖并不是“诺贝尔奖”，其正式名称是“瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖”，所需资金也是由瑞典央行“永久性全额拨付”予诺贝尔基金会。图为诺贝尔奖章。

诺贝尔奖史话 最年轻 2014年和平奖得主马拉拉(Malala Yousafzai)是迄今最为年轻的诺贝尔奖得主，获奖时她只有17岁。最高龄的得主是阿什金(Arthur Ashkin)，他因在激光领域的开创性研究而获颁2018年诺贝尔物理学奖时，已经96岁了。而诺奖得主的平均年龄是60岁。

诺贝尔奖史话 居里夫人 在一百多年的历史中，女性获奖者只有五十余位。其中，居里夫人(Marie Curie)曾经两次获奖——化学奖和物理奖各一次。

诺贝尔奖史话 鲍林曾获化学奖、和平奖 总共有4人曾经两度获得诺贝尔奖。除了上文提到的居里夫人，巴丁(John Bardeen)因发明晶体管、开创超导BCS理论两度获得物理学奖；鲍林(Linus Carl Pauling)则因化学键理论研究、反对地面核试验分别获得化学奖、和平奖。研究胰岛素氨基酸序列、开创DNA测序技术的桑格(Frederick Sanger)则曾两度获得化学奖。此外，国际红十字会曾经三度获颁和平奖，联合国难民署(UNHCR)两度获得诺贝尔和平奖。

诺贝尔奖史话 2018没有文学奖 各个奖项累积有49次空缺，其中大部分发生在战争年代。空缺次数最多的是和平奖。而在今年，文学奖也暂停颁发。评奖委员会表示，会在2019年补发今年的奖项。图为瑞典著名诗人、文学奖评委弗罗斯滕松(Katarina Frostenson)和其丈夫法国摄影师阿尔诺（Jean-Claude Arnault）。后者受到了性侵指控，其后的连带反应造成了瑞典文学院的人事地震

诺贝尔奖史话 不屑于领奖的萨特 历史上，曾经有两人主动拒绝接受诺贝尔奖。特立独行的法国作家萨特(Jean Paul Sartre)拒绝任何奖项，因此1964年，他也顺理成章了回绝了诺贝尔文学奖委员会的好意。时任越南共产党领导人黎德寿则因与美国方面签署了越战停火协议，而与时任美国国务卿基辛格(Henry Kissinger)共同获得1973年度和平奖；但是，黎德寿认为，越南仍在战乱中，并不屑于和平奖的伪善，因此拒绝接受。

诺贝尔奖史话 帕斯捷尔纳克去世多年才获平反 而被迫拒绝诺贝尔奖的则总共有4人。创作了文学名著《日瓦格医生》的苏联作家帕斯捷尔纳克(Борис Леонидович Пастернак)则在1958年被迫拒绝了诺贝尔文学奖。此前，《日瓦格医生》早已被苏联当局查禁。而在瑞典文学院刚宣布其获奖时，帕斯捷尔纳克曾激动地回电表示感谢。但是几天后，帕斯捷尔纳克就遭苏联作家协会开除，并受到苏联各媒体的讨伐，不得不宣布拒绝领奖。一直到80年代戈尔巴乔夫上台后，去世多年的帕斯捷尔纳克才获平反，他的儿子在1989年12月前往斯德哥尔摩代领了该奖项。

诺贝尔奖史话 希特勒的禁令 1937年，希特勒颁布法令，禁止德国公民接受任何诺贝尔奖项。迫于该法案，德国化学家库恩(Richard Kuhn)、布特南特(Adolf Butenandt)、微生物学家多马克(Gerhard Domagk)拒绝领奖，并且一直到战后才补领了奖项。图为多马克(摄于1964年)。

诺贝尔奖史话 冯·奥西茨基 希特勒颁布该法令的直接原因，是因为德国记者、和平主义活动者冯·奥西茨基(Carl von Ossietzky)获得了1935年诺贝尔和平奖。冯·奥西茨基曾经在魏玛共和国时期揭露德国重新组建空军、涉嫌违反《凡尔赛条约》，并因此报道而被判叛国罪入狱。获释后不久，纳粹党掌权执政，冯·奥西茨基在国会纵火案次日就因其和平民主运动者身份被捕，并被投入集中营。他获得诺贝尔和平奖，对纳粹德国政府的国际声誉造成了沉重打击，希特勒更是认为，这是对他本人的侮辱。不久后，冯·奥西茨基因病重而获得释放，诺贝尔评奖委员会亲自前往他下榻的医院为其授奖。图为集中营里的冯·奥西茨基。

诺贝尔奖史话 狱中得知获奖 冯·奥西茨基也成为了首名在拘禁中获知自己得奖的诺贝尔奖得主。另外两名拘禁中获知得奖的则是来自缅甸的昂山素姬(1990年)以及来自中国的刘晓波(2010)。 作者: 文山



该奖项由瑞典中央银行（Riksbank）于1969年创设，其获奖者主要为宏观经济领域的研究者。

由于瑞典学院卷入其院士、诗人兼作家卡塔琳娜⋅弗罗斯滕松（Katarina Frostenson）的丈夫、摄影家让-克洛德•阿尔诺（Jean-Claude Arnault）的性侵丑闻，导致今年诺贝尔文学奖自1943年以来首次缺席。于是，本年度诺贝尔奖以经济学奖鸣锣收兵。