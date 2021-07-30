诺奖得主指中国“霸凌科学界” 驻美使馆：无理指责

（德国之声中文网）超过百名诺贝尔奖得主本周三（7月28日）在网上发表联署声明称，中国曾试图阻挡西藏精神领袖达赖喇嘛及台湾中研院前院长李远哲在4月26日至4月28日举行的诺贝尔奖峰会期间发表演说。

声明指出，中国驻华盛顿大使馆三月下旬和四月初曾致电美国国家科学院高级官员，坚持要求取消两位预定演讲者达赖喇嘛和李远哲的演讲邀请。在4月25日峰会召开前夕，美国国家科学院收到中国大使馆的电子邮件，再次要求不允许上述两人发言。

声明还称，在4月26日的第一场虚拟会议期间，会议的视频传输疑似遭到网络攻击，隔日另一次网络袭击则干扰了整个平台。

“无论这些攻击是否与中国大使馆的要求有关，我们都十分不满中国政府试图审查和霸凌科学界，企图阻止两位获奖者在中国以外的会议发言。”

声明写道，地球的未来将需要各国及全球所有科学家的共同合作，中国的上述行为只会“阻碍这种必要合作，长此以往将影响我们参加中国活动的意愿，尤其是那些完全或部分由中国政府赞助或支持的活动”。

美国国家科学院一名发言人对《科学》杂志证实中国使馆对其施压，要求将两名演讲者从名单中移除。这名发言人称：“我们当然予以回绝。”

美国国务院发言人对该杂志表示：“我们谴责这类骚扰，并且警告大使馆不要有这种不恰当的行为。”

《科学》杂志还引述生物学家、英国皇家学会前会长拉马克里希南（Venkatraman Ramakrishnan）称：“我不认为一个政府有权利支配、甚至试图影响谁将在他们本国以外的会议上发言。” 拉马克里希南正是诺贝尔奖得主声明的牵头者之一。

中国驻美大使馆周五则对此做出回应称，“日前，个别诺贝尔奖得主发表声明，对我馆正常履职活动表达所谓‘关切’，有关言论完全站不住脚”。

使馆发言人表示：“尊重各国主权、独立和领土完整，不干涉主权国家内政，是国际关系基本准则。世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。”

中方在这份回应中并未直接提及达赖喇嘛和李远哲。

针对有关黑客攻击的指责，中国驻美使馆则表示：“中国是网络安全的坚定维护者，也是黑客攻击的受害国之一，始终依法打击在中国境内或利用中国网络基础设施发起的网络攻击。我们不接受任何毫无根据的指责。”

达赖喇嘛和李远哲分别为1989年诺贝尔和平奖以及1986年诺贝尔化学奖得主。

（综合报道）

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