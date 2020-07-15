 诺基亚誓将4G网络建到月球 | 科技环境 | DW | 25.10.2020

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科技环境

诺基亚誓将4G网络建到月球

在地球上，诺基亚在5G建设市场上落后于竞争对手华为以及爱立信；现在，这家芬兰企业另辟蹊径，获得了美国宇航总局(NASA)的资助：在月球上建立4G移动通信网络。

Nokia baut Mobilfunknetz auf dem Mond auf (Patrick Pleul/dpa/picture-alliance)

手机基站与月球：此景只应天上有？

（德国之声中文网）据诺基亚透露，NASA已经选择在月球上建立移动电话网络。诺基亚介绍，这将是有史以来第一次在地球以外建立LTE/4G通信系统。这项技术已经成熟多年，它可以为人类在月球表面的长期生活铺平道路。按照计划，诺基亚将在2022年年底前建立网络投入运行。之后，月球网络还要升级到更现代的5G技术。

作为 "阿耳忒弥斯 "计划的一部分，美国航空航天局希望在2024年前再次将宇航员送上月球，其中包括首位女性。在此之前将在月球开通移动电话通信系统。到20年代末，将在月球上建立一个永久定居点，以便对月球进行更多的探索。

Bildergalerie Nokia Firmenlogo (picture-alliance/dpa)

这些年，诺基亚一直压力很大...

诺基亚正在与美国航天企业Intuitive Machines合作，通过公用网络实现可靠和高带宽的通信，以便对月球车等设备进行远程控制并能够传输高画质影像。此外还能够实时导航。 诺基亚表示，人类要想在月球上能够长期逗留，这些事项至关重要。对于NASA而言，所有这些都是为了迈出重要的下一步：最终将宇航员送往火星。

李京慧/达扬(路透社、德新社)

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