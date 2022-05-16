 诸多看点:《时代》公布2022“百大人物” | 文化经纬 | DW | 25.05.2022

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文化经纬

诸多看点:《时代》公布2022“百大人物”

美国《时代》杂志近日公布了2022年最具影响力的100位人物榜单。其中有不少人们耳熟能详的名字，也有很多看点：例如，中国副总理孙春兰；俄乌总统双双上榜；陈巍、谷爱凌分属“艺术家”和“先锋”；中国网球运动员彭帅则位列“偶像”。

泽连斯基、习近平和普京有什么共同之处？他们都登上了美国新闻杂志《时代》2022年的“百大人物”

泽连斯基、习近平和普京有什么共同之处？他们都登上了美国新闻杂志《时代》2022年的“百大人物”

（德国之声中文网）泽连斯基、普京、拜登、习近平、肖尔茨……有什么共同之处？他们都登上了美国新闻杂志《时代》（也称《时代周刊》）的2022年度100名最具影响力人物榜单（也称“百大人物”）。

图为2007年《时代》评选出的最具影响力一百人。该杂志自2004年起每年评选“百大人物”

图为2007年《时代》评选出的最具影响力一百人。该杂志自2004年起每年评选“百大人物”

这份榜单分为六个部分：艺术家（Artists）、革新者（Innovators）、泰斗（Titans）、领袖（Leaders）、偶像（Icons）和先锋（Pioneers）。

上文提到的几位国家领导人都位列“领袖”榜单。这次总共23人登上了“领袖”榜单。

习近平、孙春兰上榜

在《时代》上，加州大学历史学教授、《牛津现代中国史》的作者瓦瑟斯特伦（Jeffrey Wasserstrom）这样描写上榜的中国党和国家领导人习近平：“自习近平2012年上台以来，在中国国内和国外产生了深远影响。自此在中国形成了毛泽东以来最大的个人崇拜思潮。”

作者称，要评估习近平在2022年的特殊影响，“值得强调的是他没做但可能做的四件事：重新考虑被世卫负责人批评为‘不可持续的’清零战略；在新疆这个严重侵犯人权的地方扭转政策方向；与好战的普京拉开距离；当然还有，指定一个继任者”。

登榜的还有中国国务院副总理、中央政治局委员孙春兰

登榜的还有中国国务院副总理、中央政治局委员孙春兰

登榜的中国领导人中，除了习近平，还有国务院副总理孙春兰。

《时代》的编辑坎贝尔（Charlie Campbell）写道：“虽然毛泽东说妇女能顶半边天，但事实上在中国，父权统治根深蒂固，迄今只有8名女性进入政治局，其中3名是开国元勋的妻子，如毛泽东的妻子（江青）。而孙春兰没有这样的政治精英背景。……她从一个钟表厂车间一步步地攀登上中共权力金字塔。……她是当今负责全国新冠疫情防控的最高官员，显示出政治强人习近平在这一关键时刻对她的巨大信任。”

泽连斯基和普京

目前乌克兰和俄罗斯正处于战争之中，而这两国的领导人——泽连斯基和普京——都登上了这份榜单。

该杂志主编费尔森塔尔（Edward Felsenthal）在推特上写道：“一场残酷战争背后的独裁者和乌克兰总统，在我们这个分裂时代的罕见英雄人物。”

此外，乌克兰军方的总参谋长扎鲁兹尼（Valery Zaluzhny）也上榜。

各界泰斗

在“泰斗”（Titans）部分，最显眼的位置是苹果CEO库克（Tim Cook）的照片。

库克（Tim Cook）已经掌舵苹果十余年

库克（Tim Cook）已经掌舵苹果十余年

已故苹果总裁乔布斯的妻子、企业家劳伦·鲍威尔·乔布斯在《时代》上这样评价这位现任苹果总裁：“苹果是库克的毕生事业，他在其工作中展现出了大师级的风范。……经过十多年掌舵苹果，蒂姆不仅是世界上最令人钦佩的CEO之一，也在道德领导力、技术想象力、环境管理和人道主义方面是一个典范。”

此外，美国著名脱口秀主持人奥普拉（Oprah Winfrey）、国际货币基金组织主席拉加德（Christine Lagarde）、马来西亚的华裔演员杨紫琼、卡戴珊家族的克里斯·詹娜（Kris Jenner）等也都位列“泰斗”一栏。

艺术家、革新者、偶像和先锋

在“艺术家、革新者、偶像和先锋”这四个领域，《时代》杂志这次的划分颇有意思。例如在北京冬奥会上摘金的美籍华裔运动员陈巍（Nathan Chen）被分到“艺术家”一栏，同属艺术家一栏的还有曾经扮演蜘蛛侠的加菲（Andrew Garfield）、曾扮演“猫女”的克拉維茲（Zoë Kravitz）等多位美国演员，以及皮特（Pete Davidson）这样的喜剧明星。

同样是美国演员的赞达亚（Zendaya Coleman）则被划分到了“革新者”一栏。

自由式滑雪运动员谷爱凌在2022年冬奥会代表中国参赛，摘得两金一银

自由式滑雪运动员谷爱凌在2022年冬奥会代表中国参赛，摘得两金一银

另外，也在北京冬奥会摘金的谷爱凌（Eileen Gu）则归属“先锋”。美国自由式滑雪运动员肯沃西（Gus Kenworthy）在《时代》杂志上给予谷爱凌高度评价，他说不确定他是否见过任何运动员比谷爱凌更拼搏、更有决心，“她激励了新一代的女孩——特别是那些中国女孩和美国华裔女孩——去挑战男性主导的极限运动世界“。

与此同时，基努·里维斯 (Keanu Reeves)、阿黛尔（Adele Adkins）和中国网球运动员彭帅等都被分至“偶像”一栏。

“彭帅可能正在经历难以言喻的残酷”

彭帅事件在2021年底得到国际社会广泛关注

彭帅事件在2021年底得到国际社会广泛关注

《时代》上关于彭帅的文章出自女权活动家吕频之手，提到了“彭帅指控张高丽性侵”的事件：“彭帅无疑从一开始就意识到了其言论所包含的危险性。在现已删除的帖子中，她将自己的行为描述为飞蛾扑火、以卵击石以及自我毁灭。她的发帖催生了一场前所未有的捍卫妇女权利、反对专权的行动。她后来否认了她最初的主张，这表明她还没有拥有完全的自主权，事实上可能正在经历难以言喻的残酷。”

彭帅的新浪微博帐号在2021年11月2日发帖，指控前中共中央政治局常委、前中国国务院副总理张高丽对她进行性侵，并称张高丽对其始乱终弃。该帖子很快删除，相关内容在中国网络上也受到审查。彭帅本人在此后一段时间里从公众视野消失，引发国际球坛与民众在网上齐问#彭帅在哪里（#WhereIsPengShuai）。事发数周后，彭帅接受新加坡《联合早报》采访，否认曾发帖，称“从未说过或写过任何人性侵我”，也表示从未受到监控、限制。不过，外界对此存在质疑，怀疑这位网球运动员受到了中国官方的压力。

自1999年以来，《时代》开始发布这一榜单，并从2004年开始每年评选。《时代》曾对此说明，该榜单并非荣誉，而是衡量影响力，无论这种影响力是正面还是负面的。

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    作者: Peter Hille


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