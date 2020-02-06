 ″请给我的猫咪喂喂食″ | 科技环境 | DW | 06.02.2020

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科技环境

"请给我的猫咪喂喂食"

新冠病毒与宠物有关？虽然对此没有科学认证，但已有个别宠物被残忍地定点清除了。另一方面，"救救武汉滞留宠物#"的呼吁也得到热烈响应。

China Peking | Chinas erste geklonte Katze Garlic (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Sinogene)

是它传播了新冠病毒?

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德国研究机构发现，即便是感染了新型冠状病毒的患者症状非常轻微，也能够传播病毒。 (05.02.2020)

由于大量温州商户在武汉经商务工，导致这座距离武汉900公里之遥的浙江省城市成为另一个疫情严重区。日前温州市政府关闭了大量高速公路出入口，严控居民出行。虽然不少城市决定延长春节假期，但是首批返程务工的人员已经在路上。 (02.02.2020)

新型冠状病毒的疫情已持续超过一个月，中国境内的感染人数也已超过17000。 病毒的缘起地武汉进行封城至今已超过两周，当地居民告诉德国之声，虽然政府已紧急建设了火神山与雷神山两间医院，但求诊的病患仍需靠自救来想办法活下去。 (03.02.2020)

（德国之声中文网）在微博上，本周一"救救武汉滞留宠物#"的词条已在热搜上排名第二，无数难以返回武汉的人在微博留下百万条发言。法新社报道，一名网民在微博发帖求救，他写道"请给我的猫咪喂喂食"。周一，他在救救武汉滞留宠物#词条下通报说，已经找到了一名年轻男性，答应去喂猫猫。猫主还写道，"通过视频看到，这名男性开门后，猫咪发出奇怪叫声，它已有十多天没见人进这个房间了。"

目前，大约有2000多人加入到武汉动物保护协会发起的救助筹物的活动，帮助那些主人身在外地、目前得不到照顾的宠物，上门给宠物添水添粮。

另有一名匿名网民着急地询问，有没有人替他去喂下家里养的蛇，"我急死了"，"我原本不想让它在野外过冬，它是刚出生不久的小蛇。"然而，没有人回复这个帖子。

来自浙江省的Katherine Cui发文写道，"如果有宠物没有照看，请告诉我，我去喂它们，视频直播。"然而，浙江省也是疫情灾区。除湖北省外，广东省和浙江省是新冠病毒传播最严重的省份，两省确诊的感染病人分别接近1000人。浙江省的温州市已在上周末关闭了高速公路的出入口，目前该市"封城"的程度与武汉相比差距不大。Katherine Cui还能有多少行动的自由呢？

BdT mit Deutschlandbezug l Vorstellung Therapiebegleithund Watson (picture alliance/dpa/S. Gollnow)

主人怎么还不回来?

世卫：没有证据表明宠物可以感染新冠病毒

救救宠物的活动开始前，中国有媒体以及社交平台称，包括宠物在内的动物可能加速传播病毒，因此某些居民小区开始禁止宠物。还有些未经证实的消息称，有人采取极端措施，将宠物杀掉或者摔死。

一封写给德国之声的读者来信说，现在，每个人都对疫情非常恐惧，甚至在经济文明发展非常发达的北京、上海、江苏等地发生了多起主人将其猫狗宠物，从高空"丢出使无辜生命惨死路中"；中国无锡有屋主被隔离不在家，所居住的社区物业居委会在未通知主人的情况下，"闯入家中将主人的猫抓走活埋等非常不人道文明与犯法事件。"

有关宠物的话题，源于1月30日中国央视主持人白岩松在新闻1+1上，访问中国国家卫健委高级别专家组成员李兰娟院士。李院士在采访中说，如果宠物没有接触过新冠病人以及隔离人群，检疫是健康的话，那是没有关系的。但如果宠物到外面跑，接触到疫情，接触到感染的人员，"那么，宠物也要一样监控起来"。她还表示，"新冠病毒在哺乳动物之间传播，所以对哺乳动物是要加以防备的。"

本次新冠状病毒的前期病人中大部分有同武汉华南海鲜市场密切接触的历史，该市场除销售海鲜以外也贩卖野味，因此专家怀疑，动物至少是可能传播病毒的源头之一。不过，能不能锁定华南海鲜市场是最初的病毒传播地，随着越来越多的信息公布，医学界并不能肯定这一假设。世界卫生组织也在其网页上明确写道，"没有证据表明狗、猫以及其他宠物可以感染新冠状病毒。"

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