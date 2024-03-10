 请客送礼走关系--安洵不过是中国各行业的一个缩影 | 经济 | DW | 10.03.2024

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经济

请客送礼走关系--安洵不过是中国各行业的一个缩影

尽管"雇佣黑客"在中国是公开的秘密，但对于其具体运作情况却所知不多。安洵公司泄密文件显示，要争取业务，常需要跟官员打通关系。而中国经济形势不好，也影响了该公司的经营。

China Leaked Hacking Dateien

安洵在成都的公司

（德国之声中文网）安洵管理层花费数千美元作为"介绍费"，以便让有关系的人给他们介绍利益丰厚的项目。这是近日该公司泄露文件中聊天记录所显示的。

网络安全分析师丹诺斯基（Mei Danowski）在其博客上写道，中国的黑客公司看上跟其它行业的公司也没什么两样。

"一切都是利益"，她写道。"这就是中国的商业文化，取决于你认识谁，跟谁吃吃喝喝，跟谁做朋友。"

尽管安洵泄密文件中有推销黑客服务产品的演示文稿，但真正的生意是在火锅宴会、深夜酒会以及与竞争对手的明争暗斗中做成的。--还是要依靠关系。

安洵创始人、总裁吴海波是中国所谓"红色黑客"之一，也就是为中国共产党提供服务。随着互联网的普及，中国的雇佣黑客工业蓬勃发展，特别是在间谍和窃取知识产权领域。

如今，像安洵这样的黑客人数与美国联邦情报局FBI的网安人员人数比例已至少达到50比1，FBI局长雷（Christopher Wray）1月在慕尼黑一次会议上表示。

China Leaked Hacking Dateien

成都办公室前台

外界的印象中，中国有世界级的黑客，许多人受雇于军方等国家机构。然而，泄密文件显示，安洵等雇佣黑客公司的经营活动中，包括送酒、开"介绍费"等打点门路的做法。

安洵的许多客户是中国各城市的公安局。泄密文件显示，该公司会搜寻一些可能卖得出去的数据库，比如越南的交通数据推销给云南省，或者流亡藏人的数据给西藏地区政府。

经济不好、政治挂帅 导致人员流失

然而，中国的经济下行也对安洵公司造成打击。利润薄，报酬低，导致有才能的人出走。

泄密文件中的聊天记录显示，一些员工抱怨工资低、薪酬不公平。泄露文件中一份员工名单显示，多数安洵雇员的文凭是职业培训学校，而不是本科毕业。这意味着员工的教育技能水平并不高。销售部工作人员抱怨客户不满意安洵提供的数据质量，不容易收到货款。

四位网安分析师和行业内部人士向美联社表示，安洵公司的困境反映出中国"雇佣黑客"行业更普遍的情况。总体经济下滑、北京加强管控、国家干预过甚，真正高水平的黑客人才纷纷出走。

"中国不再是过去的样子。许多高技术人才都走了"，一位行业内部人士说道。在习近平任下，中国的科技领域中，国家的干预也越来越严重，以至于意识形态挂帅，比专业技能重要，这导致收款难，跟官员走关系成为最关键的。

近些年来，北京大力扶持科技行业以及政府对技术的使用，作为推动中国崛起的更广阔战略的一部分。但中国许多数据和网安工作是承包给较小的公司和新手程序员，成果比较差，还出现大规模的数据泄露。

I-Soon Leaks

安洵公司——中国的“雇佣黑客”公司之一

尽管安洵的业务是保密性质，但该公司的安全管理却非常松懈。安洵在成都的办公室对外开放。泄露文件显示，安洵管理层经常在微信上聊天，并没有加密。

尽管如此，网安分析师丹诺斯基仍表示，最终，这些并不重要。"是有些马虎，工具也没有那么精良。但公安部的要求就是你完成任务"，她评价安洵说。"谁能完成任务，就雇佣谁。"

（美联社）

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